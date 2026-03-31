Los hornos de La Cartuja vuelven a encenderse el Lunes de Pascua: la loza sevillana con más historia resucita

La histórica fábrica de loza La Cartuja Pickman retomará su actividad el próximo lunes 6 de abril, coincidiendo con el Lunes de Pascua, Lunes de Resurrección casi como una metáfora de lo vivido y de lo que viene, tras siete meses de parálisis marcados por un ERTE y un complejo proceso concursal. Así lo ha celebrado la sección sindical de Industria de CCOO, que ha anunciado en un mensaje en X el regreso de la plantilla a sus puestos de trabajo y el encendido de unos hornos que simbolizan mucho más que la producción cerámica: representan la continuidad de una de las marcas más emblemáticas de Sevilla.

La reapertura llega después de que la unidad productiva haya sido adquirida por un grupo inversor liderado por Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper, junto a las hermanas Luksic y la empresaria Mar Madrid. La operación, respaldada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla, pone fin a la etapa de incertidumbre vivida bajo la anterior propiedad y abre un nuevo horizonte para la compañía.

Los cerca de treinta trabajadores que permanecían en ERTE se reincorporarán de forma progresiva tras Semana Santa, con el objetivo de reactivar la producción cuanto antes. De hecho, está previsto que a finales de abril comiencen a salir de los hornos las primeras piezas de vajilla, recuperando diseños clásicos como la serie Aurora en distintos colores. La demanda, según los nuevos propietarios, no ha desaparecido: particulares, hoteles y grandes clientes como El Corte Inglés esperan ya nuevas remesas.

La vajilla fundada en 1841 que usa la Casa Real

La historia de La Cartuja de Sevilla se remonta a 1841, cuando el empresario inglés Charles Pickman fundó la fábrica en el Monasterio de la Cartuja. Desde entonces, la marca ha estado ligada al territorio y a la tradición industrial andaluza, llegando incluso a ser proveedora de la Casa Real. A lo largo de casi dos siglos, ha superado numerosas crisis, cambios de propiedad y procesos judiciales, manteniendo intacto su prestigio.

Ese valor de marca quedó patente hace apenas dos años, cuando una venta con descuentos de hasta el 75% provocó largas colas en la fábrica de Salteras. Una imagen que evidenciaba el arraigo de estas vajillas en la vida cotidiana de los hogares españoles.

El nuevo proyecto empresarial contempla una inversión inicial superior al millón y medio de euros, destinada a la puesta a punto de las instalaciones, la reactivación de la maquinaria y la recuperación de marcas históricas. No obstante, la actividad en Salteras será provisional, ya que los propietarios buscan una nueva nave más moderna en el área metropolitana de Sevilla.

La prioridad ahora es clara: consolidar la producción. Desde la sección sindical de Industria de CCOO Andalucia, su secretario, José Hurtado, ha defendido en un mensaje que se encuentra "muy satisfecho con la vuelta a la actividad". Con el encendido de los hornos este Lunes de Pascua, La Cartuja Pickman inicia una nueva etapa que aspira a reconciliar tradición e industria para garantizar su futuro.