El fabricante de Campofrío, Oscar Mayer y Revilla factura un 10% más en el primer trimestre de 2026

La multinacional mexicana Sigma Foods ha ido superando el desafío internacional que supone la guerra de Irán para la industria agroalimentaria mundial y ha registrado un crecimiento de ingresos en Europa del 10% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2025, según ha informado la compañía, propietaria de marcas como Campofrío, Oscar Mayer y Revilla. El flujo de caja durante los tres primeros meses de 2026 ha sido de 25 millones de euros, "el más alto para un primer trimestre desde 2021", destaca la firma, con sede en Monterrey.

La empresa, que tiene divisiones en Estados Unidos, México y el resto de América Latina, además de en Europa, creció el pasado trimestre a doble dígito (18%), gracias, en buena medida, al buen desempeño que sus productos tuvieron en los mercados mexicano y europeo. Con ello, destaca la compañía, "se obtuvo un récord en volumen e ingresos para un primer trimestre".

En su informe trimestral, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los ingresos de enero a marzo fueron por 2.372 millones de dólares, un incremento de 13% frente al mismo periodo del año anterior. "Iniciamos 2026 con un fuerte impulso, logrando niveles récord", se ha felicitado Rodrigo Fernández, director general de Sigma Foods. "En términos generales, el desempeño se mantuvo en línea con nuestra guía anual, impulsado por una ejecución disciplinada y una dinámica favorable de los tipos de cambio contra el dólar estadounidense", ha agregado el directivo.

La compañía, que va a repartir este 2026 unos dividendos entre sus accionistas de 150 millones de dólares, trabaja en la "recuperación de capacidad, con avances en la construcción", de la planta que tiene en Valencia, que resultó afectada por la dana, así como "en la expansión de La Bureba", el complejo que posee en Burgos, inaugurado a finales de 2016 y con una plantilla de cerca de 800 trabajadores, en el que elabora los embutidos de Campofrío, de la que Sigma Foods es dueña desde 2015.

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"En conjunto con la sólida posición de nuestro negocio, estos factores nos brindan flexibilidad para navegar un entorno macroeconómico cambiante que ejerce una presión creciente sobre los consumidores a nivel global. Hacia delante, continuaremos gestionando desafíos emergentes aprovechando nuestra escala, diversificación e innovación centrada en el consumidor", ha concluido.

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