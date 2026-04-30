Resultados
Repsol gana 929 millones de euros hasta marzo, un 153% más, por la subida del petróleo
La petrolera reafirma su intención de aumentar entre un 15% y un 20% su producción de queroseno de cara al verano para 'salvar' la temporada turística
Repsol ganó 929 millones de euros hasta marzo, un 153% más que en el primer trimestre del año anterior, por la subida de precios del petróleo, según las cifras presentadas este jueves ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La compañía atribuye este resultado al efecto patrimonial (593 millones de euros), que refleja el impacto al alza de la evolución de los precios del crudo y sus productos derivados sobre el valor contable de las existencias almacenadas.
El resultado neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, fue de 873 millones de euros, un 56,7% más, influida por la volatilidad de un entorno macroeconómico global marcado por el conflicto en Oriente Medio.
En un comunicado, la compañía sostiene que no tiene activos en Oriente Medio y cuenta con una cartera diversificada de suministro de materias primas. La petrolera está inmersa en asegurar la continuidad del abastecimiento energético y ha vuelto a confirmar que elevará entre un 15% y un 20% su producción de queroseno, sobre todo de cara al verano para salvaguardar la temporada turística.
La compañía ha destinado 1.200 millones de euros en el trimestre a incrementar sus inventarios de crudo con el fin de maximizar la materia prima disponible. El sistema de refino de Repsol es uno de los más eficientes y flexibles, según defiende la compañía, gracias a su capacidad para tratar un gran número de crudos diferentes (unos 100 en el último año). Además, los esquemas de conversión profunda de las refinerías de Repsol permiten extraer de cada barril más cantidad de los productos que más demanda la sociedad, como el gasóleo y el queroseno.
Además, en este primer trimestre de 2026, la compañía ha vuelto a recibir cargamentos de Venezuela, un crudo pesado que las refinerías de Repsol son capaces de transformar en productos como gasolina, diésel y queroseno, esenciales en el actual contexto de tensión en los mercados.
Descuentos en gasolineras
Repsol cuantifica en 35 millones de euros el coste de los descuentos adicionales puestos en marcha en su red de gasolineras para minimizar el impacto de la volatilidad del precio de los combustibles, que se aplica desde el mes de marzo hasta el próximo 31 de mayo, a través de la tarjeta Solred para profesionales y de la aplicación Waylet para el resto de la ciudadanía.
Dividendo
En línea con el objetivo de distribución a los accionistas, Repsol abonó en enero el primer dividendo en efectivo previsto para 2026, que ascendió a 0,5 euros brutos por acción; el segundo, cuyo pago se prevé en julio, situará la retribución total en 1,051 euros brutos por acción en el año, un aumento aproximado del 8% respecto a 2025. Además, se sumará un pago en enero de 2027 de otros 0,53 euros brutos por acción tras su aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 14 de mayo.
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