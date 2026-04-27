Cuerpo avanza que el Gobierno presentará el martes un nuevo escenario económico ajustado a la guerra de Irán

El vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha adelantado este lunes que el Gobierno presentará un nuevo escenario económico en el próximo Consejo de Ministros, que tendrá lugar el martes, incorporando los efectos de la guerra de Irán y el impacto de las medidas económicas emprendidas por el ejecutivo para paliar sus efectos sobre los precios de la energía, principalmente.

Así lo ha aseverado el titular del ramo en declaraciones ante los medios de comunicación tras la inauguración de la segunda edición del 'Invest in Spain Summit', una cumbre de inversión y cooperación económica organizada por el Gobierno con la presencia de 75 empresas de 25 países, para potenciar el papel de España como destino inversor en un contexto de incertidumbre internacional.

Cuerpo ha celebrado que España tiene "22.000 empresas extranjeras en España creando más de dos millones de puestos de trabajo". "Queremos seguir promocionando España como destino atractivo de inversión para seguir promoviendo la creación de valor, de empleo y riqueza en nuestro país".

En cuanto al anuncio, Cuerpo ha avanzado a los medios que mañana abordará el llamado 'Informe Anual de Progreso', que los Estados miembro deben remitir a Bruselas antes del 30 de abril en el contexto de la supervisión presupuestaria europea. El informe supondrá una aproximación a la situación macroeconómica y presupuestaria con respecto al cumplimiento de las reglas fiscales europeas, centradas ahora en la regla de gasto.

España cumple las obligaciones europeas

A tenor de esta obligación, el vicepresidente ha anunciado que España habría cumplido con esta regla. "España sigue cumpliendo con el marco europeo, seguimos siendo uno de los países de buen comportamiento a nivel europeo, tanto en términos presupuestarios como en términos de la inexistencia de desequilibrios macroeconómicos", ha confesado Cuerpo.

"En esta situación de enorme incertidumbre, presentaremos un escenario económico marcado por el hecho de que estamos todavía en medio de un shock energético, y probablemente este escenario vaya a evolucionar en los próximos meses", ha apuntado Cuerpo, dando cuenta de la enorme volatilidad a causa de la guerra.

El BCE mantendrá los tipos

Cuerpo ha entrado también a valorar la previsión de que el Banco Central Europeo (BCE) vaya a mantener los tipos intactos de cara a su reunión de este jueves. "Siempre han sido muy claros en que van tomando las decisiones según como funcionan los datos, y tienen que mirar si las perspectivas de inflación a medio plazo siguen en el 2%, y por tanto no es necesario que suban los tipos", ha considerado.

"Sabemos que esa subida de tipos podría suponer un shock negativo adicional de actividad para nuestra economía. Es cierto que los mercados anticipan estabilidad, que no haya movimientos", ha admitido finalmente.

EEUU excluye a España de la reunión del G20

Otra de las noticias que han sorprendido durante los últimos días ha sido la exclusión de España de la reunión de ministros de finanzas del G20, organizada por EEUU. Respecto a ello, Cuerpo ha respetado la decisión del país organizador, pero ha advertido de que "la invitación para la reunión de líderes al presidente del Gobierno" ya ha llegado, por lo que previsiblemente Pedro Sánchez acudirá a la reunión que tendrá lugar en noviembre.

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Respecto al hecho de que la gran mayoría de estas empresas son estadounidenses, y dados los roces entre la Administración Trump y Sánchez en los últimos meses, el vicepresidente ha asegurado que estas no han trasladado inquietudes. "Las empresas americanas incrementaron en 2025 su inversión en España con respecto al año anterior, y las perspectivas para 2026 van en la misma línea. Trabajamos de manera intensa para mantener los vínculos tan estrechos que tenemos con EEUU en materia comercial y de inversión", ha detallado Cuerpo, apuntando que la economía estadounidense es también "el principal destino de la inversión extranjera directa" de España.

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