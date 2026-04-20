Batalla por Bitcoin
BlackRock ya no es el mayor tenedor de Bitcoin del mundo: Strategy acaba de superarle
Strategy arrebata al liderazgo de BlackRock con 815.061 BTC, equivalente a cerca del 4% del mercado
Giro en el mercado cripto. Strategy ha desbancado a BlackRock como el mayor poseedor de Bitcoin con 815.061 BTC, según ha comunicado la firma a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) este lunes. La compañía del multimillonario Michael Saylor ha cerrado la compra de 2.540 millones de Bitcoin, la mayor compra desde 2024 tras beneficiarse del rally del activo digital.
El cambio de manos se produce apenas cinco días después de que la firma estadounidense acumuló 780.897 BTC, a través del fondo cotizado (ETF) iShares Bitcoin, gestionado por BlackRock. El sorpasso no es solo simbólico: Esta última compra masiva de Strategy forma cerca del 4% de toda la oferta mundial en circulación, un movimiento que lo convierte en el mayor inversor institucional de la criptomoneda.
"Esta compra no es solo grande, es estructural", ha explicado este lunes Tyler Rowe, de BitcoinTreasuries.NET. "Strategy ha comprado más de diez veces el Bitcoin que se mina semanalmente: eso crea un vacío de oferta real". En paralelo, el modelo de acumulación es distinto. BlackRock es un gran comprador de la moneda digital para sus clientes a través de sus ETF, mientras que Strategy lo adquiere directamente para su balance o a través de programas de títulos preferentes.
El peso creciente de los gigantes financieros
El panorama para la criptomoneda clásica del mercado es distinto de lo que ideó su fundador Satoshi Nakamoto en 2008. El mercado de la moneda digital alejada de las finanzas tradicionales se ha visto cada vez más integrado a la banca tradicional. Las entidades de gran peso financiero como BBVA y el Banco Santander han dado pasos para ofrecer custodia y servicios vinculados a criptomonedas.
El relevo entre Strategy y BlackRock se produce en paralelo a una entrada sin precedentes de grandes actores financieros en el mercado cripto. Las grandes gestoras de Wall Street como el propio BlackRock o Fidelity han convertido a los fondos cotizados de Bitcoin en una de las principales puertas de acceso para los inversores institucionales en los últimos años.
Además, este movimiento se produce en un momento alcista para la criptomoneda. El Bitcoin ha anotado una subida cercana al 1% en marzo, a pesar del desenlace de la guerra de Estados Unidos con Irán, hasta marcar los 75.900 dólares.
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