Empresas
La SEPI propone a José Luis Navarro (exEnresa) como consejero dominical en Redeia
La SEPI tiene el 20% de las acciones de Redeia
Redacción
El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto al que fuera presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) José Luis Navarro como consejero dominical en Redeia -matriz de Red Eléctrica-, en sustitución de Esther Rituerto. Dicha propuesta se debe a la capacidad profesional y dilatada experiencia en el sector de la energía de este ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto San Telmo, según han informado este lunes a EFE fuentes de la SEPI.
Fuentes del 'holding' público informaron a Europa Press de que la propuesta de Navarro como consejero está respaldada "por su capacidad profesional y su dilatada experiencia en el sector de la energía".
Redeia (anteriormente Grupo Red Eléctrica) es un operador global de infraestructuras esenciales en electricidad y telecomunicaciones. Fundada en 1985, actúa principalmente en España como el transportista y operador único del sistema eléctrico (TSO), garantizando el suministro. Como consejero dominical, Navarro deberá representar a la SEPI en en el consejo de administración de Redeia. La SEPI tiene el 20% de las acciones de Redeia.
Navarro fue presidente de Enresa durante más de seis años, desde verano de 2018 hasta su jubilación a finales de 2024. Durante ese tiempo, precisamente, se culminó el calendario de cierre pactado en 2019 entre Enresa y las empresas propietarias de las centrales nucleares en España. También ha ocupado puestos de responsabilidad en Endesa, Saltos Extremeños (minicentrales hidroeléctricas), y ha trabajado como consultor empresarial independiente especializado en industria y energía.
Navarro formó parte del Gobierno de la Junta de Extremadura, en una primera etapa como consejero de Industria y Medio Ambiente, entre julio de 2007 y julio de 2011, y posteriormente como consejero de Economía e Infraestructuras desde 2015 hasta su llegada a Enresa.
- Aemet confirma las lluvias en Andalucía: serán al menos dos días con bajadas de hasta 11 grados de golpe
- Cuándo empieza la Feria de Sevilla 2026, cuál es el día festivo y cuándo es la Noche del Pescaíto
- Toros en Sevilla: horario, cartel y dónde ver por TV el regreso de Morante en la Maestranza este Domingo de Resurrección
- Operación retorno de Semana Santa: un accidente provoca retenciones en la AP-4 sentido Sevilla y hay atascos en la A-49
- Cuándo empieza la Romería del Rocío 2026: fechas, horarios y cómo llegar a la aldea
- Luces y sombras en la Semana Santa 2026: una celebración brillante que recupera la normalidad pero con déficit en la organización
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 4 de abril de 2026
- El regreso de Morante abre el telón en la Maestranza este Domingo de Resurrección: vuelve a latir la octava maravilla del mundo junto a Roca Rey y David de Miranda