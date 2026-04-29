Tragedia ferroviaria
La aseguradora de Adif eleva a 21 millones la cantidad para indemnizar a las víctimas de Adamuz
La primera consignación fue de 8 millones y no se descarta que la actual cifra pueda aumentarse
La filial española de la aseguradora australiana QBE ha elevado a casi 21 millones de euros la cifra consignada para atender a las víctimas del accidente de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas y dejó decenas de heridos. En un momento inicial, la cantidad era de 8 millones, que se ha ido subiendo en función del registro de las victimas. Fuentes conocedoras del proceso señalan a este periódico que tampoco es descartable, por tanto, que esa cifra de casi 21 millones pueda elevarse más.
Fuentes judiciales resaltan que lo previsible es que ahora las partes vayan reclamando cantidades, más cuantificadas para los fallecidos y aún por determinar totalmente en el caso de que personas que siguen con su proceso de curación. En la última semana, tanto QBE y la irlandesa Everest Insurance —contratada para cubrir a los accidentes de viajeros— han comparecido ante el Tribunal de Instancia de Montoro.
QBE Insurance, a través de su sucursal QBE Europe, trabaja con Iryo, Renfe y Adif, las tres compañías más directamente implicadas en la tragedia, según contó EL PERIÓDICO. En el caso concreto de Renfe, la australiana proporciona pólizas de responsabilidad civil, es decir, los seguros que responden a los daños causados a los pasajeros, además de daños a los equipajes o carga transportada.
- La Maestranza ya conoce a los triunfadores: Morante de la Puebla y David de Miranda se coronan como grandes protagonistas de la Feria de Abril 2026
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 28 de abril de 2026
- Sevilla busca acabar con las 'discocasetas' a partir de la Feria de 2027: el Ayuntamiento prohibirá apagar las luces y mantendrá las sevillanas hasta una hora concreta
- El restaurante de Sevilla con medio siglo de vida en el que puedes encontrar a Zidane, Juanes, Pastora Soler y Carlos Herrera: 'Uno de los mejores lugares para comer en la capital
- La Feria de Abril de 2027 ya tiene fecha confirmada: este día será el Lunes de Pescaíto
- Batida contra terrazas y veladores de los bares en Alameda y calle Feria: el Ayuntamiento impone multas que suman más de 6.000 euros
- Inicio de la Romería del Rocío 2026: cuándo salen las hermandades y cuándo procesiona la Virgen
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 27 de abril de 2026