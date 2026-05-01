Los sindicatos denuncian en el Primero de Mayo en Málaga el "polvorín social" de la vivienda, piden mejoras salariales y llaman a Trump el "nuevo Nerón"

Los sindicatos CCOO y UGT han convertido a Málaga este viernes en el epicentro nacional de sus reivindicaciones laborales y sociales con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo. Las reclamaciones han estado centradas en dos ejes: el "grave problema" de acceso la vivienda (un asunto que han calificado como "un polvorín social") y la exigencia de mejoras salariales y distribución de la riqueza para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores (pese a la buena marcha de la economía). La cita ha estado además marcada por las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, ya que durante los discursos sindicales, también ha habido críticas al Gobierno autonómico de Juanma Moreno.

En el plano internacional, los sindicatos también han ratificado su mensaje del 'No a la guerra', con duras críticas al escenario bélico que se vive a nivel mundial y a las políticas de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, al que los sindicatos califican como "el nuevo Nerón del mundo".

La manifestación de Málaga ha contado con la presencia de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, así como de las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz, y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Más de 20.000 personas, según las organizaciones sindicales, han participado en la manifestación, mientras que la Subdelegación de Gobierno ha situado la cifra en unas 5.000 a partir de los cálculos de la Policía Nacional.

Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia", la manifestación ha partido de la avenida Manuel Agustín Heredia, en las cercanías de la calle Alemania a las 12.00 horas (con media hora de retraso sobre el horario previsto debido a las declaraciones previas de sindicatos y representantes políticos) y ha discurrido por la Alameda de Colón, la Alameda Principal, la plaza de la Marina y la calle Larios para llegar a las 12.45 a la plaza de la Constitución. Allí, los líderes de CCOO y UGT han pronunciado sus discursos reivindicativos, terminando el acto pasadas las 13.45 horas.

La elección de Málaga para el acto central de este Primero de Mayo no es casual, como han recordado los líderes sindicales, que han puesto a la provincia como ejemplo de los grandes males que afectan a los trabajadores españoles. Según han comentado, la pérdida de poder adquisitivo es continua, con una inflación que no da tregua, unos salarios que siguen siendo bajos y la imposibilidad de acceder a la vivienda, un mercado escaso y muy caro que expulsa a los trabajadores.

UGT insta a "repartir la riqueza" y reitera el "No a la guerra"

Durante su intervención en el acto celebrado en la plaza de la Constitución, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha remarcado la necesidad de "repartir la riqueza", "aumentar los salarios" y poner solución al problema de la vivienda, sobre todo para los jóvenes. Álvarez ha resaltado el carácter internacional de este Primero de Mayo por lo que está ocurriendo en lugares como Palestina, Gaza, Ucrania e Irán y ha expresado con rotundidad su rechazo a la guerra.

El responsable de UGT ha señalado que, frente a los discursos de la "extrema derecha", hay que conseguir que la "prioridad nacional" sean "las mujeres y los hombres", y ha abogado por volver a "plantar la batalla" por el control horario para que las empresas no sigan "abusando", ya que, según sus datos, cada año se hacen 2,5 millones de horas que no se pagan.

"Si quieren trabajadores para hostelería, para los servicios o para recolectar, que las empresas paguen, que están ganando dinero a espuertas", ha manifestado. Álvarez también ha avanzado que si los precios siguen subiendo las dos organizaciones pedirán a mitad de año una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Sobre la jornada de 37,5 horas, se ha mostrado convencido de que es una batalla que van a ganar y, respecto al decreto de vivienda para la prórroga de alquileres que se ha tumbado en el Congreso, lo ha calificado como una "vergüenza". Álvarez ha manifestado su deseo de que "algunos de estos diputados" que han votado en contra "sepan lo que es padecer la falta de vivienda".

Sordo, de CCOO: Trump, "el nuevo Nerón" y "polvorín social" en la vivienda

Por su parte, el líder confederal de CCOO, Unai Sordo, también ha expresado su rechazo a la guerra, y ha advertido de que la política de Estados Unidos y de su presidente, Donald Trump, puede generar una "crisis global" o un "conflicto bélico mundial". En las declaraciones previas a la manifestación, Sordo ya había calificado a Trump como "el nuevo Nerón" del mundo. A su juicio, el objetivo de todas sus políticas es también "hacer saltar por los aires" a la Unión Europea para poder tratar a los países, por separado como sus "vasallos".

Sordo cree que, en este aspecto, España tiene "un caballo de Troya metido en casa, que es la extrema derecha" debido a su apoyo a Trump.

En materia de salarios, el responsable de CCOO ha dicho que "no hay mayor trinchera que no llegar a final de mes o no tener para pagar la hipoteca, el alquiler o los suministros básicos" y ha considerado que la subida media de los sueldos no es suficiente todavía para millones de familias.

Sordo ha calificado como "un escándalo" la situación de la vivienda, que ha calificado como "un polvorín social", recordando que hay personas con más de 30 años que no tienen más salida que seguir viviendo con sus padres o en una habitación de un piso compartido con más personas.

En todo el país, miles de personas se han sumado a las más de 100 manifestaciones convocadas por CCOO y UGT este Primero de Mayo.

La manifestación, que ha contado con un fuerte despliegue policial con seis furgones de la Policía Nacional, también ha servido para reclamar una mejora de los servicios públicos, especialmente en sanidad y educación. Los sindicatos han advertido de que su deterioro supone una pérdida indirecta de renta para los trabajadores, obligados a asumir más costes cuando fallan las prestaciones públicas.

En la marcha de Málaga se han coreado lemas como 'No a la guerra', 'Lo de los militares para escuelas y hospitales' o 'Prioridad nacional: Salarios y vivienda' y otros de defensa de los servicios públicos como 'Sanidad pública', junto a proclamas relacionadas con las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo como 'Bonilla, escucha, la gente está en la lucha'.

Las elecciones andaluzas y las críticas a Juanma Moreno, también presentes

Precisamente, en el plano andaluz, los discursos de los representantes de CCOO y UGT han tenido referencias críticas hacia el Gobierno andaluz de Juanma Moreno. El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha afirmado que Andalucía es una comunidad que "está creciendo económicamente, pero donde la riqueza no está llegando a los trabajadores y trabajadoras", por lo que la región "tiene grandes retos" como el desempleo, la precariedad y la siniestralidad laboral.

De igual modo, se ha referido al "ataque que están sufriendo los servicios públicos" y ha incidido en que pelearán por tener servicios públicos "sólidos, de calidad, universales, gratuitos". "Nos jugamos el modelo de sociedad que queremos para Andalucía el 17 de mayo", ha expuesto.

Por su parte, la secretaria general de CCOO en la comunidad, Nuria López, ha incidido en que la clase trabajadora tiene claro "tiene que estar movilizada" para saber qué "en qué Andalucía quiere vivir los próximos años". López ha criticado a Juanma Moreno por, a su juicio, "asfixiar" lo público y buscar las privatizaciones. También ha señalado que la vivienda es ahora mismo "el mayor dolor de cabeza" para los andaluces.

Por último, los secretarios de UGT y CCOO Málaga, Antonio González y Fernando Cubillo, respectivamente, han valorado que se ponga el foco en Málaga "para que toda España sepa que este crecimiento es un enriquecimiento para muy pocas personas y es una precariedad para mucha gente asalariada". Cubillo ha celebrado que Málaga, tras 136 años celebrando el Primero de Mayo, haya protagonizado por primera vez el acto confederal de los sindicatos.

Según ha explicado Cubillo, la elección de Málaga para acoger el acto central de este Primero de Mayo estaba decidida por CCOO y UGT desde el pasado mes de noviembre, por lo que la convocatoria de elecciones andaluzas para el 17 de mayo no ha tenido relación con ello. Los sindicatos ha considerado normal la presencia de políticos en la manifestación, señalado que es algo que también ha ocurrido en años anteriores.

A la manifestación de Málaga han asistido, junto a Álvarez y Sordo, y las dos ministras, la candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, y el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que es el líder federal de IU, entre otros representantes.

En la marcha han estado presentes diversos grupos de trabajadores con reivindicaciones laborales de, entre otros, el sector de automoción (que portaban un vistoso sarcófago para denunciar sus condiciones de salud laboral), del segmento del textil y calzado, de Correos, o de las trabajadoras axuxiliares del sector de dependencia y de ayuda a domicilio.

"Denunciamos las jornadas interminables, los turnos partidos, los sueldos precarios... el convenio está negociado, lo que hace falta es que se cumpla en su totalidad", ha manifestado la portavoz, Gloria de los Ríos.

También han acudido movimientos como la plataforma "Málaga a Besos", que reúne a integrantes de colectivos de barrios o el movimiento Bosque Urbano.

Declaraciones previas

Antes de la marcha, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han urgido este viernes en Málaga a repartir la riqueza para que el crecimiento económico llegue a los salarios y a afrontar con medidas “valientes” el problema de la vivienda, al que han definido como una de las principales preocupaciones de la clase trabajadora.

Álvarez ha defendido que las empresas atraviesan un momento de elevados beneficios y ha reclamado que esa mejora se traslade a las nóminas. “Las empresas están ganando dinero como hace mucho que no ganaban”, ha señalado el líder de UGT, que ha insistido en que “tenemos que conseguir que los salarios crezcan”.

En la misma línea, Sordo ha denunciado que los precios siguen erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores. “Las empresas salvaguardan los beneficios y los salarios pierden”, ha afirmado el secretario general de CCOO, quien ha resumido la situación con una frase: “Los precios se comen los salarios de la gente”.

La vivienda, en el centro de la protesta

Los dos dirigentes sindicales han situado la vivienda como uno de los grandes ejes de la movilización. Álvarez ha advertido de que se trata de un problema “gravísimo” para los trabajadores y ha criticado a los grupos que votaron en contra del decreto sobre los precios de los alquileres. “Con su voto hay gente expulsada de viviendas”, ha lamentado.

Sordo, por su parte, ha pedido “valentía” a las administraciones para intervenir en un mercado que, según ha subrayado, está expulsando a muchas familias de sus barrios y dificultando el acceso a una vivienda digna. El líder de CCOO ha llamado a colocar esta cuestión en el centro del debate público y a mantener la presión social para exigir soluciones.