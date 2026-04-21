El grupo dueño de Primark separará la cadena del resto de negocios y la lanzará a bolsa

Tras meses estudiando los pormenores de la decisión, Associated British Foods (AB Foods) la ha tomado: Primark será una empresa con entidad propia. El grupo británico dueño de esta cadena de tiendas de ropa, pero también de marcas como Azucarera, Fleischmann's o los tés Twinings ha anunciado este martes que separará la empresa de moda y complementos del resto de sus negocios. El objetivo es tener una estructura más clara y ordenada de su conglomerado. Como resultado, Primark acabará siendo una empresa que cotizará en bolsa, en principio antes de 2028.

"La decisión se tomó tras un análisis detallado de las consecuencias financieras, comerciales, legales y organizativas de la escisión", indica el grupo en un comunicado. "El Consejo considera que la escisión aportará una serie de beneficios a cada empresa", indica AB Foods, que se refiere a una "supervisión por parte de los consejos de administración directamente alineada con las dinámicas del sector y las prioridades estratégicas" de cada una de las empresas, a "una propuesta de inversión más clara" y a mostrar mayor responsabilidad de cara a las accionistas que han invertido en ellos solo por tener interés en una de sus áreas de negocio.

De hecho, según manifiesta abiertamente el documento, el movimiento cuenta con el apoyo del mayor accionista de AB Foods, Wittington, firma que "mantiene su compromiso de conservar la participación mayoritaria tanto en Primark como en FoodCo". Esta última es la compañía que engloba las marcas alimentarias o de gran consumo del grupo.

La intención del Consejo de Administración –precisa, de nuevo, el comunicado– es que la escisión se haga efectiva antes de que termine 2027, aunque la operación queda pendiente de que la aprueben las autoridades regulatorias y fiscales pertinentes. En total, prevén que las posibles pérdidas de eficiencia derivadas de la operación no suban por encima de los 45 millones de libras (52 millones de euros) y que los costes puntuales relacionados con el movimiento giren en torno a los 75 millones de libras (86 millones de euros). En total, un impacto negativo de unos 130 millones de euros.

También explica AB Foods en esta nota que su idea es que el actual presidente de ABFoods, Michael McLintock se mantenga en su cargo hasta que la escisión esté completamente ejecutada, que George Weston sea el director ejecutivo de FoodCo y que Eoin Tonge ocupe este mismo cargo en Primark. El resto de cargos y composición de los consejos se determinará a lo largo de los próximos meses.

Maximizar rentabilidad

"La escisión de Primark es la mejor manera de maximizar la rentabilidad a largo plazo para los accionistas, teniendo en cuenta la envergadura actual de Primark y la necesidad de comprender mejor el negocio de la alimentación", ahonda McLintock. "Las oportunidades que se presentan tanto para Primark como para FoodCo son considerables, y el Consejo de Administración confía plenamente en que ambas prosperarán como entidades independientes", remata.

Según Weston, actual director ejecutivo del grupo, la compañía de alimentación ganará mejor comprensión de la "amplitud y solidez" de su cartera, así como mayores oportunidades de crecimiento. Primark, por su lado, obtendrá una gobernanza más "adecuada" para "maximizar el potencial futuro que ofrece la potente marca", su "sólida propuesta de valor para el cliente" y "las oportunidades en los mercados existentes y nuevos".

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Primark factura anualmente el equivalente a 10.900 millones de euros y cuenta con una red de casi 500 tiendas en 19 mercados y una plantilla de 83.000 personas. FoodCo ingresa aproximadamente otros 11.200 millones de euros gracias a tener operaciones en medio centenar de mercados y 55.000 empleados.