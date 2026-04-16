Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo mesas electoralesAyudas familias numerosasLista de espera SASCrimen AlcosaToros en SevillaEspera caseta FeriaBalcón Doñana MatalascañasCalor Sevilla y HuelvaAyudas familias monoparentalesFeria MairenaFeria Gamba Punta Umbría
instagramlinkedin

Precios en la eurozona

La inflación de la eurozona repunta al 2,6% en marzo por el encarecimiento de la energía tras la guerra en Irán

El coste de la vida en la zona euro registra su mayor alza desde julio de 2024 por el impacto de la energía, con un diferencial mayor para la economía española de ocho décimas

Una persona repostando gasolina 95 en una gasolinera de Barcelona.

Una persona repostando gasolina 95 en una gasolinera de Barcelona.

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en marzo en el 2,6%, siete décimas por encima del 1,9% registrado en febrero y una más de lo anticipado inicialmente, según la segunda lectura publicada por Eurostat. Se trata del mayor repunte del coste de la vida en la región desde julio de 2024, impulsado por el encarecimiento de la energía tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo.

El aumento de siete décimas en marzo, primer mes de la guerra tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, iguala el salto observado en octubre de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó el precio de los hidrocarburos.

En el conjunto de la Unión Europea, la inflación interanual alcanzó el 2,8% en marzo, frente al 2,1% de febrero, lo que representa la mayor subida de precios entre los Veintisiete desde enero de 2025.

Según Eurostat, la aceleración de la inflación en la eurozona refleja de forma inmediata el impacto de la guerra en Oriente Próximo y del bloqueo del estrecho de Ormuz sobre los combustibles. En marzo, el precio de la energía subió un 5,1% interanual, frente a la caída del 3,1% registrada en febrero. Por el contrario, los alimentos frescos moderaron su avance hasta el 4,2%, cuatro décimas menos que el mes anterior.

Por su parte, los bienes industriales no energéticos elevaron su precio un 0,5% interanual, dos décimas menos que en febrero, mientras que los servicios se encarecieron un 3,2%, frente al 3,4% del mes precedente.

Si se excluye el impacto de la energía, la inflación de la zona euro se situó en marzo en el 2,3%, una décima menos que en febrero. La inflación subyacente, que deja fuera también los alimentos, el alcohol y el tabaco, se moderó igualmente una décima, hasta el 2,3%.

En España, la tasa de inflación armonizada repuntó en marzo hasta el 3,4% interanual, lo que deja un diferencial desfavorable de ocho décimas respecto a la media de la eurozona.

Noticias relacionadas

Entre los países de la UE, las menores tasas de inflación se registraron en Dinamarca, con un 1%, y en República Checa, Chipre y Suecia, todos ellos con un 1,5%. En el lado contrario, los mayores incrementos de precios correspondieron a Rumanía, con un 9%, Croacia, con un 4,6%, y Lituania, con un 4,4%.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo balcón de Doñana en Matalascañas toma forma: 'Tendrá vistas espectaculares y será un nuevo atractivo para los turistas
  2. Una espera de 32 años para conseguir caseta en la Feria de Sevilla: 'Éramos muy jóvenes, y ahora iremos con nuestros nietos
  3. Ya es oficial: cambia la norma para facilitar que las familias numerosas andaluzas sigan con ayudas hasta que los hijos tengan 26 años
  4. La Feria de Abril de 2026 ya tiene horarios y espectáculos para la noche del alumbrao: las sevillanas de Raya Real abrirán el Lunes de Pescaíto
  5. Esta localidad de Sevilla se transforma esta semana en un escenario romano con catas, talleres y una gran ruta de la tapa
  6. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 15 de abril de 2026
  7. Los profesionales del SAS podrán cobrar los complementos de la nueva carrera profesional desde 2027 con importes de hasta 1.200 euros al mes
  8. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 14 de abril de 2026

Metro de Sevilla ofrecerá servicio ininterrumpido en la Feria de Abril desde el Lunes del Pescaíto hasta el domingo

Metro de Sevilla ofrecerá servicio ininterrumpido en la Feria de Abril desde el Lunes del Pescaíto hasta el domingo

‘Icónica Madrid. Una ciudad de cuento’ reúne en Serrería Belga a 14 ilustradores en torno a los iconos de la capital

‘Icónica Madrid. Una ciudad de cuento’ reúne en Serrería Belga a 14 ilustradores en torno a los iconos de la capital

La Policía se desplegará en la Alameda en la final de la Copa del Rey y llama a los aficionados a que no vayan a la preferia

La Policía se desplegará en la Alameda en la final de la Copa del Rey y llama a los aficionados a que no vayan a la preferia

Veolia ofrece su experiencia a las administraciones públicas españolas para ayudar a impulsar y garantizar el suministro de plástico reciclado

Veolia ofrece su experiencia a las administraciones públicas españolas para ayudar a impulsar y garantizar el suministro de plástico reciclado

Matías Almeyda atiza a Del Nido Carrasco tras su destitución como entrenador del Sevilla: ''No creo que no duerman bien, hay gente ahí a la que no le interesa esto''

Matías Almeyda atiza a Del Nido Carrasco tras su destitución como entrenador del Sevilla: ''No creo que no duerman bien, hay gente ahí a la que no le interesa esto''

Huelga de controlares aéreos en el Aeropuerto de Sevilla: servicios mínimos y posibilidad de cancelación de vuelos

Huelga de controlares aéreos en el Aeropuerto de Sevilla: servicios mínimos y posibilidad de cancelación de vuelos

Sevilla acoge el XX Congreso Tributario de AEDAF con la IA y la nueva jurisprudencia en el centro

Sevilla acoge el XX Congreso Tributario de AEDAF con la IA y la nueva jurisprudencia en el centro

La Asociación contra el Cáncer exige que Andalucía reduzca tiempos de espera en las pruebas diagnósticas y refuerce las unidades de mama tras los fallos del cribado

La Asociación contra el Cáncer exige que Andalucía reduzca tiempos de espera en las pruebas diagnósticas y refuerce las unidades de mama tras los fallos del cribado
Tracking Pixel Contents