El petróleo escala hasta los 106 dólares y el Ibex 35 cede la cota de los 17.800 puntos

El selectivo español Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes 24 de abril con una caída del 0,8%, situándose en torno a los 17.740 puntos y perdiendo así el nivel psicológico de los 17.800 enteros. La apertura bajista responde, principalmente, al repunte del precio del petróleo y a la creciente tensión geopolítica en Oriente Próximo, factores que están condicionando el ánimo inversor a nivel global.

El detonante inmediato ha sido la fuerte subida del crudo, con el barril de Brent —referencia en Europa— superando los 106 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se aproxima a los 96 dólares. Este encarecimiento está directamente ligado al bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos, una vía clave por la que transita aproximadamente una cuarta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, confirmando que el paso está “completamente sellado” hasta alcanzar un acuerdo con Irán, han intensificado la preocupación en los mercados. Este contexto añade presión inflacionaria global y eleva la incertidumbre sobre el crecimiento económico, dos factores que suelen penalizar la renta variable.

En este escenario, el comportamiento sectorial dentro del Ibex ha sido desigual. Las compañías energéticas han actuado como refugio, con avances en valores como Repsol, Enagás o Naturgy, beneficiadas por el rally del crudo y del gas. En contraste, el sector bancario y el industrial han liderado las caídas, con retrocesos destacados en Banco Santander, BBVA y ArcelorMittal.

La presión sobre los valores cíclicos refleja el temor a una desaceleración económica global si se prolonga la crisis energética. Además, el aumento de los costes de producción afecta especialmente a industrias intensivas en energía, como la siderurgia.

En paralelo, el resto de Bolsas europeas ha replicado el tono negativo, con caídas moderadas en el FTSE 100 londinense, el CAC 40 parisino y el DAX alemán. A nivel internacional, los mercados asiáticos han mostrado un comportamiento mixto, mientras que los futuros estadounidenses anticipan una apertura sin una tendencia clara.

En el plano empresarial, destacan varios focos de atención. Tubacex ha presentado resultados con una fuerte caída del beneficio, impactada por la guerra en Irán y los aranceles estadounidenses al acero. Por su parte, Meta Platforms ha anunciado un recorte del 10% de su plantilla en un intento por mejorar su eficiencia en plena carrera inversora en inteligencia artificial.

En los mercados de divisas, el euro pierde terreno frente al dólar, situándose en torno a 1,17 billetes verdes, mientras que la rentabilidad del bono español a diez años repunta hasta el 3,5%, reflejando un endurecimiento de las condiciones financieras.

Noticias relacionadas

Con este telón de fondo, los inversores afrontan una jornada marcada por la volatilidad, pendientes de la evolución del conflicto en Oriente Próximo y del impacto que el encarecimiento energético pueda tener sobre la inflación y la política monetaria en las próximas semanas.

Suscríbete para seguir leyendo