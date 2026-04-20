El 30 de abril y el 3 de mayo
Los trabajadores de las gasolineras convocan una huelga para el puente de mayo
Los sindicatos UGT y CCOO reclaman una subida salarial mínima del 2% y una cláusula de garantía ligada al IPC para no perder poder adquisitivo
En plena escalada de los precios de los carburantes debido a la guerra de Irán, los trabajadores de las gasolineras españolas interrumpirán su jornada laboral para reivindicar sus derechos laborales. Será el jueves 30 de abril, de 12:00 a 16:00 horas, y el domingo 3 de mayo, durante toda el día (24 horas), coincidiendo con la operación salida y llegada del puente de mayo.
Los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria han convocado una huelga de dos días en las estaciones de servicio de toda España con el objetivo de desbloquear la negociación de su convenio colectivo. Las centrales denuncian que, tras meses de negociación y avances parciales, la patronal ha retirado de la mesa "propuestas previamente planteadas" y ha presentado un planteamiento económico "regresivo" que, a su juicio, supone un "ataque directo a las plantillas".
"La patronal se lo está llevando crudo mientras los precios de la gasolina están por las nubes y los salarios por los suelos", afirman en un comunicado enviado por ambos sindicatos. Los representantes de los trabajadores reclaman un incremento salarial mínimo del 2% anual y un mecanismo de garantía que asegure, al menos, la actualización conforme al IPC real más un 0,5%, para preservar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.
Según los sindicatos, la patronal planteó una actualización salarial sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminó incrementos previamente planteados. Además, CCOO y UGT denuncian la falta de avances en materias fundamentales como la conciliación, la reducción de jornada o la mejora de los pluses, lo que supone un empeoramiento de las condiciones laborales generales.
Los sindicatos insisten en la necesidad de alcanzar un acuerdo que garantice "condiciones laborales dignas" y advierten de que, si la patronal no rectifica su posición, "se incrementará la presión sindical hasta lograr un convenio que responda a las necesidades reales de las plantillas".
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