La producción de aceite de oliva cae un 9% esta campaña por culpa del exceso de lluvias

La producción de aceite de oliva se situará este año en unos 1,29 millones de toneladas, lo que supone una caída del 9% respecto a la campaña anterior, la de 2024-2025, y un descenso del 6% respecto a las estimaciones que se hicieron el pasado octubre, al inicio de la cosecha y antes de que las lluvias persistentes y el viento de este invierno hicieran acto de presencia en el campo.

El Ministerio de Agricultura ha publicado este lunes los últimos datos del sector, que incluyen el aceite elaborado en las almazaras hasta marzo, con la campaña 2025-2026 prácticamente finalizada. Las circunstancias climáticas registradas entre diciembre y febrero pasados en gran parte de las zonas olivareras produjeron retrasos significativos en el calendario de recolección de la aceituna, lo que ha afectado finalmente al volumen cosechado, según indica el ministerio que preside Luis Planas en un comunicado.

Este año se ha dado la circunstancia de que Andalucía, la mayor productora de aceite de España, ha sido también uno de los territorios más castigados por las borrascas y las inundaciones. Otra de las autonomías aceiteras, Castilla-La Mancha, ha experimentado también una caída significativa, en este caso porque las lluvias de la primavera pasada no permitieron que los olivos realizaran una correcta floración y eso ha reducido finalmente la cantidad de fruto producido.

Además, según agregan los productores, en determinadas zonas la aceituna sufrió daños directos por el mal tiempo, lo que también influyó en que la cantidad resultante de aceite haya sido inferior a la inicialmente estimada, que apuntaban a una cosecha de 1,37 millones de toneladas, en línea con la anterior.

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Eso sí, el ritmo de comercialización ha sido "muy positivo" a lo largo de la campaña, según remarca el ministerio, con un mercado interior que ha comprado 505.000 toneladas de aceite y unas exportaciones que han comercializado otros 1,04 millones de toneladas más. La evolución en los próximos meses será clave para la configuración de las existencias finales de campaña que, según las estimaciones actuales, quedarán por debajo de las de la campaña previa, señala Agricultura.

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