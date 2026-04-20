Ayesa Digital inicia su nueva andadura "con un punto de partida muy sólido" tras cerrar 2025 con un volumen de negocio de 580 millones, un 9% más

Ayesa Digital, una de las cinco principales empresas del sector IT del mercado español, inicia su nueva andadura con unos cimientos sólidos y una trayectoria en plena línea ascendente, con todos sus principales indicadores creciendo de una manera equilibrada. Así, la compañía cerró 2025 con un volumen de negocio de 580 millones de euros, un 9% más que el ejercicio anterior, y disparó el Ebitda un 19%, hasta situarse en 49 millones de euros, según ha informado la compañía en una nota de prensa.

Asimismo, Ayesa Digital culminó 2025 con una captación de pedidos de 626 millones de euros y una cartera ya cercana a los 1.000 millones de euros, situándose en los 917 millones. Su beneficio antes de impuestos (BAI) ajustado creció a doble digito, un 11%, hasta alcanzar los 23 millones de euros.

En el apartado de inversiones, destacan los 24 millones de euros destinados a I+D, ámbito que puso el foco en tecnologías de Data & AI, Ciberseguridad, Cloud & Digital platforms y Quantum Computing.

Finalmente, la plantilla de la compañía se situó a final de año en 11.000 profesionales, su máximo histórico en un cierre de ejercicio, tras incrementarse en un 4%. Todos los indicadores mencionados registraron un crecimiento orgánico.

Liderazgo en servicios IT de misión crítica

Manuel Baraza, recién nombrado CEO de Ayesa Digital, ha valorado los resultados del pasado ejercicio como “muy satisfactorios”. “Suponen un punto de partida muy sólido en el arranque de la nueva Ayesa Digital, con unos indicadores que marcan la consistencia del proyecto empresarial de cara también a los próximos años”, ha afirmado.

Así, la compañía se ha consolidado entre las cinco principales empresas del sector en España, liderando la prestación de servicios IT de misión crítica y la gestión de proyectos estratégicos de transformación. Además, el pasado año volvió a situarse como el mejor proveedor de servicios tecnológicos del mercado español, según el prestigioso Estudio sobre Sourcing de Servicios de TI elaborado por las consultoras Eraneos y Whitelane Research, con las opiniones proporcionadas por más de 300 clientes del sector público y privado.

Noticias relacionadas

Acerca de Ayesa Digital

Tras el cierre de la operación el pasado mes de diciembre -por la que dejó de estar en manos andaluzas-, "Ayesa Digital se consolida como una de las cinco principales empresas del sector IT del mercado español". En esta nueva etapa, sus accionistas son Indar Kartera (vehículo inversor de Kutxabank), Fundación bancaria BBK, el Gobierno Vasco -a través de Finkatuz (vehículo de inversión del Instituto Vasco de Finanzas)-, Vital Fundazioa y Teknei.