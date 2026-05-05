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Finanzas

Banco Sabadell incrementa la financiación a empresas en un 46% en la Zona Sur

La producción de financiación a empresas en el conjunto de la Dirección que incluye a Andalucía, Extremadura y Canarias, supera los 314 millones de euros

Exterior de la sede de Banco Sabadell.

Exterior de la sede de Banco Sabadell. / David Zorrakino - Europa Press

El Correo

El Correo

En el conjunto de la Dirección Territorial Sur (Andalucía, Extremadura y Canarias), Banco Sabadell ha incrementado un 46% interanual la financiación a medio y largo plazo a empresas en el primer trimestre de 2026, hasta superar los 314 millones de euros.

"De esta manera, la entidad financiera da continuidad a su estrategia de apoyo al tejido productivo regional, especialmente a las pymes, segmento clave de la economía española y que Banco Sabadell lidera a nivel nacional", ha subrayado en una nota de prensa.

Operaciones con datáfono

El dinamismo económico del territorio también se refleja en el volumen de las operaciones realizadas con los datáfonos del Banco, que registraron más de 35 millones de operaciones entre enero y marzo de este año, con una facturación total trimestral de 1.118 millones de euros.

En el ámbito de particulares, la concesión de préstamos al consumo supera los 21 millones de euros en este último trimestre y la nueva concesión de Hipotecas en la Territorial Sur también continúa mostrando un relevante dinamismo, con una cifra de producción de 132 millones de euros.

En este primer trimestre, más de 22.200 personas físicas y 3.480 profesionales autónomos, negocios y empresas han elegido hacerse clientes de Banco Sabadell, el 75% y el 25% de forma digital, respectivamente.

Resultados generales

Banco Sabadell cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 347 millones de euros, un 29,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, por "el comportamiento ya anticipado del margen de intereses en el primer trimestre, menores comisiones, y por costes no recurrentes del nuevo plan de prejubilaciones".

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la entidad ha subrayado que mantiene sus objetivos de rentabilidad y remuneración a los accionistas para este año y el próximo.

Noticias relacionadas y más

El banco ha señalado que el plan de prejubilaciones tuvo un impacto de 55 millones de euros, pero que generará un ahorro de 40 millones anuales a partir de 2027, y que también se vio afectado por la cobertura de la libra vinculada a la venta de TSB, que ascendió a 14 millones brutos.

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