Transporte
Las aerolíneas avanzan posibles impactos de la guerra en precios el próximo invierno
EFE
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y Volotea coinciden en que las compañías no tienen problemas para el suministro de combustible a precios razonables en este trimestre y el verano, que tienen asegurado con antelación, aunque avanzan que de continuar el conflicto en Oriente Medio podrían sufrir los impactos en la temporada de invierno.
En un encuentro organizado por el grupo hotelero Hotusa, el presidente de ALA, Javier Gándara, y el consejero delegado de Volotea, Carlos Muñoz, han coincidido en destacar que en España las líneas aéreas no tienen problemas de abastecimiento, porque el 80% del combustible que consumen se refina aquí.
No obstante, si la guerra en Irán se prolonga sí tendrá efectos en los costes del combustible -que representa en torno al 30% de los gastos totales de las compañías-, que luego tendrán su traslado a los precios de los billetes que pagan los viajeros o a la reducción de capacidad de las compañías.
Gándara ha precisado que el precio del 'jet fuel', el combustible más usado en la aviación, sube muy por encima de lo que lo hace el precio del petróleo, porque, entre otras razones, su proceso de refino es más complejo.
Las aerolíneas europeas, a diferencia de las americanas, tienen coberturas financieras de hasta el 70-80% para el combustible a trimestres vista, incluso hasta un año, por lo que el fuel que están consumiendo ahora lo compraron hace meses a precios más bajos, lo que asegura el trimestre actual y el de verano sin grandes subidas de precios.
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