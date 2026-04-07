El Canal de la Expo sufre un nuevo revés para su transformación en hoteles, oficinas y comercios

La conversión del Canal de la Expo para cambiar el uso de más de 40.000 metros cuadrados que ocupa el canal de la Expo ha sufrido un nuevo bloqueo. De este modo, pasará de servicios avanzados a terciarios, lo que permitirá construir oficinas, comercios y hoteles., ha sufrido un nuevo bloqueo.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo no ha conseguido sacar adelante la propuesta de conformidad para introducir las modificaciones planteadas por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, administración con la que tiene pendiente la firma definitiva del convenio. Su aprobación tendrá que esperar a la próxima reunión de este órgano de gobierno municipal, que se reúne una vez al mes, por lo que, previsiblemente, se retrasará a mayo.

Pendiente de la firma definitiva

En cualquier caso, aún queda pendiente la firma definitiva del convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y el Ayuntamiento de Sevilla, otro paso que se ve paralizado por el anuncio de las elecciones para el Parlamento Andaluz. En el documento se hace además hincapié en que el adquiriente de dichos suelos tendrá un plazo de dos años para tramitar el proyecto una vez que se firme el convenio. Y es que el siguiente paso será sacar la parcela a subasta o venderla a través de las fórmulas legales existentes para que se ponga en carga lo antes posible y permita esa ampliación que Sevilla TechPark persigue. Así será como se completará definitivamente el desbloqueo del Canal de la Expo.

El convenio, presentado en junio de 2024, incluye la cesión de los Jardines del Guadalquivir, 80.000 m² de zonas verdes con gran valor ecológico por la diversidad vegetal que alberga, dada la variedad de plantas y árboles traídos de distintas partes del mundo para la Expo 92. A ello se suman un solar en Doña María Coronel y otra parcela en la calle Simón de Pineda, que actualmente usa la Hermandad de la Milagrosa. Asimismo, la ciudad contaría con 200 nuevas plazas de aparcamiento.

Dos años para tramitar el proyecto

Al Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla llegaba este martes un informe, al que ha tenido acceso este periódico, en el que se constata que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía han introducido algunas modificaciones en el convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para la transformación del Canal de los Descubrimientos. Según fuentes del Ayuntamiento, el motivo de la no aprobación de este punto incluido en el orden del día es que había que completar el expediente por un informe de la Junta que no estaba subido por error administrativo.

Según ha podido saber este periódico, en la votación faltaba el voto de un concejal del PP, necesario para sacar adelante la propuesta. En este caso, PSOE la ha rechazado, mientras que VOX se ha abstenido.

La última parcela de Fábrica de Vidrios, también parada

Otro de los puntos del Consejo de la Gerencia de Urbanismo que no ha sido aprobado en la sesión de este lunes ha sido la adjudicación de la última parcela destinada a viviendas que quedaba sin construir en la Fábrica de Vidrios, que estaba prevista fuese para el Grupo ABU, que ya desarrolla dos promociones en esta misma ubicación. Pese a ser una de las zonas más deseadas de Sevilla, en la Carretera de Carmona, a este proyecto residencial se le ha estado resistiendo una parte de estos suelos, los únicos que quedaban sin promotor.

El Ayuntamiento, propietario del 74,39% de esta parcela, declaró desierta la licitación para su venta el pasado mes de mayo tras sacarla al mercado por 2,7 millones de euros. Pero ahora, se deshará de ella mediante adjudicación directa para facilitar que se levanten estos nuevos alojamientos. Así, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo tenía previsto dar este martes luz verde a la adjudicación de la enajenación de la cuota proindiviso de la Parcela R-1, es decir, de ese casi 75% del terreno, en favor de Inversiones ABU Sevilla, SL. Finalmente, este punto del orden del día tampoco ha sido aprobado.