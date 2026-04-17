Grupo MAS se lanza a por los 900 millones: así será su crecimiento hasta 2026 con más empleo y tiendas por toda Andalucía y Extremadura

Más de 200 representantes institucionales, empresariales y sociales se dieron cita en la sede de la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Sevilla para acompañar a Grupo MAS en la presentación de su duodécima Memoria de Sostenibilidad. Un acto que sirvió no solo para hacer balance, sino también para proyectar el futuro de una compañía que sigue creciendo sin perder de vista su compromiso con el entorno.

Durante la jornada, la sostenibilidad se consolidó como hilo conductor de un modelo empresarial que busca equilibrar desarrollo económico, impacto social y respeto medioambiental.

Las claves del crecimiento de Grupo MAS desde 2021

Para entender el momento actual de Grupo MAS, es necesario mirar atrás. El periodo 2021–2025 ha sido decisivo en la evolución de la compañía, con una inversión superior a los 140 millones de euros orientada a reforzar su estructura y su modelo de negocio.

En estos años, la empresa ha generado 1.157 nuevos empleos hasta alcanzar los 4.600 trabajadores, además de impulsar más de 9.000 empleos indirectos. Un crecimiento que se apoya, en gran medida, en su apuesta por el producto local, con un 25% de proveedores de proximidad.

La formación también ha sido otro de los pilares, con cerca de 8 millones de euros invertidos y más de 1.200 becas concedidas, así como la puesta en marcha de infraestructuras clave como su nuevo centro logístico, inaugurado en 2023 tras una inversión de 50 millones de euros.

Objetivo 2026: 900 millones y más de 5.600 empleos

Con esta base, Grupo MAS inicia una nueva etapa con un horizonte claro: cerrar 2026 con 900 millones de euros de facturación, 255 establecimientos y una plantilla que supere los 5.600 profesionales.

Este crecimiento se apoya en un nuevo modelo de gobernanza ESG, diseñado para integrar la sostenibilidad en todas las áreas de decisión, así como en iniciativas concretas que impactan directamente en su cadena de valor. Entre ellas, destaca un plan integral para reducir el desperdicio alimentario, en colaboración con Bancos de Alimentos, y un programa de mentoring dirigido a pymes locales, con el objetivo de acompañarlas en su transición hacia modelos más sostenibles.

Como señaló su consejero delegado, Jerónimo Martín, “se trata de seguir creciendo, pero haciéndolo de forma responsable, siendo conscientes del impacto que generamos en nuestro entorno”.

Energía, logística y sostenibilidad: los ejes del modelo

Más allá de las cifras, el crecimiento de Grupo MAS se sostiene sobre un modelo que pone el foco en la eficiencia y la sostenibilidad. La compañía cuenta ya con 82 instalaciones fotovoltaicas activas y ha logrado reducir en un 31% sus emisiones de CO₂ en logística y transporte, avances que le han permitido obtener la primera estrella Lean&Green.

Este enfoque se completa con una apuesta por la economía circular y la optimización de recursos, en línea con su compromiso de minimizar su huella ambiental sin renunciar a la competitividad.

El acto estuvo presidido por Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; Vicente Martín, presidente de Grupo MAS; Francisco Velasco, delegado de la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Andalucía; Jerónimo Martín, consejero delegado de Grupo MAS y Delia Pascual, directora de Marketing y Sostenibilidad de Grupo MAS. Además, ha contado también con la presencia del Consejo de Administración y el Comité de Dirección de la compañía, representantes de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, del Ayuntamiento de Sevilla, de las principales instituciones empresariales, proveedores de Grupo MAS y fundaciones y asociaciones con las que la compañía andaluza colabora.

Los proyectos sostenibles premiados por Grupo MAS

Como cierre del evento, Grupo MAS reconoció iniciativas que ya están contribuyendo a transformar el sector desde distintos ámbitos. En la categoría global, Patatas Meléndez fue premiada por su proyecto “Meléndez x Origen”, centrado en un modelo de cultivo más eficiente y respetuoso con el entorno.

Por su parte, ACESUR recibió el reconocimiento en la categoría local por su iniciativa de innovación energética basada en biomasa, agrivoltaica y almacenamiento térmico, mientras que Granja San Rafael fue distinguida en la categoría local–superlocal por su modelo de producción integral, enfocado en la trazabilidad y el bienestar animal.

Además, el jurado otorgó una mención especial a Haleon por su proyecto orientado a mejorar el acceso a la información en salud en entornos digitales, especialmente entre colectivos vulnerables.

Grupo MAS: crecimiento con raíces

Con más de 50 años de historia, Grupo MAS continúa consolidando un modelo de negocio basado en la reinversión, el empleo de calidad y el compromiso con el territorio. En 2025, la compañía alcanzó los 730 millones de euros de facturación y superó los 200 establecimientos en Andalucía y Extremadura, manteniendo su apuesta por el producto local, el liderazgo en frescos y la cercanía con el cliente.

A través de Fundación MAS, además, impulsa iniciativas sociales centradas en la alimentación, la formación y el bienestar, reforzando su papel como agente activo en el desarrollo de su entorno.