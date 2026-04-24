Iberdrola completa la desinversión de su filial mexicana en favor de Cox por 3.700 millones
La eléctrica cierra la vente de activos valorados en 4.200 millones de euros
Iberdrola ha culminado la venta de su negocio en México al grupo Cox por 3.700 millones de euros tras obtener las aprobaciones regulatorias pertinentes, según informaron varias compañías este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación incluye una capacidad instalada de 2.600 megavatios (MW) en funcionamiento. Dentro de esta capcidad, 1.232 MW corresponden a activos eolícos y fotovoltaicos, mientras que 1.368 MW corresponden a centrales de ciclo combinado y cogeneración.
Las compañías cierran una acuerdo que se alcanzó a finales de julio de 2024, por un importe de 4.200 millones de dólares (equivalentes a unos 3.700 euros).
"Paso decisivo"
Además, esta operación también incluye la actividad comercial así como la cartera de proyectos de generación, que Cox prevé poner en operación en línea con su estrategia de expansión a México. La empresa que encabeza Enrique Riquelme ha recibido con optimismo la adquisición, que la compañía subraya va "con perfecto encaje estratégico con el Grupo" y "marca un paso decisivo" para la compañía. México se ha consolidado como un eje estratégico dentro de la cartera de Cox. En 2025, el grupo logró ingresos de 2.551 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 786 millones de euros.
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