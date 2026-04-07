Alvic logra el gran premio a la innovación para mobiliario por su excelencia industrial en Alcaudete

La 'marca España' tiene creciente reputación como sinónimo de creación de superficies y revestimientos con alta calidad para equipamiento y decoración. Lo es Cosentino comenzando desde el sector mármol, lo es Porcelanosa desde sus inicios en el sector cerámica, y lo es Alvic partiendo desde el sector madera y la creación de paneles y componentes para módulos de muebles. La evolución, desarrollo y diversificación de estas tres empresas resulta extraordinaria. Y no son las únicas. En el caso de Alvic, partiendo del impulso emprendedor y visionario de su fundador, Alejandro Rosales, creando en 1975 en en su pueblo natal, Alcaudete (Jaén), la primera fábrica española de producción de componentes de muebles.

El nombre de Alvic integra la primera sílaba de Alcaudete y Vic, la población catalana a la que emigró siendo aprendiz de carpintero y donde avanzó hasta el punto de fundar en 1965 Madetres para idear y fabricar módulos de muebles de cocina. Hoy en día Alvic es un grupo empresarial que exporta a 130 países, con 1.500 trabajadores, de las que más de 1.000 están en España, y la mayor parte de su capacidad industrial está en la provincia de Jaén, sumando las fábricas de Alcaudete y de La Carolina.

Alvic ofrece soluciones de mobiliario para mejorar el hogar. En muebles de cocina, de baño, de jardín, en organización de almacenaje, en armarios, en mesas, en cómodas, etc. También ofrece para oficinas. Y está presente en toda la gama de modalidades: producir el mueble al completo y venderlo directamente; o realizar una parte (como los paneles) y venderla a fabricantes que componen su mueble; o elaborar y vender el mueble paletizado en formato 'kit' a través de grandes superficies comerciales, y el consumidor lo monta en su domicilio.

En el municipio jiennense de Alcaudete tiene Alvic su principal fábrica y equipo de innovación. Están en marcha inversiones en maquinaria y sistemas para aumentar producción y desarrollar nuevas líneas de productos. / El Correo

16 nuevos diseños en paneles, puertas y encimeras

Tiene cinco fábricas en España, tres en Estados Unidos y una en Francia. En el mercado norteamericano consiguen ya el 15 por ciento de toda la facturación anual de la empresa. Para 2026 han sacado 16 nuevos diseños de estilo contemporáneo, todos aplicados a paneles, puertas y encimeras. Esa versatilidad da pie a que fabricantes, arquitectos e interioristas puedan propuestas integrales que tengan coherencia estética y técnica.

Sus productos más emblemáticos son los paneles, donde han conseguido ser líderes en innovación. Alvic comenzó a destacar en los años ochenta con los paneles recubiertos con laminado decorativo en ambas caras, y sobre todo se situó en cotas de liderazgo desde que en 2010 inventó Luxe, su panel con superficie lacada en acabado alto brillo y con la cualidad de hacer efecto espejo. Lo han seguido mejorando y continúa siendo su producto estrella.

Premio al lacado supermate

Desde el 2014 lanzaron también un panel lacado en acabado mate. Zenit es el nombre de su tecnología para conseguir crear la superficie con la terminación mate. En la última edición de Interzum, la feria más importante a nivel mundial en los componentes de mobiliario, que se celebra en la ciudad alemana de Colonia, Alvic presentó la versión 3.0 de Zenit, como panel de lacado supermate, y dicho producto recibió el gran premio del certamen a la innovación, denominado Best of the Best (lo mejor de lo mejor).

Javier Ortiz de Zárate, desde hace 13 meses al frente de la dirección de esta empresa, considera “un honor la concesión de ese galardón, es un premio a la labor de muchos años de todo el equipo de innovación de Alvic. Zenit se ha convertido en otro producto emblemático en el mercado internacional, con las mejores prestaciones hoy en día. El Zenit 3.0 tiene gran resistencia a los impactos y a las rayaduras. Y cubre muy bien el crecimiento de la demanda hacia el mate, está más de moda que el brillo”.

Desde 2019 los principales propietarios de Alvic son el fondo de inversión estadounidense KKR (con el 65 por ciento del accionariado) y la gestora de capital Artá, de la familia March (con el 20 por ciento). Han elegido a Javier Ortiz de Zárate para incorporarlo como consejero delegado y liderar la gestión ejecutiva. De su amplia trayectoria profesional, cabe resaltar que fue consejero delegado de la empresa española Dimoldura, uno de los mayores fabricantes europeos de puertas y molduras.

“Por mi vinculación al sector de la madera, conocía la calidad de Alvic, que es un referente. Y desde que pude constatar su funcionamiento, me llamó la atención el nivel técnico de fabricación y el nivel de gestión industrial, son muy sobresalientes”, asegura.

Javier Ortiz de Zárate (en el centro de la imagen) ha sido elegido para liderar la gestión de Alvic y potenciar su desarrollo global. A su izquierda, Alberto Roldán, director de operaciones, y Olga Trapero, directora de marketing. / El Correo

Innovación industrial desde Andalucía

Al respecto, añade que “cuando llevamos a directivos de empresas a ver nuestras fábricas, se quedan impactados de modo muy positivo. Cuando conoces la capacidad de los profesionales de Alvic, ves que es una empresa que puede competir muy bien internacionalmente. Y si nos centramos en lo que se hace desde la provincia de Jaén, el nivel de calidad industrial resulta espectacular. Un ejemplo de que Andalucía también puede destacar en industria”.

“En Alcaudete tenemos en marcha importantes planes de crecimiento, con inversiones en maquinaria e instalaciones, dentro de una importante estrategia de la empresa para invertir y consolidar su desarrollo. El corazón de la innovación lo tenemos en Alcaudete. Se nota que la comarca tiene en gran estima a Alvic y se siente afín a proyectos muy ilusionantes”.

La demanda de viviendas para reformar

La enorme necesidad de vivienda en la mayoría de los países europeos, España incluida, es uno de los factores que sustentan sus expectativas de crecimiento en ventas durante los próximos años. Indica el CEO de Alvic que “Europa es un gran mercado de reforma de viviendas. Llegan muchas personas a vivir procedentes de otros países, y el parque de vivienda usada es muy amplio, eso favorece optar por reformas, sean más o menos ambiciosas. En nuestro país, la mayor parte de las transacciones de viviendas que se concretan en notaría son de vivienda usada. El porcentaje de compra de vivienda nueva no llega al 10 por ciento”.

En la competitividad de Alvic desde hace décadas también fue relevante la visión preclara de su fundador, Alejandro Rosales, para ser innovador en el canal de distribución, y además de vender a fabricantes y distribuidores, tener también una red propia de centros de atención a clientes y para comercialización. “Fue rompedora en su día para estrechar lazos con arquitectos y reformistas. Los actuales accionistas han sabido ver su potencial y se está invirtiendo para dimensionarlo a otros niveles”.

Javier Ortiz de Zárate anticipa que “vamos a abrir más centros de distribución tanto en España como en Estados Unidos. Y vamos a potenciar nuestra capacidad logística en Alemania, Austria, Bélgica y Holanda”.

Ejemplo de proyecto de interiorismo para decorar una vivienda incluyendo material creado y fabricado por Alvic. / El Correo

El impacto de la guerra

La incertidumbre sobre la duración y alcance de la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán, con el bloqueo del Estrecho de Ormuz, también preocupa en Alvic. “Ya está impactando directamente en nosotros porque están subiendo mucho los costes de algunas materias primas y los costes de logística. Además, hay países a los que ahora no se puede llevar mercancía”.

Javier Ortiz de Zárate es consciente de que “la mayoría de los consumidores adquieren nuestros productos cuando se plantean hacer una reforma o una mejora en su inmueble. Y cuando estalla una guerra que puede generar muchas consecuencias económicas, esa incertidumbre puede causar que muchas personas pospongan hacer esas compras a la espera de acontecimientos”.

Lo que no varía es su plan de sostenibilidad ambiental. Han acreditado con verificación internacional una reducción del 20 por ciento en la huella de carbono. “Hemos hecho grandes inversiones para colocar paneles fotovoltaicos en todas las fábricas y disponer de energía limpia. También se están consiguiendo logros interesantes en generar energía a través de la reutilización de excedentes de producto. Y estamos en altísimos porcentajes de compra de material reciclado para elaborar los tableros”.

En la competencia para captar talento y fortalecer sus diversos departamentos, el CEO de Alvic explica que “para fichar profesionales muy buenos tenemos la ventaja de que somos una empresa grande y atractiva para todos los que valoran formar parte de una compañía internacionalizada, que invierte en maquinaria y sistemas avanzados para estar a la última, y que relacionamos los altos estándares industriales con el diseño y el interiorismo”.

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Percibe que “el mercado laboral español está cambiando y ahora sucede lo que hace 10 años era común en Alemania. Cada vez más trabajadores no se conforman con seguir en una empresa donde no están a gusto, y están dispuestos a cambiar si confían en sí mismos. Por eso en las entrevistas a candidatos para una oferta de empleo ya hay que acostumbrarse a que no solo es la empresa la que tiene capacidad de elegir tras hacer muchas preguntas, sino que además aumenta el número de aspirantes que también radiografía a la empresa que le convoca, porque puede optar entre esa u otras”.