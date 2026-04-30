Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puente CentenarioIncidente MacarenaPersecución policialAvisos Aemet JuevesPlan vivienda AndalucíaCentros comerciales abiertosCalendario laboralTranvibús PradoPlaya paradisíacaResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Empresas

Vuelco en la carrera por Pronovias con la aparición de un tercer postor

El fondo británico Cap Capital irrumpe en la liza con una posible compra directa de la compañía sin pasar por el 'prepack' concursal

Un desfile de Pronovias, en una imagen de archivo.

Un desfile de Pronovias, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Albert Martín

Barcelona

La carrera por hacerse con la marca Pronovias y con parte de sus activos no será una lucha a dos bandas. Según ha avanzado ElEconomista, el fondo Cap Capital se ha unido a la puja por adquirir la histórica firma de moda nupcial catalana.

En una semana en que se esperaba que se conociera al fin en qué manos acaba la compañía, el actual propietario de Pronovias, Bain Capital, ha iniciado conversaciones con el grupo británico Cap Capital. En este caso la adquisición no se haría por la vía del 'prepack' concursal que pilota el juzgado mercantil número 11 de Barcelona, sino con una venta de la compañía. Este procedimiento tiene algunas ventajas: no se elimina la deuda comercial de la compañía, cosa que beneficia a más acreedores, y fuentes del sector dan por hecho que la propuesta de Cap Capital mantendría una mayor parte de la plantilla.

Cabe recordar que Pronovias vive una compleja situación desde su compra por parte de BC Partners en 2017, algo que se vio agravado por la pandemia. A día de hoy y tras sucesivas quitas de la deuda, la compañía tiene un pasivo pequeño y necesitaría una inyección de capital que en el mercado se calcula en cerca de 20 millones de euros. La firma fundada por Alberto Palatchi cuenta aún con 300 trabajadores y 47 tiendas propias, 26 de ellas en España, aunque sigue lejos de los ansiados números negros: el pasado año vio cómo su facturación caía de 104 a 88 millones de euros y su resultado bruto de explotación reflejaba pérdidas de 9 millones.

Fuentes del sector de la moda catalana expresaron a este diario a partes iguales satisfacción y sorpresa por la aparición de Desigual como posible comprador. Por una parte supondría un punto y final a nueve años de cuestionada gestión por parte de los fondos, aunque también admitían que el sector de la moda nupcial es muy diferente al 'retail' que la firma fundada por el suizo Thomas Meyer ya conoce.

Noticias relacionadas

El tercer candidato a comprar Pronovias es el fondo californiano Enduring Ventures, que también presentó su propuesta al juzgado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026 ya está aquí: estos son los precios por plato de gambas y las novedades del certamen
  2. Aemet extiende las alertas en Andalucía: avisos por lluvias el miércoles en dos provincias y bajada general de temperaturas
  3. La Maestranza ya conoce a los triunfadores: Morante de la Puebla y David de Miranda se coronan como grandes protagonistas de la Feria de Abril 2026
  4. Juanma Moreno acepta el plan estatal de vivienda que blinda las VPO 50 años e invierte 1.197 millones en Andalucía
  5. El Ayuntamiento garantiza que el tranvibús de Sevilla Este llegará en septiembre a la Plaza del Duque y al Prado
  6. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 28 de abril de 2026
  7. El restaurante de Sevilla con medio siglo de vida en el que puedes encontrar a Zidane, Juanes, Pastora Soler y Carlos Herrera: 'Uno de los mejores lugares para comer en la capital
  8. Batida contra terrazas y veladores de los bares en Alameda y calle Feria: el Ayuntamiento impone multas que suman más de 6.000 euros

El talento femenino brilla y emociona en los I Premios Woman Aragón

El talento femenino brilla y emociona en los I Premios Woman Aragón

La Guardia Civil rescata dos cachorros de zorro atrapados en un paso canadiense en Constantina

La Guardia Civil rescata dos cachorros de zorro atrapados en un paso canadiense en Constantina

Vídeo | La Guardia Civil rescata a dos cachorros de zorro atrapados en un paso canadiense en Constantina

Vídeo | La Guardia Civil rescata a dos cachorros de zorro atrapados en un paso canadiense en Constantina

Chiclana acoge la primera tienda Decathlon pop-up en Cádiz

Chiclana acoge la primera tienda Decathlon pop-up en Cádiz

El Sevilla se encomienda al sevillismo en una sesión en la que Sow y Suazo están de vuelta

El Sevilla se encomienda al sevillismo en una sesión en la que Sow y Suazo están de vuelta

La rave flamenca cuir nace en Sevilla: así es el nuevo espectáculo de Xispazo que se estrena el 2 de mayo

La rave flamenca cuir nace en Sevilla: así es el nuevo espectáculo de Xispazo que se estrena el 2 de mayo

Vídeo | Entrenamiento del Sevilla FC este jueves en la CD José Ramón Cisneros Palacios con las banderas de las peñas sevillistas

Tracking Pixel Contents