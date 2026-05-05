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Por la crisis en Ormuz

La guerra cambia el guion de Wall Street: Goldman Sachs alerta de reservas de petróleo cerca de mínimos de ocho años

El banco de inversión advierte de un "alto riesgo de escasez de combustible de aviones" en Europa para este verano

Barclays, JPMorgan y HSBC descartan recortes de tipos por temor a mayor inflación

Unos iraníes pasan junto a una enorme valla publicitaria contra Estados Unidos en la que se hace referencia al presidente estadounidense Donald Trump y al estrecho de Ormuz, en la plaza Valiasr de Teherán (Irán), el 2 de mayo de 2026.

Unos iraníes pasan junto a una enorme valla publicitaria contra Estados Unidos en la que se hace referencia al presidente estadounidense Donald Trump y al estrecho de Ormuz, en la plaza Valiasr de Teherán (Irán), el 2 de mayo de 2026. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Las esperanzas de una contienda fugaz entre Estados Unidos e Irán se desvanecen. Tras pulverizar máximos históricos y descontar una guerra breve en Oriente Próximo, Wall Street ha dejado de escalar el llamado "muro de preocupación", como reza el viejo adagio. En apenas unas semanas, los analistas han dejado de confiar en las promesas desde el Despacho Oval y han recortado sus apuestas por una guerra efímera entre Washington y Teherán. Las negociaciones estancadas han puesto fin a las visiones optimistas del mercado y a la expectativa de una tregua rápida e indolora en el Golfo Pérsico.

Goldman Sachs es la última de varias firmas de Wall Street que advierten de una incipiente crisis energética global a medida que la guerra entra en su tercer mes. Un equipo de estrategas liderado por Yulia Zhestkova y Daan Struyven ha alertado de que las existencias mundiales de petróleo están "acercándose a su nivel más bajo en un registro de ocho años", mientras persiste el parón de tráfico en el estrecho de Ormuz. Conviene recordar que este punto crítico, controlado por Irán, canaliza uno de cada cinco barriles de energía. "Vemos un alto riesgo de escasez de combustible para aviones en Europa ya este verano", han advertido este lunes.

Escasez global de 'jet fuel', fuelóleo y el diésel

Aunque el banco de inversión ha señalado que las reservas aún no se encuentran en niveles críticos "por ahora", estima que los inventarios globales de crudo están próximos a su nivel más bajo desde 2018, incluso si los flujos energéticos comerciales de petróleo que transitan por Ormuz se recuperan pronto. "Esperemos que las existencias comerciales de petróleo de la OCDE caigan a 57 días de demanda en junio, también el nivel más bajo desde 2018", escribieron los analistas en su último informe. En el caso España, las reservas del combustible de aviones han sido las más golpeadas, con una caída del 21%.

Estas carencias afectarán a todo tipo de productos energéticos, desde la nafta —un combustible utilizado de forma amplia en procesos industriales— hasta otros productos clave como los petroquímicos, el combustible de aviación (jet fuel, en inglés), fuelóleo y el diésel. El impacto será más severo en Asia y África, más dependientes de los flujos de petróleo procedentes del Golfo Pérsico. México e Indonesia se encuentran en situación crítica: disponen de apenas una semana de reservas visible de crudo, según sus estimaciones.

Barclays y JPMorgan descartan recortes

Los recortes de tipos también quedan descartados. Barclays es la última firma de análisis que ha dado el giro y descarta un recorte por parte de la Reserva Federal (Fed) este año, aplazando una relajación de la política monetaria hasta marzo de 2027, mientras alerta de mayor inflación y menor crecimiento económico. "Prevemos que la trayectoria al alza y prolongada de los precios del petróleo impulse tanto la inflación general como la subyacente, y que lastre en cierta medida el crecimiento", han escrito desde Barclays. La firma británica se suma a JPMorgan y HSBC.

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El petróleo a 90 dólares

Las casas de análisis ha revisado al alza sus previsiones del barril del petróleo. El escenario base de Goldman Sachs ahora eleva el barril de petróleo a los 90 dólares de los 80 dólares previos en el cuarto trimestre ante menor producción. UBS también ha elevado sus previsiones a los 90 dólares, mientras que Citi contempla que, a corto plazo, el crudo tocará los 120 dólares, hasta marcar los 95 dólares en el tercer trimestre del año.

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