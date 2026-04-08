BBVA AM roza los 5.000 millones de euros bajo gestión en Andalucía en 2025, un 8% más

La industria de fondos de inversión cerró en máximo histórico en 2025 tras alcanzar la cifra de 450.889 millones de euros de patrimonio bajo gestión, un 13% más que el año anterior, y con un incremento en el número de partícipes cercano a los 1,25 millones (+7,5%) llegando a los 17,8 millones de partícipes en total. BBVA afirma que para esta entidad financiera "también ha sido un año excelente", ya que BBVA Asset Management cerró el ejercicio con 58.280 millones de euros en patrimonio gestionado en todos los territorios, con un crecimiento del 7,9%, con respecto al cierre de 2024, mantiene su foco en la gestión activa, la selección de fondos de otras gestoras y la personalización.

BBVA en Andalucía cuenta con un patrimonio total de 4.988 millones de euros invertidos en fondos en 2025, un 8% más que en el año anterior y cuenta con más de 166.000 partícipes. El peso del patrimonio de esta comunidad autónoma en BBVA AM es del 9%.

"En BBVA Asset Management tenemos como misión ayudar a todas las personas a canalizar sus ahorros de manera que puedan cumplir sus objetivos de vida", ha señalado la responsable de BBVA AM para Europa, Belén Blanco.

Fondo futuro sostenible

Según la entidad, el fondo BBVA Futuro Conservador, FI es "uno de los ejemplos más representativos" de integración de sostenibilidad y compromiso social en su oferta de inversión. Con más de 1.600 millones de euros de patrimonio a cierre de diciembre de 2025, el fondo promueve características ambientales y sociales y, además, mantiene un marcado componente solidario. Desde su lanzamiento en 1999 ha donado más de 7,7 millones para impulsar 144 proyectos solidarios, que han beneficiado de forma directa a más de 100.000 personas y de manera indirecta a más de 500.000.

La Ciudad BBVA, sede corporativa del Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en España, donde se levanta, La Vela una torre circular de 19 plantas, en Madrid (España), a 17 de noviembre de 2020. / Europa Press

La edición de 2026 consolida este recorrido bajo el lema 'Invertir hoy para proteger el mañana'. En esta convocatoria se repartirán nuevamente un millón de euros a través de 25 donaciones destinadas a iniciativas con impacto social y medioambiental. La convocatoria se lanzó el pasado mes de enero y ha recibido más de 250 proyectos candidatos, de los cuales 64 se desarrollan en territorios de la Dirección Territorial Centro.

Donaciones para proyectos

Las donaciones se distribuirán entre proyectos de cinco grandes ámbitos de actuación. Medioambiente, inclusión social, educación, creación de empleo para colectivos vulnerables y dependencia, mayores y salud. Este año, además, la convocatoria incorpora un foco especial en proyectos medioambientales vinculados con la restauración de ecosistemas, la reforestación y la prevención de incendios forestales.

Los incendios representan una de las mayores amenazas para los entornos naturales y para muchas comunidades rurales que dependen de ellos, por lo que la iniciativa busca no solo recuperar lo que se ha perdido, sino también impulsar proyectos que ayuden a gestionar el territorio de forma sostenible y a prevenir futuros desastres. El millón de euros se repartirá mediante dos categorías de apoyo.

Por un lado, se concederán cinco grandes premios de 72.000 euros, uno para cada una de las cinco áreas de actuación. Por otro, se otorgarán 20 donaciones de 32.000 euros destinadas a impulsar proyectos sociales y medioambientales. De estas, 16 se dirigirán a iniciativas sociales de ámbito local repartidas entre distintas direcciones territoriales y cuatro apoyarán proyectos medioambientales que podrán desarrollarse en cualquier punto de España.

Noticias relacionadas

Voluntarios de BBVA

Como en ediciones anteriores, el proceso de evaluación contará con la participación voluntaria de empleados de BBVA que colaborarán en la selección de los proyectos finalistas. En esta edición se ha alcanzado un nuevo récord de participación con 338 voluntarios, lo que supone un incremento del 48% respecto al año anterior. De ellos, 29 pertenecen a la Dirección Territorial Centro. "Su implicación vuelve a poner de manifiesto el compromiso del equipo humano de BBVA con las iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad", ha destacado la entidad.