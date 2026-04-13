La huelga de pilotos de Lufthansa obliga a cancelar más de 700 vuelos este lunes en Europa

Los pilotos de Lufthansa han iniciado este lunes una huelga de dos días, que incluye a las filiales de Cargo, CityLine y Eurowings, provocando la cancelación de más de 700 vuelos durante la primera jornada, según ha confirmado el sindicato convocante en un comunicado, Vereinigung Cockpit. El paro ha afectado directamente a los despegues de la aerolínea Lufthansa desde Fráncfort y Múnich y a los de la filial Lufthansa CityLine desde Berlín y otros aeropuertos alemanes, pero también impactó indirectamente a vuelos con origen en otros países.

En concreto, las protestas, que suponen la cuarta oleada de movilizaciones en el grupo este año, se centran en disputas salariales, como el plan de pensiones de la empresa y la remuneración en la filial regional CityLine. "Hemos dado a Lufthansa una y otra vez tiempo suficiente para presentar una oferta seria. Sin embargo, una oferta que deba financiarse con fondos de otras partidas no nos parece viable", ha explicado el presidente de la organización sindical, Andreas Pinheiro, que ha reiterado la disposición al diálogo.

Vereinigung Cockpit, además, ha lamentado expresamente las molestias causadas a los pasajeros y a los compañeros y compañeras en tierra. Por su parte, desde el grupo alemán ha criticado la convocatoria de la huelga, afirmando que representaba un nuevo nivel de escalada, según declaraciones en la agencia 'DPA'.

Para minimizar el impacto en los pasajeros, Lufthansa está intentando que el mayor número posible de vuelos sean operados por otras aerolíneas del grupo y aerolíneas asociadas. Bajo este escenario, entre las recomendaciones destacadas para los pasajeros figuran consultar el estado de vuelo o asegurarse de que los datos de contacto estén actualizados en la reserva. También existen opciones de cambios de reserva y reembolso.

La semana pasada, la firma ya se enfrentó a un parón de un día en la tripulación de cabina, que provocó más de 500 cancelaciones de vuelos. En este contexto, Lufthansa City Airlines y el sindicato ver.di alcanzaron un acuerdo sobre las disposiciones integrales de negociación colectiva para la tripulación de cabina y de cabina con duración hasta 2029.

El acuerdo salarial incluye ajustes a la estructura de sueldos, mientras que el acuerdo marco regula las condiciones laborales de las tripulaciones.

En la huelga no se han visto afectados los vuelos con destino a Arabia Saudí, Azerbaiyán, Baréin, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Yemen debido a la situación ocasionada por la guerra en Irán.

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Este paro tiene lugar después de que el viernes de la semana pasada se cancelaran cientos de vuelos en Alemania debido a una huelga del personal de cabina del grupo Lufthansa, convocada por el sindicato UFO, para ejercer presión tras el fracaso de las negociaciones sobre el convenio colectivo.