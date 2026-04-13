Ayesa Digital ya se pilota desde el País Vasco: el consejo de administración nombra presidente a Iñigo Ucín y CEO a Manuel Baraza

La mudanza de los mandos de Ayesa Digital de Sevilla al País Vasco ya se ha hecho completamente efectiva. Este lunes, la compañía -que fue adquirida el 31 de diciembre, al filo de las campanadas del nuevo año, por un consorcio vasco liderado por el Gobierno de Euskadi junto a Kutxabank y BBK por 480 millones de euros- celebraba su primer Consejo de Administración de Ayesa Digital tras el cierre de su compra por parte de sus nuevos accionistas, "iniciando así una nueva fase dirigida a consolidar a la compañía como uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa", ha subrayado la compañía en una nota de prensa.

El Consejo de Administración ha quedado integrado por nueve miembros: Iñigo Ucín será presidente, en calidad de independiente; Unai Rementeria, consejero dominical, en representación de la Fundación bancaria BBK; Javier Aldazabal, consejero dominical por Fundación bancaria BBK; Jon Ander de las Fuentes, consejero dominical, en representación de Indar Kartera (Kutxabank); Koldo Etxeberria, consejero dominical por Indar Kartera (Kutxabank); Amaia del Villar, consejera dominical, en representación de Finkatuz (Gobierno Vasco); Jaione Ganzarain, consejera dominical por Finkatuz (Gobierno Vasco); Jon Urresti, consejero dominical, en representación de Vital Fundazioa, y Joseba Lekube, consejero dominical en representación de Teknei.

"El máximo órgano de gobierno de la compañía quedará completado por nuevos vocales independientes", ha aclarado la empresa.

Ucín y Baraza, caras visibles de la tecnológica

En su primera sesión, el Consejo de Administración ha aprobado los nombramientos de Iñigo Ucín, como presidente no ejecutivo de Ayesa Digital, y de Manuel Baraza como CEO o primer ejecutivo de la compañía.

"Iñigo Ucín cuenta con una vasta experiencia en el ámbito industrial y de gestión, como presidente del Consejo General de la Corporación Mondragón; vicepresidente de la Corporación Mondragón (división de Automatización Industrial y de Máquina Herramienta); y director general de Danobat, entre otras responsabilidades. Asimismo, fue presidente del Consejo Rector de la Universidad Mondragón", ha indicado la compañía.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, cursó también un máster en Gestión de la Innovación en la misma universidad.

"Manuel Baraza, por su parte, cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de las Tecnologías de la información y, de ellos, más de 25 años los ha desarrollado en Ibermática y Ayesa Digital, donde ha ejercido, entre otras, las funciones de Director Comercial, Director Internacional, Director de Industria, Director de Energía y Utilities, Director Global de Mercados (CMO) y, más recientemente, Director Global de Operaciones (COO)", ha añadido. Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Zaragoza, está especializado en Tecnologías de la Información aplicadas a la industria.