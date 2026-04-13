Las ciudades inteligentes dejan de ser teoría: el tejido empresarial impulsa la transformación urbana

La II entrega de ‘Ciudades Inteligentes’ organizado por EL PERIÓDICO, El Periódico de España y ‘Activos’ ha reunido a más de una decena de líderes empresariales, emprendedores de start-ups y líderes de distintos ayuntamientos del país, que muestran cómo la movilidad, tecnología y la innovación ya está cambiando el horizonte de las ciudades españolas hoy en día. El encuentro, que contó con el impulso de Fundación Ibercaja y el patrocinio de Auren, Ayuntamiento de Palma, Minsait (Indra Group), Orange Empresas y Grupo UAX, se celebró en el Campus Business & Tech de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) y The Valley Business & Tech School, centro neurálgico de innovación y tecnología aplicadas para el desarrollo de la sociedad y el tejido empresarial.

Ferran Boiza, director adjunto de EL PERIÓDICO, inauguró la jornada subrayando la necesidad de abordar este proceso de modernizar las ciudades desde una visión conjunta. “La diversidad de perfiles refleja algo: las ciudades inteligentes solo pueden construirse con la colaboración de muchos agentes distintos”, ha manifestado. Boiza ha incidido que aunque la transformación urbana plantea “desafíos enormes”, también abre nuevas oportunidades ligadas a la innovación con el fin de “mejorar la calidad de vida de las personas”. Además, defendió una visión amplia: “Una ciudad inteligente no es solo una que funciona bien, sino una que reduce las desigualdades”.

En la misma línea, Ricardo Atienza, decano de la Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la UAX, puso en valor el papel de la universidad como punto de encuentro. "Espacios como este son fundamental para fomentar el diálogo", señaló y recordó que la formación de talento y la generación de conocimiento son claves para afrontar los desafíos urbanos.

Movilidad Inteligente y transporte sostenible

La primera mesa de la jornada abordó el papel central de la movilidad en la transformación urbana. Alfonso Sánchez, director gerente de EMT Madrid, defendió el papel del transporte público como "la columna vertebral" de las ciudades. "No somos solo transporte de superficie, somos una empresa de movilidad", afirmó. Sánchez reiteró la apuesta de la EMT por la electrificación, con más de 350 autobuses eléctricos.

Además de la integración de soluciones como Bicimad para reducir emisiones en Madrid. Óscar García-Escarda, director de Transformación de TK Elevator Spain, aportó una visión más centrada en las personas. "La ciudad inteligente es aquella que conecta personas", manifestó. Además, advirtió que la importancia de la movilidad vertical y ha recordado que millones de personas aún viven en edificios sin ascensor. Desde la Fundación ONCE, José Luis Borau incidió en la accesibilidad universal. "Las soluciones que mejoran la vida de las personas con discapacidad son mejores para todas".

Ángel Sampedro, director del Área de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Alfonso X el Sabio y de su Observatorio de Zonas de Bajas Emisiones, destacó el papel de la formación. "Inculcamos la importancia de la movilidad sostenible en nuestros estudiantes desde el inicio de su formación, abordando ámbitos como la ordenación territorial, urbana y de transporte. Trabajamos aspectos como la movilidad eléctrica, el uso de drones o el desarrollo de un hub con ultraligeros, que jugarán un papel importante en la movilidad del futuro. Lo hemos incorporado de manera integral a través del desarrollo de casos prácticos reales, en colaboración con empresas, para mantener nuestra formación alineada con las últimas tendencias".

Por otro lado, Jaime Armengol, director de Mobility City, recordó que "no hay transición ecológica, digital ni urbana sin movilidad sostenible y conectada".

La transformación digital como eje de la ciudad inteligente

La segunda mesa se centró en torno al papel de los datos y la tecnología. Arturo Malagón, responsable de Servicios Digitales de MasOrange, abrió la mesa con un mensaje en defensa de la "democratización del dato" para mejorar la toma de decisiones, conluyendo "el dato no es de nadie y es de todos".

En paralelo, Fernando Álvarez, subdirector de Transformación Digital del Ayuntamiento de Madrid, incidió en la necesidad de una gestión basada en evidencia. "Debemos construir ciudades que se gestionen en base a datos". David García, presidente de Madrid WCC, reforzó esta idea al señalar la importancia de contar con "datos estables". En línea con el mensaje de Malagón, Ignacio Carnero, CRO de Libelium, argumentó que “el dato es la infraestructura crítica del siglo XXI”. Marcos Pampliega, de Minsait (Indra Group), consideró que aún hay camino por recorrer. "Todavía existe una brecha entre la capa digital y la operación real de la ciudad, el reto es ahora orquestar sistemas y datos para aportar valor en la gestión", sostuvo.

Sostenibilidad y resiliencia urbana

Carlota Pi, presidenta y CEO de HolaLuz, abrió la tercera mesa con el foco en la sostenibilidad. A su juicio, el gran reto ahora es "convertir las ciudades en polos de producción y transformación energética". Rodrigo Gómez, socio de Consultoría en Auren, subrayó el papel del tejido empresarial en crear ciudades más sostenibles e hizo hincapié en la importancia de la colaboración público-privada. "Todo pasa por la concienciación del sector privado", explicó.

Victor Sarabia, director general de Servicios de Limpieza y Residuos de Madrid, incidió en la necesidad de mantener un equilibrio. "Los proyectos deben ser viables y compatibles con la vida de los ciudadanos". Por otro lado, María Humbelina Vallejo, del Canal de Isabel II, recordó el papel del agua en las ciudades. "La sostenibilidad y la resiliencia van de la mano de una buena gestión del agua", matizó.

Palma y Las Rozas, referentes de sostenibilidad

Desde Madrid a Las Rozas o Palma de Mallorca, los ayuntamientos están rediseñando la movilidad al apoyarse en la tecnología y los nuevos modelos de gestión. La última mesa aterrizó ejemplos concretos de ciudades inteligentes exitosas en la Península Ibérica.

Antonio Deudero, teniente de alcalde de Movilidad de Palma, destacó cómo el impacto de la gratuidad del transporte público ha acelerado el número de usuarios en un 80%. "Nuestro objetivo es una flota 100% cero emisiones en diez años", subrayó. Deudero explicó cómo la capital balear —que recibe más de 200.000 personas en la temporada alta— ha apostado por medidas para aumentar la movilidad a través de medidas como la gratuidad del transporte público. Además, prevé alcanzar una flota de autobuses 100% cero emisiones en la próxima década en las islas.

En el caso de Las Rozas, su vicealcalde, Gustavo Rico, presentó la plataforma Cosmos, una herramienta de control orientada a optimizar los servicios públicos a través del uso de datos. Rico resaltó cómo herramientas como Cosmos están mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. "Nos ayuda a mejorar la eficiencia y la calidad de vida de los vecinos", avanzó.

Javier García Vieira, director de Servicios Digitales de Red.es, abogó por una visión más integral. "Hay que conectar economía, calidad de vida, gobernanza, movilidad y sostenibilidad. Todo en uno". Francisco de Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, recalcó el papel clave que tienen las administraciones públicas como garantes del desarrollo urbano. "Tenemos la responsabilidad de establecer el marco normativo a partir del cual se debe trabajar", afirmó durante su intervención.

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El encuentro además ha contado con el apoyo de la Fundación Ibercaja, cuyo compromiso con la innovación y la sostenibilidad refuerza el papel de este tipo de iniciativas.

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