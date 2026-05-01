Oxfam denuncia que altos directivos españoles ganaron 98 veces el sueldo medio en 2025

Oxfam Intermón denuncia que los directivos de las empresas españolas más grandes ganaron 98 veces el sueldo medio del país en 2025, "lo que significa que los empleados con un sueldo promedio tendrían que trabajar prácticamente un siglo entero para ganar lo que un directivo percibe en un solo año". Según un estudio elaborado por Oxfam Intermón junto a la Confederación Sindical Internacional (CSI) con motivo del Día Internacional del Trabajo, la remuneración media de los directores generales de las 12 mayores empresas españolas aumentó un 16% en el último año. En contraste, el sueldo medio de los trabajadores creció un 3,6% en términos reales y desde 2019.

"La remuneración de los altos directivos de las grandes empresas alcanzan unas dimensiones desorbitadas, muy alejadas de lo que gana el común de las personas para costearse los gastos vitales", señala el responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, Miguel Alba. Alba pone como ejemplo los ingresos registrados en 2025 por algunos de estos directivos, entre ellos, los del propietario de Inditex, Amancio Ortega, que recibió 3.700 millones de dólares.

Distancia estructural entre sueldos de directivos y asalariados

Según el estudio, que analiza 1.500 grandes empresas de 33 países, los directores generales de las mayores empresas del mundo registraron un aumento salarial del 11% en términos reales en 2025, mientras que el salario real de la persona trabajadora promedio apenas creció un 0,5%.

La creciente distancia entre los salarios de la alta dirección y el salario promedio de las personas de plantilla refleja una tendencia estructural: ejecutivos y accionistas acaparan una parte cada vez mayor del valor generado en el "pastel económico" mundial. Y es que desde 2019, los salarios reales de los empleados han caído un 12%, lo que equivale a haber trabajado gratis 108 días entre 2019 y 2025, mientras la remuneración de los directores generales ha crecido un 54% desde los 5,5 millones de dólares en 2019 a los 8,4 millones en 2025. Además, Oxfam advierte de que la riqueza de los milmillonarios ha alcanzado máximos históricos en 2026, elevando su riqueza a 1,5 billones, más que la de los 4.100 millones de personas más pobres.

En España, la riqueza de los 44 multimillonarios que hay en el país aumentó un 29,5% en el último año y a día de hoy equivale al 13,8% del PIB, mientras que la riqueza neta media de los hogares aumentó creció un 3%. Oxfam Intermón apunta a la necesidad de que los gobiernos limiten la remuneración de los directores generales y que graven de manera justa a los superricos, al tiempo que garanticen que los salarios mínimos se actualicen según la inflación para poder asegurar una vida digna. "Estas medidas, además de redistribuir los ingresos, pueden crear economías que recompensen el trabajo, inviertan en las comunidades y hagan rendir cuentas a los poderosos", añade Alba.

"Cerca de 1.000 milmillonarios en el mundo cuyas carteras de inversión fueron identificadas, recibieron colectivamente 79.000 millones de dólares en dividendos en 2025, lo que equivale a unos 2.500 dólares por segundo. El milmillonario promedio ganó más en dividendos en menos de dos horas que lo que la persona trabajadora promedio ganó en salario en todo un año", agregó la organización.

Amenaza a la democracia

Oxfam Intermón advierte de que algunos de los destinatarios de estos dividendos incurren en muchas ocasiones en actuaciones que suponen una "amenaza contra los derechos de las personas trabajadoras y la democracia". A su vez, estimó que la influencia política de los milmillonarios "también va en aumento" y que los milmillonarios "tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos políticos que la ciudadanía común". "Muchos de estos políticos milmillonarios intentan socavar los derechos de las personas trabajadoras, recortar los servicios públicos y aplicar recortes fiscales a los más ricos", prosiguió.

Para el secretario general de la CSI, Luc Triangle, este análisis "pone al descubierto cómo una élite económica está capturando la democracia y sus consecuencias para la clase trabajadora". "Lejos del círculo virtuoso que las empresas nos prometen, asistimos a un modelo en el que las grandes corporaciones debilitan la negociación colectiva y el diálogo social, mientras que los directores generales milmillonarios se apropian de la riqueza generada por las mejoras en la productividad", deslizó, convencido de que los superricos "utilizan enormes recursos para financiar proyectos políticos antidemocráticos".

Ciclo antiobrero

"Estos proyectos achacan la creciente desigualdad a grupos marginados, como las personas migrantes, las mujeres y las minorías, para desviar la atención de los verdaderos culpables: sus ricos benefactores. Dividen a la clase trabajadora mientras desmantelan y socavan las instituciones democráticas y promueven políticas que permiten a los superricos enriquecerse aún más, a costa de los derechos, la seguridad y los medios de vida de las personas trabajadoras. Atacan a las organizaciones democráticas como los sindicatos y bloquean cualquier vía para la reforma, asegurándose de que el vicioso ciclo antiobrero continúe", sentenció.

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En la misma línea, Oxfam Intermon indicó que la riqueza de los milmillonarios ha alcanzado máximos históricos en 2026 y que en solo 12 meses han ganado cuatro billones de dólares, lo que eleva su riqueza a 1,5 billones más que la de los 4.100 millones de personas más pobres; hay 400 milmillonarios más en comparación con el año pasado y 45 de estos nuevos milmillonarios han amasado sus fortunas en inteligencia artificial.