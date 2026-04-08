Más de 23.000 empleos y 1.400 millones: así impulsa la industria de bebidas a Andalucía desde La Rinconada

La Asociación de Bebidas Refrescantes ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de La Rinconada su Encuentro Anual de Arraigo, una cita que pone en valor la fuerte implantación territorial del sector y su contribución al desarrollo económico y social de los municipios donde tiene presencia.

En este contexto, el municipio sevillano se ha convertido en el kilómetro cero de la alianza entre la industria y los municipios. Ha sido el escenario para el lanzamiento de la "Red de Municipios Aliados con la Industria de Bebidas Refrescantes en España", que nace con el objetivo de reforzar la colaboración público-privada y desarrollar iniciativas conjuntas orientadas al progreso de los municipios en el ámbito de la sostenibilidad, la innovación, el empleo y el bienestar.

Participación institucional y empresarial

De izquierda a derecha; Iker Ganuza, presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes; Igor Unzalu, director general de Refresco Iberia; Esther Morillas, vicepresidenta de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners y Javier Fernández de los Ríos, alcalde de La Rinconada. / El Correo

El encuentro ha contado con la participación de representantes institucionales y de la industria: el alcalde del Ayuntamiento de La Rinconada, Javier Fernández, y la primera teniente de alcalde, Raquel Vega; los representantes de las fábricas de Coca-Cola Europacific Partners y Refresco Iberia en el municipio, Beatriz Codes y Rafael Vázquez; el presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes, Iker Ganuza, y su directora general, Beatriz Blasco.

Asimismo, al acto han asistido la vicepresidenta de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners, Esther Morillas, y el director general de Refresco Iberia, Igor Unzalu, poniendo de manifiesto la relevancia de la iniciativa y el compromiso del sector con el territorio.

La visión del Ayuntamiento de La Rinconada

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, ha subrayado la necesidad de que la colaboración entre el sector público y el privado funcione de manera coordinada, defendiendo que la Administración debe facilitar las condiciones para incentivar la inversión empresarial y que los beneficios reviertan posteriormente en la sociedad para fortalecer la economía social.

Asimismo, ha agradecido a la asociación "por apostar por La Rinconada, lo que contribuyendo de manera muy importante a la dinamización económica y a la generación de empleo en el municipio".

En esta línea, ha puesto en valor el papel de empresas como Coca-Cola y Refresco Iberia, señalando que su crecimiento, inversión y capacidad de asumir riesgos han tenido un impacto directo en el desarrollo de La Rinconada y en el impulso de su economía social. Por último, destacó que los proyectos desarrollados en el municipio superan el ámbito local y provincial, llegando a tener influencia en el conjunto de Andalucía y aportando un valor cualitativo al territorio.

Andalucía como territorio estratégico

La elección de Andalucía, y en concreto de La Rinconada, como punto de partida de esta red no es casual, sino que responde al carácter estratégico de la región para la industria de bebidas refrescantes, tanto por su peso económico como por su arraigo territorial. Tal y como ha expresado el presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes, Iker Ganuza, “Andalucía es un territorio estratégico para nuestro sector, nuestra industria forma parte del tejido social y productivo local desde hace décadas”.

Queremos seguir reforzando ese vínculo y nuestro compromiso con la comunidad a través de la Red de Municipios Aliados, que nace hoy en La Rinconada para impulsar juntos el desarrollo, el empleo y el bienestar en nuestros territorios. Iker Ganuza. — Presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes.

El peso económico del sector en Andalucía

Con la adhesión del Ayuntamiento de La Rinconada, esta red inicia su recorrido con el objetivo de extenderse a otros municipios. Andalucía es una de las regiones con mayor presencia de la industria de bebidas refrescantes en España. El sector aporta cerca de 1.400 millones de euros a la economía andaluza y genera en torno a 23.000 puestos de trabajo a través de toda su cadena de valor, de los cuales más de 12.000 son empleos directos.

Además, concentra más del 14% del tejido productivo de la industria en España, incluyendo más de 20 centros de producción y logística.

Los centros de actividad del sector están presentes en 16 municipios de todas las provincias, desde grandes ciudades hasta pequeños municipios y entornos rurales, lo que refleja su capilaridad y su contribución a la cohesión territorial. En este contexto, La Rinconada representa un ejemplo destacado del impacto del sector, al albergar dos plantas de referencia: la de Coca-Cola Europacific Partners y la de Refresco Iberia, que contribuyen de forma significativa al empleo, la actividad económica y el desarrollo local.

Impacto en empleo, renta y desarrollo local

La industria de bebidas refrescantes se caracteriza por su fuerte arraigo en el territorio y una especial implantación en municipios pequeños. Este modelo productivo se traduce en una contribución directa al empleo, al desarrollo económico y a la dinamización social de las comunidades locales.

En torno al 90% de las bebidas refrescantes que se consumen en España se producen en España.

Asimismo, en los municipios andaluces donde la industria está presente se observa un mayor dinamismo económico y social, con niveles de renta más elevados, mayor generación de empleo y un tejido empresarial más activo.

Estos territorios cuentan además con mejores indicadores demográficos, incluyendo una mayor presencia de población joven, lo que contribuye a consolidar su atractivo. También registran una mayor oferta sociocultural y de ocio, con más establecimientos de hostelería y restauración, mayor dotación de espacios culturales y más actividad turística, incluyendo un aumento significativo de turistas internacionales.