Eurocaja Rural gana 122 millones en 2025 y refuerza su crecimiento tras el respaldo unánime de sus socios

Eurocaja Rural consolida su posicionamiento en el sistema financiero tras aprobar por unanimidad sus cuentas anuales de 2025, ejercicio en el que la entidad registró un beneficio neto de 122 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,49% respecto al año anterior.

La Asamblea General Ordinaria, celebrada en Toledo con una participación superior al 82% del capital social, avaló tanto el Informe de Gestión como las líneas estratégicas de la cooperativa, en un contexto marcado por la estabilidad del negocio y la expansión territorial sostenida.

Crecimiento orgánico y mejora de magnitudes clave

La entidad ha mantenido una evolución positiva en sus principales indicadores financieros. El activo total superó los 11.200 millones de euros, con un crecimiento interanual del 13,48%, mientras que la inversión crediticia alcanzó los 6.770 millones (+18,59%), reflejando una intensificación de la financiación a la economía real.

La evolución del beneficio muestra una tendencia sólida: 101 millones en 2023, 116 millones en 2024 y 122 en 2025, consecuencia directa de un modelo de negocio sólido y estable. Víctor Manuel Martín. — Director General de Eurocaja Rural.

Por su parte, los recursos gestionados se situaron en 9.819 millones de euros (+12,45%), en línea con una estrategia basada en el crecimiento equilibrado del balance. La cuenta de resultados muestra además un margen bruto cercano a los 261 millones y un ratio de eficiencia del 43,46%, indicadores que apuntalan la rentabilidad recurrente del modelo.

Solvencia holgada y control del riesgo

Uno de los elementos diferenciales del ejercicio ha sido la calidad del balance. La tasa de morosidad se situó en el 1,36%, claramente por debajo de la media sectorial, mientras que la cobertura superó el 141%, reforzando la capacidad de absorción ante eventuales deterioros.

La sostenibilidad, la ética y la transparencia son pilares estratégicos de la entidad. Javier López. — Presidente de Eurocaja Rural.

En términos de solvencia, el ratio CET1 alcanzó el 20,23%, muy por encima del requerimiento regulatorio (12,57%), lo que evidencia una estructura de capital robusta. La posición de liquidez, según la entidad, se mantiene en niveles holgados, coherentes con una política prudente de gestión financiera.

Expansión territorial y modelo de proximidad

El crecimiento operativo continúa apoyándose en la ampliación de la red comercial. Eurocaja Rural cerró 2025 con 506 oficinas —512 en la actualidad—, lo que supone un incremento del 172% en los últimos quince años.

Esta expansión ha permitido a la entidad reforzar su presencia en nuevas provincias y mantener su posicionamiento en zonas rurales, donde opera como única entidad financiera en decenas de localidades, consolidando su papel en la lucha contra la exclusión financiera.

Estrategia a largo plazo y foco en eficiencia

La dirección atribuye la evolución positiva del negocio a tres vectores estructurales: crecimiento orgánico, gestión prudente del riesgo y mejora de la eficiencia operativa. Este enfoque se complementa con inversiones en tecnología orientadas a reforzar la seguridad y la continuidad operativa en un entorno de mayor complejidad digital.

En paralelo, la entidad mantiene su apuesta por el impacto social, canalizado a través del Fondo de Educación y Promoción, que en 2025 movilizó cerca de 7 millones de euros en iniciativas vinculadas al desarrollo económico, la formación y el apoyo a colectivos vulnerables.

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Perspectivas

Con estos resultados, Eurocaja Rural encara el medio plazo con una posición financiera sólida y capacidad para sostener su crecimiento, en un entorno macroeconómico caracterizado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales. La entidad refuerza así un modelo de banca cooperativa centrado en la proximidad, la estabilidad y la generación de valor recurrente.