Mercado Laboral
España bate récord de afiliación: supera los 22 millones tras sumar 211.510 empleados
El impulso de la hostelería en Andalucía y Catalunya agrega 80.000 afiliados en el último mes y el paro desciende en 22.934 personas
El tirón de la creación del empleo ha llevado a España ha superar por primera vez los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en el mes de marzo, según el último dato publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) este lunes. El impulso estacional volvió a reforzar el mercado laboral tras la llamada cuesta de enero y a pesar de la contienda en Oriente Próximo, con más de 211.510 nuevos cotizantes en el mes de marzo. Esto supone un incremento del 118% con respecto al mes de febrero.
El jalón de la hostelería, impulsada por la Semana Santa, ha contribuido a mejorar las cifras de ocupación en el último mes. Esl ector aportó 80.000 afiliaciones. Además, las contrataciones adelantadas para hacer frente a la pausa vacacional se han traducido en un récord histórico de empleo en el mes de marzo. En términos interanuales, las afiliaciones crecen cerca de un 2,5%, máximo no visto desde octubre de 2024.
El impulso estacional volvió a apuntalar al mercado laboral en España, especialmente en compración con el mes de febrero. La afiliación a la Seguridad Social, en comparación con el mes de febrero, cuando se crearon 97.000 empleos. La mejora, además, es generalizada por franjas de edad. El empleo juvenil ya supera los tres millones de afiliados —aunque apenas creció en marzo— una cifra que el Ministerio de Economía ha subrayado es un 40% superior a la tasa de afiliados en esta franja de edad en 2018.
Andalucía y Catalunya, motor del empleo
En paralelo, el paro registrado también descendió con fuerza, con una caída de 22.934 personas, hasta situarse en los 2,42 millones de desempleados, consolidando la mejor del mercado laboral tras el ligero repunte en el mes de febrero. En términos interanuales, el paro se reduce en más de 160.000 personas. La mejora más notable se notó en los trabajadores de entre 25 y 44 años, donde el paro cae con mayor intensidad.
Las comunidades que recortaron su número de parados con mayor intensidad en marzo fueron Andalucía (8.836 parados menos), Catalunya (3.77) y la Comunidad Valencia (2.467). En el lado contrario, la cifra de personas desempleadas repuntó en apenas tres comunidades autónomas: Canarias (843 personas más), Madrid (342) y País Vasco (179).
Sánchez celebra los 22 millones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el dato este Lunes Santo a través de un video publicado en redes sociales y adelantado el embargo típico del dato. "Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados en alta en la Seguridad Social", ha dicho. "Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis. Sois quienes labráis, quienes empujáis y quienes levantáis y construís este país", ha concluido.
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