La china Dongfeng baraja producir coches en Europa en fábricas de Stellantis

Stellantis, bajo el liderazgo de Carlos Tavares, se decidió por Leapmotor como su apuesta principal china. Con una fuerte inversión para hacerse con el 21% de la firma, la empresa con planta en Vigo dio un paso decisivo que preveía formar parte del despegue de la firma asiática y la comercialización de sus modelos en Europa, lo que a la postre ha supuesto la producción en Zaragoza de algunos de sus modelos. Ahora ya con Antonio Filosa como CEO, el grupo quiere hacer lo propio con Dongfeng, histórica aliada desde hace más de 30 años.

Según Bloomberg, ambas empresas están negociando para que la empresa asiática tenga acceso a las fábricas de Stellantis en suelo europeo, donde algunas factorías (no en el caso de la de Vigo) están infrautilizadas. De hecho, las fuentes consultadas por el medio especializado reflejan que representantes de Dongfeng ya visitaron algunas de las instalaciones en Italia y Francia.

El Dongfeng Box, modelo que la empresa china vende en España / Dongfeng

Con ello, el fabricante asiático esquivaría cualquier tipo de arancel y se evitaría importantes costes logísticos, mientras que como contrapartida Dongfeng podría fabricar coches de determinadas marcas de Stellantis en China. Además, y según las mismas fuentes, el pacto podría incluir inversiones por parte de la empresa con casi 60 años de historia en las plantas europeas. «Dongfeng y Stellantis cuentan con una base sólida para la colaboración; en el futuro, continuaremos reforzando las ventajas que nos complementan mutuamente», afirmó Dongfeng a preguntas de Bloomberg.

El movimiento de Stellantis llega después de los contactos con las también chinas Xiaomi y Xpeng y al tiempo que baraja utilizar la tecnología de Leapmotor como plataforma para algunos de los coches de sus marcas europeas. Todo un cambio de rumbo para el grupo que llega de la mano de Filosa, que el próximo 21 de mayo presentará su nuevo plan estratégico.

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La alianza de Stellantis y Dongfeng viene de la época de PSA, cuando se creó la DPCA (Dongfeng Peugeot Citroën Automobiles), que a día de hoy sigue ensamblando algunos modelos (entre ellos el Peugeot 2008) para el mercado asiático.

Las entregas del grupo con planta en Vigo crecen un 12 %hasta marzo Stellantis ha entregado 1,4 millones de vehículos en el primer trimestre del año, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior. Según el grupo automovilístico franco-italiano, el aumento se debe al comportamiento de las entregas en Europa y América del Norte, y se vio respaldado por el crecimiento interanual en Oriente Medio, África y América del Sur. En concreto, en Europa, las entregas del primer trimestre aumentaron en aproximadamente 69.000 unidades, un 12% interanual. Los volúmenes de vehículos comerciales ligeros se mantuvieron estables en aproximadamente 135.000 unidades, mientras que el crecimiento del volumen de turismos se vio impulsado por los nuevos lanzamientos. En Norteamérica crecieron aproximadamente 54.000 unidades, un 17% más, mientras que en Oriente Medio y África fueron 11.000 unidades, hasta 111.000 vehículos entregados (un 11% más interanual) impulsadas principalmente por Turquía o Argelia. Finalmente, en Sudamérica, Stellantis entregó 219.0000 unidades, un 4% más interanual, impulsada por Brasil, que compensó la disminución en las entregas en Argentina de aproximadamente 8.000 unidades (-19% interanual) debido a la disminución de la industria y la presión de los nuevos participantes chinos.

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