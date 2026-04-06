David García, usuario desconectado de la red eléctrica: "En los últimos 5 años no he tenido ningún gasto de luz"

Vivir sin pagar factura de la luz parece una utopía imposible en nuestra sociedad. En un mundo en el que los consumidores tienen que decidir entre el mercado libre o el regulado, lanzándose a uno u otro sin saber cuál les permitirá un mayor ahorro a largo plazo, hay unos pocos valientes que han cortado con la red para conseguir una factura cero.

Es el caso de David García, vecino de Aljucer (Murcia), que en 2021 hizo una instalación de placas solares y baterías por el precio de 20.000 euros para producir toda su energía y desconectarse de la red eléctrica, aunque no era lo que él quería en ese momento. Su intención era establecer una conexión con la red eléctrica además de instalar placas de autoconsumo, pero cuenta que “el presupuesto de puesta en marcha de la instalación que me pedía la distribuidora era altísimo, eran unos 45.000 euros”. Por este motivo decidió aislarse de la red por completo para ahorrarse más de la mitad de la inversión.

A día de hoy ya considera la inversión totalmente amortizada, aunque es aún más optimista y asegura que “desde el minuto uno” ya lo estaba, ya que se ahorró los 25.000 euros de diferencia entre una instalación y otra. Incluso se lanzó a comprarse un coche eléctrico para dejar también de lado el gasto de gasolina, por lo que ambos gastos al mes son nulos.

Pero la casa de la familia García en la pedanía murciana de Aljucer es igual que las demás en muchos aspectos. Ponen la lavadora, se duchan con agua caliente, utilizan el lavavajillas, etc. con la única diferencia de que toda la energía que utilizan para ello se produce bajo su mismo techo. Se despreocupan, por tanto, de evitar las horas punta de consumo como les sucede a millones de hogares bajo la tarifa variable.

David pone la lavadora con energía generada en su vivienda / ISRAEL SANCHEZ

"Siempre es bueno tener la red para posibles emergencias, pero yo en los 5 años no he tenido ningún problema" David García — Usuario desconectado de la red

Sin embargo, el caso de David es extremo y no está del todo recomendado, como él mismo advierte: “No es bueno desconectarse de la red por muchísimos factores. Siempre es bueno tener la red para posibles emergencias, pero yo en los 5 años no he tenido ningún problema”.

Placas solares y conexión a la red

En general, el modelo más extendido de autoconsumo es el de placas solares junto a la conexión a la red para recibir energía cuando sea necesario y verter la sobrante del hogar hacia el resto de consumidores. En este caso la factura no suele llegar a ser cero, pero sí que supone una reducción muy notable del precio de la factura, de hasta la mitad o más.

Tomás Bernal dio el paso hace más de dos años y asegura con total convicción que el ahorro lo ha notado desde el primer momento. Tiene todas sus facturas registradas en un Excel para poder comprobar el cambio y así lo demuestra: “En 2021 yo estaba con Iberdrola y llegaba a pagar facturas de 451 euros en enero, 190 en febrero, 224 en marzo, porque tengo radiadores eléctricos”. Unas cifras muy elevadas en los meses de invierno, que a pesar de reducirse bastante en verano seguían siendo demasiado altas, por lo que llegó el cambio al autoconsumo. “Todo fue poner las placas y, por ejemplo, pasó de 224 a 148, de 79 a 40, de 50 a 15”, asegura Bernál a La Opinión de Murcia mientras comprueba sus documentos.

Tomás Bernal junto al sistema de autoconsumo de su vivienda / L.O.

En su caso, el coste de la instalación se elevó a 7.300 euros, sumados a otros 5.300 que pagó más adelante para ampliar a 3 placas solares más y una batería de 5 kilovatios. “Es una inversión que se puede amortizar, que se puede recuperar. Es cuestión de tener paciencia y hacer el esfuerzo necesario al principio”, afirma este consumidor, cuyo gasto de instalación será amortizado en unos 5 o 6 años gracias al sustancial ahorro que ha logrado.

Con el sistema de placas solares la factura de la luz se puede reducir más de la mitad

Protección frente a apagones

El pasado 2025 vivimos uno de los sucesos más impactantes y sin precedentes a nivel nacional: el apagón del 28 de abril. Esto supuso un punto de inflexión en la mentalidad de los españoles, que empezaron a pensar en el autoconsumo energético como modelo independiente y de protección ante posibles crisis en la red. Así lo confirma SotySolar en su 'Informe Solar. Radiografía del autoconsumo en España 2025', que afirma que las búsquedas en Google en España sobre placas solares pasaron de un índice de popularidad de unos 25 puntos a la máxima de 100 justo en los días posteriores al apagón.

Muchos piensan que los hogares que cuentan con placas solares en sus tejados están protegidos de todos los problemas de la red eléctrica, pero no siempre es el caso. Bernal explica que durante el apagón del pasado año, “tener placas solares no significa ser autosuficiente totalmente en caso de apagón. Para eso tienes que tener otro mecanismo que te aísle en el momento del apagón automáticamente”. Sin embargo, es un fenómeno puntual en el que tanto las casas con electricidad tradicional como algunas de las que utilizan energía verde se pueden ver afectadas. “Me estuve planteando instalar el sistema, pero al final pensé que no era necesario porque solamente ha habido uno”, confiesa.

En cambio, el sistema de desconexión de red de David le permitió hacer vida normal ese día. “Me pilló en casa y yo me enteré por mis clientes”, ya que él seguía teniendo luz e incluso Internet en su vivienda, “y cargué el coche” añade entre risas. Un día totalmente ordinario en la vivienda de los García, mientras el resto del país quedaba desconectado. A pesar de ser un modelo no recomendado, la independencia energética demostró ser de utilidad en un día en el que la red no era quien protegía a los usuarios de un problema, sino el propio problema.

Subvenciones que no llegan

Quienes se lanzaran a instalar placas solares por la promesa de recibir una ayuda económica, no estarán muy contentos a día de hoy. Según datos publicados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), a 13 de marzo de 2026 la Región de Murcia ha pagado tan solo el 15% de las ayudas respecto al presupuesto resuelto, es decir, poco más de 7 millones que no han llegado a muchas familias. La eficacia en los pagos de la Región es de las más bajas de España, solo por detrás de Asturias y Ceuta.

En 2024 nació ACMEIS (Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible) para defender los derechos de los afectados que no han recibido todavía las ayudas prometidas por las comunidades autónomas para la instalación de placas de energía fotovoltaica (subvenciones Next Generation) y la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga (programas MOVES y AUTO+).

José Javier y Diego, afectados por las subvenciones, el pasado noviembre / JUAN CARLOS CAVAL

Diego García, que forma parte de dicha asociación, asegura estar “muy descontento, muy desilusionado con la clase política”: “Se han reído de nosotros”. Este usuario, al igual que otros muchos, se lanzó a la instalación de sistemas de autoconsumo debido a la promesa de las ayudas que venían de Europa. “Mi plan era amortizar la inversión en dos años o tres máximo, contando con la subvención. Pero ahora que estoy todavía cuatro años y cinco meses sin cobrarla todavía, pues se me va a ir a siete u ocho años”, añade Diego.

David García, por ejemplo, no tuvo la posibilidad de pedir la subvención porque ya había realizado la instalación anteriormente, pero le quita hierro asegurando que “viendo el desastre de las ayudas que ha habido en Murcia, me he ahorrado de calentamientos de cabeza”.

Energía verde y su futuro

Otra de las ventajas más importantes del autoconsumo es el impacto medioambiental. Diego confiesa que aunque su economía fue el principal motivo por el que se pasó al autoconsumo, “el ahorro de contaminación moralmente también te satisface un poco”. Por su parte, Bernal cuenta que el medioambiental es uno de sus principios: “Por eso me animé también con el coche eléctrico”.

Además, las familias con las que hemos podido hablar coinciden en que la Región de Murcia es el escenario perfecto para implantar este modelo como la norma general: “Tenemos la suerte de tener un sol maravilloso y muchos días de sol al año, y no entiendo cómo en cada casa no hay paneles solares”, reflexionaba Diego.

El 'Informe Solar' de 2025 de SotySolar apunta que “el autoconsumo ha mostrado cierta desaceleración tras el auge de 2022–2023, pero mantiene una trayectoria de crecimiento consolidado”. Por tanto, se espera que la instalación de placas solares siga aumentando en los próximos años hasta, quizá, convertirse en la opción mayoritaria en un futuro todavía lejano.