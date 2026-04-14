Así trabaja 4i, la empresa sevillana de inteligencia artificial que crea asistentes para Airbus, Mercedes y hospitales

Aunque hoy parezca mentira, el término Inteligencia Artificial estuvo denostado en el panorama de la innovación tecnológica a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. "Se había acuñado medio siglo antes, en los años 50, y al no haberse cumplido las expectativas que se habían generado, entre los investigadores académicos y los emprendedores empresariales no estaba bien visto hablar de inteligencia artificial. Ahora es todo lo contrario, es una expresión que se usa de modo incesante". Lo dice con fundamento, porque lo ha vivido en pasado, presente y futuro, el sevillano Guillermo Pérez, de 49 años de edad, socio cofundador y director general de la empresa 4i.

Tienen en su haber premios y reconocimientos por su capacidad para crear soluciones que mejoran facetas tan diversas como procesos industriales, trámites administrativos, la recuperación anímica y educativa de los niños con tratamiento oncológico, y la calidad de vida de los ancianos en asilos.

Reconocimiento de voz

Es una de las empresas de inteligencia artificial con el nombre comercial más corto, 4i, y la trayectoria más prolongada, 26 años. Guillermo Pérez ya se dedicaba a la IA en el año 2000 cuando concluyó su licenciatura universitaria en Sevilla y haciendo el doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid comenzó a plantear su proyecto de fin de carrera sobre el procesamiento del lenguaje natural en reconocimiento de voz.

“Sí estaban bien vistos los conceptos y herramientas de procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz, aprendizaje automático (machine learning). No se utilizaban redes neuronales, ya se conocían desde décadas antes, pero había otras técnicas que funcionaban mejor para algunos retos. Hasta que, alrededor del 2010, la explosión de la gestión de datos, el hardware que permitía masivamente el procesamiento, y más mejoras algorítmicas, hicieron que el 'machine learning' diera lugar al 'deep learning', y desde entonces las redes neuronales cubren la inmensa mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial”.

Un robot creado por el centro tecnológico Eurecat es uno de los tres que el equipo del proyecto Cora, encabezado por la empresa 4i, ha utilizado para experimentar con ancianos el modelo de interación entre máquina y humanos con el fin de influir positivamente en el comportamiento de los ancianos para hacer fisioterapia y para socializar con otros residentes. / El Correo

Junto a su amigo Adolfo Barallobre fundó 4i en 2018 tras vivir una época de intensas e inusuales experiencias en el ámbito de las empresas de base tecnológica. Pues Guillermo Pérez formó parte del equipo de Indisys (acrónimo de Sistemas de Diálogo Inteligente), la startup encabezada por Pilar Manchón que consiguió brillar a nivel internacional por la calidad de sus asistentes virtuales, hasta el punto de ser adquirida por el gigante nortamericano Intel e integrar a sus artífices en la plantilla de esta compañía emblemática de Silicon Valley.

Adiós a Intel

Cuando Intel decidió dar un bandazo y dejar de invertir en lo que estaban enfocados los departamentos donde habían sido adscritos los talentos sevillanos de Indisys, todos ellos optaron por no aceptar la reconversión profesional que se les planteó, y cada uno prefirió iniciar otra etapa más acorde con sus preferencias.

Tal como recuerda Guillermo Pérez, "el punto de partida fue ser consciente de que Indisys había funcionado muy bien con su chatbot online pero en 2019 eso ya estaba copado por muchas empresas. Decidimos optar en ese momento por inteligencia artificial multimodal y presencial, en ese momento, y luego con agentes de IA cuando se ha ido desarrollando la tecnología".

"Nuestro foco en el campo de la inteligencia artificial está puesto en crear soluciones en el lenguaje en la interacción entre humanos y máquinas, desde procesamiento documental a agentes virtuales con los que puedes hablar, robótica de acción social, plataforma multiagente".

Su principal creación tecnológica se llama Divivo, acrónimo de Diálogo, Visión y Voz. "Nuestro motor multimodal permite al robot entender mejor el contexto en el que se desarrolla la interacción de forma que puede adaptar el flujo de la conversación de manera más natural y empática, considerando tanto el entorno físico en el que se desarrolla la acción como el estado emocional de la persona con la que interactúa", precisa Guillermo Pérez.

Para Airbus y Mercedes Benz

Uno de sus principales clientes es Airbus, para la gran compañía aeronáutica europea crearon un asistente por voz que interactúa con los operarios de una fábrica. Dialoga, les pide que hagan tareas, que abran incidencias, etc. En esta línea, también es remarcable que para Mercedes Benz hicieron un asistente por voz que se utiliza con sus trabajadores de la fábrica en Vitoria.

"La interacción mediante voz ha mejorado muchísimo, ya es mucho más fiable. Hay infinidad de cometidos donde te beneficias al tener las manos libres, y la visión libre, y estar interactuando con un asistente de voz mientras puedes hacer otras tareas con las manos. Permite aumentar notablemente la productividad, la eficiencia, o la comodidad, o la ergonomía. Aportamos valor de verdad a las empresas, impacta positivamente en su rendimiento".

Uno de los niños atendidos por la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, interactúa con el robot Haru, facilitado por el Honda Research Institute, y con el que la empresa 4i está innovando para incrementar el desarrollo educativo y emocional de esa población infantil / El Correo

En 4i son 13 profesionales en plantilla, su sede está en Sevilla TechPark, y se sienten muy satisfechos por haber sido elegidos como proveedor por la Agencia Española de Protección de Datos.

Elegidos en Valencia

En la prestación de servicios para administraciones públicas también están avanzando. 4i ha ganado el reto Optimizar la eficiencia operativa, la trazabilidad y la capacidad de análisis en el proceso de revisión y evaluación de candidaturas a subvenciones públicas de innovación planteado por el Ayuntamiento de Valencia.

"Hemos configurado un portal web ágil y accesible como ventanilla única para el equipo municipal y las entidades participantes junto a un motor de IA multi-agente, versátil y adaptable a las necesidades cambiantes del sector público, encargado de orquestar la automatización y que trabaja de forma conjunta con el personal municipal, ayudando en el análisis de cada candidatura según los criterios de valoración, revisando si han aportado toda la documentación. Puede servir también en otras administraciones públicas para la gestión de pliegos".

También confían en incrementar la comercialización de la solución con la que han ganado una licitación en Alcalá la Real para implantar una aplicación con capacidades de inteligencia artificial multicanal. "Tenemos un cerebro que lo conoce todo de Alcalá la Real y los usuarios pueden acceder por llamada telefónica, o por mensaje de Whatsapp, o por un chatbot en la web".

En la robótica social y asistencial tiene 4i prestigio dentro y fuera de España. Han sido elegidos para coordinar el proyecto europeo Cora, centrado en el uso de robots colaborativos en residencias de mayores que sirven de apoyo a los profesionales y ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Están trabajando para ello con el centro tecnológico Eurecat y con la residencia de mayores Prytanis, radicada en Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Ayudar en fisioterapia

Indica Guillermo Pérez que "lo hemos codiseñado con su equipo médico. Hay tres casos de uso desarrollados, los hemos experimentado con los robots españoles de Pal Robotics y del Eurecat, y con el Mercury chino. Un caso es un robot que ayuda en fisioterapia y va haciendo los movimientos que los mayores tienen que imitar. Todo controlado por la fisioterapeuta, y los mayores lo secundan".

"Otro caso de uso es de soporte emocional, en sesiones grupales. La psicóloga que coordina la sesión va animando a los mayores a que hablen de experiencias pasadas sobre cómo era su pueblo o su barrio. El robot interviene en la conversación como un acompañante más y les anima a hablar entre ellos. Y el tercer caso es de estimular los diálogos de vida cotidiana para reducir la soledad no deseada y la sensación de aburrimiento, en pro también de conseguir que sean más participativos en las sesiones grupales de fisioterapia".

Los avances de 4i aplicados al proyecto Cora van en paralelo con el éxito internacional de su contribución a la iniciativa de robótica social Haru in Hospital, apoyada económicamente por el Honda Research Institute de la multinacional japonesa.

Adolfo Barallobre, socio cofundador de la empresa 4i, explicando en Sevilla las propiedades de diversos modelos de inteligencia artificial. / Raúl Vaquero

Hito con los niños oncológicos

Honda la ha propagado con entusiasmo, y cada año acude a Sevilla su presidente, Satoshi Shigemi (legendario ingeniero jefe creador del primer robot humanoide, Asimo), para constatar en persona los progresos en el bienestar emocional y en las capacidades formativas de los niños con tratamientos oncológicos gracias a interactuar con el robot Haru, de Honda, mediante los desarrollos de inteligencia artificial de 4i trabajando en equipo junto con el grupo de investigación Julietta, de la Universidad de Sevilla; el grupo de investigación en robótica social de la Universidad Pablo de Olavide, y el equipo de médicos y enfermeros de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Guillermo Pérez destaca que "Honda está apoyando sin ánimo de lucro, todas las conclusiones se están publicando a nivel científico en publicaciones internacionales para que cualquiera las pueda utilizar. Por ejemplo, en el uso del robot para detectar la ansiedad de los niños".

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Por su experiencia, asegura que "tanto los niños como los mayores y los profesionales sanitarios están deseando probar estas novedades y aportarles sus criterios. No son renuentes a integrarlos en sus vidas. Para acelerar estos procesos de innovación aplicada, es fundamental resolver con más celeridad las salvaguardas legales, que son necesarias. Son colectivos vulnerables, cada proyecto necesita tener evaluación de impacto, y las aprobaciones del comité de ética".