Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional

Abriendo los cajones del pasado para preparar la reciente exposición por el 40 aniversario de la marca, Roberto Verino se dio cuenta de que su larga y exitosa trayectoria como creador estaba enlazada por un hilo conductor, "una esencia, algo que has estado transmitiendo". "Aunque sea con aristas muy, muy suaves, ahí está. Hay un estilo Verino que transciende en el tiempo y deja huella. La dinámica en la que estamos, donde el tiempo es un lujo, a veces nos impide reflexionar», comentaba en una entrevista con el periódico Faro de Vigo. Cosas a las que no les había dado todo el valor que tenían. "Y ahora puedo decir: ¡Caray!". Como mi abuela, yo también tendré que irme —decía, en referencia a su primera musa—. Espero que sea muy tarde. Y, sin embargo, Roberto Verino se va a quedar ahí. La marca va a seguir ahí y también el recuerdo de mucha gente hacia mí».

Roberto Verino quiere seguir haciendo historia. Pervivir como una de las firmas más prestigiosas de la industria de la moda en España. Y el salto hacia el futuro probablemente vendrá de un cambio también en el hasta ahora férreo poder familiar en la compañía. Sin prisa, pero sin pausa, Roberto Verino busca un socio industrial, al que está dispuesto a abrirle casi el 40% de las acciones. Tiene una potente autocartera con el 20% de los títulos y en la eventual operación entraría también cerca de 20% en manos de la familia del fundador. El modisto maneja, y tiene la intención de seguir así, el 60% restante, según los últimos datos que constan en el Registro Mercantil.

"No hay ninguna urgencia. Ni ninguna necesidad", confirma la consejera delegada, Dora Casal. El propio Verino se ha mostrado interesado en dar ese paso, pensando en el relevo generacional, buscando "una transición natural". Que la empresa sea lo más sólida posible, con el mejor posicionamiento. Tras la muerte de su hija Cristina Mariño en julio de 2022, su nieto, Iago Jover, ha ido ganando peso en la gestión del negocio y es el actual director de Innovación.

La entrada de un socio allanaría el camino, además, a la estrategia de expansión internacional, una de las prioridades de la empresa y la clave de la mejora constante de los resultados en los últimos años. Permitiría adelantar objetivos de crecimiento marcados a más largo plazo.

¿Hay un perfil concreto para esa alianza, avanzada ayer por Moda.es? Las fuentes consultadas aseguran que no. De hecho, no hay todavía ninguna conversación abierta ni un proceso formal abierto para la búsqueda de interesados. Ni, por tanto, un plazo para lograrlo. Podría ser este mismo año o más adelante. La compañía insiste: "No es vital".

Evolución del negocio

En el ejercicio fiscal que va del 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024, Roberto Verino alcanzó una facturación de 30,4 millones de euros y un beneficio de casi 900.000 euros. Para este siguiente año, las líneas estratégicas previstas pasaban por mejorar la conexión con el cliente, la implantación de la nueva imagen de marca y consolidar la transformación de las tiendas y las herramientas de gestión de la información "que hagan más fácil la toma de decisiones". La firma tiene en marcha la plena fusión de los canales físico y online.

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Entre los mercados prioritarios figuran México y Portugal, con un plan de expansión propio a cuatro años y 3 aperturas. Alcanza los 160 tiendas, de las que 24 son propias, 5 en franquicia, 8 son outlets y 123 corners, especialmente en El Corte Inglés. El plan de expansión apunta a otros territorios de Latinoamérica y a seguir exprimiendo su desembarco en Australia. Con el ecommerce, está presente en España, Portugal, Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Letonia, Alemania, Austria y Finlandia.

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