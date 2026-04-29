¿Qué es la OPEP? Las claves de la salida de Emiratos Árabes y su impacto en el precio del petróleo

Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales productores de crudo a nivel mundial, anunció el pasado martes su intención de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+ —una alianza que incluye a más países, como Rusia—, con efecto a partir del 1 de mayo. Como razón principal, el país del Golfo Pérsico ha esgrimido “el impulso del país a políticas comerciales alineadas con los fundamentos del mercado en el largo plazo".

Esta retirada pone aún más en el foco el mercado del petróleo, ya enormemente tensionado por los 60 días que dura hasta la fecha la guerra entre EEUU, Israel e Irán. El bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 20% del crudo mundial, lo equivalente a unos 20 millones de barriles diarios, ha disparado los precios de la materia prima.

En su cotización Brent, el petróleo ronda en la actualidad los 107 dólares por barril, muy lejos de los 75 dólares alrededor de los que se movía antes de que comenzase el conflicto. Sin embargo, los expertos no creen que la salida de Emiratos de la OPEP vaya a provocar cambios bruscos en el precio, debido a la enorme volatilidad presente, que a su vez el país ha aprovechado para ganar peso en la producción de crudo.

Gráfico que muestra el precio del barril de petróleo Brent.

Emiratos es el octavo mayor extractor de petróleo a nivel mundial, y el cuarto dentro de la OPEP. El país extrae cada día de sus reservas más de 4 millones de barriles de crudo, según los últimos datos de la Agencia de Información de la Energía de EEUU. En cuanto a los datos totales de la organización, el 43% de la producción mundial de petróleo y el 81% de las reservas mundiales se encuentran en los países miembros.

Gráfico que muestra los mayores extractores de petróleo del mundo.

¿Qué es la OPEP?

La OPEP funciona como una especie de cartel intergubernamental en la producción de crudo. Sus miembros realizan la tarea conjunta de coordinar la cantidad de petróleo que quieren poner en el mercado, con el fin de balancear la oferta y demanda para influir en el precio. En caso de que caiga, la OPEP se encarga de retirar barriles, y si sube, con riesgo de escasez, introducen más.

Dentro de la organización, Emiratos ya llevaba tiempo descontento. Según una información de la agencia ‘AP’, el país había mostrado su disconformidad en los últimos años con las cuotas de producción impuestas por la OPEP, que consideraba demasiado bajas para su capacidad. Lo cierto es que el país ha invertido mucho dinero en aumentar su producción de crudo en los últimos años, tal y como señala un análisis de Capital Economics citado por AP.

Soberanía para decidir

Coincidiendo con esta lectura, los analistas creen que la salida de Emiratos de la organización responde, principalmente, a un motivo de flexibilidad. George Cotton, gestor de carteras en J. Safra Sarasin Sustainable AM, la califica de acontecimiento histórico. “Los EAU están interesados en alcanzar una producción de 5 millones de barriles diarios para 2027, pero se ven limitados por los niveles de cuotas fijados por la organización. Consideran claramente la actual crisis energética como una oportunidad para ganar cuota de mercado”, apunta el analista.

El ministro de Energía de Emiratos, Suhail Mohamed al-Mazrouei, dijo en declaraciones a Reuters que el país no cree que su retirada de la organización vaya a tener un impacto directo en el precio del crudo, debido a la enorme tensión que soporta el mercado por el cierre del estrecho de Ormuz. Así, movimiento de Emiratos se entiende desde un prisma político, con el objetivo de ganar soberanía e independencia a la hora de decidir cuantos barriles quieren poner en el mercado de su propia extracción. Supone además un pulso a Arabia Saudí, uno de los mayores rivales de Emiratos en materia energética y política y, en la práctica, el líder de la OPEP.

Las consecuencias de la salida

Por su parte, Inés Cardenal, portavoz de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), no cree que el movimiento vaya a impactar demasiado en el precio del crudo, dada la enorme volatilidad que soporta actualmente el mercado. “Es muy complicado saberlo, pero Emiratos afirma que va a mantener el aumento de la producción. Es una noticia más dentro de una situación de mucha incertidumbre”, considera Cardenal.

Los analistas bursátiles de XTB coinciden en esta lectura. "Este movimiento refuerza la idea de un mercado energético más volátil, menos predecible y con mayor independencia entre productores, en un contexto ya tensionado por el conflicto con Irán. Los efectos a corto plazo podrían ser moderados debido a las continuas perturbaciones en el estrecho de Ormuz y la incertidumbre geopolítica generalizada", esgrimen.

Sin embargo, a largo plazo sí que podría convertirse en una circunstancia clave. "Una OPEP estructuralmente más débil, con menor capacidad de producción concentrada en el grupo, tendrá cada vez más dificultades para ajustar la oferta y estabilizar los precios. El mercado petrolero sufre actualmente una grave escasez, pero en pocas semanas, quizás un par de meses, podría enfrentarse a una avalancha: la reapertura del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, una nueva guerra de precios", alertan.

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