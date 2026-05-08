Aumenta la facturación un 6%
Acerinox vuelve a beneficios en el primer trimestre, pero gana la mitad que un año antes
La siderúrgica obtiene un resultado neto de 5 millones hasta marzo, frente a las pérdidas de 47 millones del trimestre anterior, en un contexto marcado por la debilidad de la demanda
Acerinox volvió a beneficios en el primer trimestre de 2026 tras registrar un resultado después de impuestos y minoritarios de 5 millones de euros, frente a las pérdidas de 47 millones contabilizadas en el trimestre anterior. No obstante, el beneficio de la siderúrgica se redujo a la mitad respecto al mismo periodo de 2025, cuando alcanzó los 10 millones de euros. La compañía atribuyó esta evolución a la debilidad de la demanda, según informó este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 95 millones de euros entre enero y marzo, un 7% menos que un año antes, tras realizar un ajuste de inventarios por importe de 25 millones de euros. El margen ebitda se mantuvo en el 7%.
Por su parte, el ebitda ajustado alcanzó los 119 millones de euros, lo que supone un incremento del 18% respecto al trimestre anterior. El resultado neto de explotación (ebit), en cambio, descendió un 14% en términos interanuales, hasta los 45 millones de euros.
La facturación de Acerinox ascendió a 1.384 millones de euros en el primer trimestre. Esta cifra representa un aumento del 6% frente al trimestre precedente, aunque supone una caída del 11% en comparación con el primer trimestre de 2025.
El consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, señaló que el inicio de 2026 continúa marcado por “turbulencias, volatilidad e incertidumbre”. Pese a ello, defendió que los resultados del trimestre validan la estrategia de diversificación geográfica y de producto del grupo.
Velázquez aseguró además que Acerinox mantiene su hoja de ruta, renovada a finales de 2025, apoyada en cuatro pilares: excelencia operativa, producto de alto valor añadido, sostenibilidad y disciplina financiera.
Suscríbete para seguir leyendo
- La obra de la línea 3 de metro se refuerza con una maquinaria belga para su fase más compleja: bajará 20 metros para la estación del Hospital Macarena
- Rosalía suena como la gran sorpresa de Netflix en Sevilla: lo que se sabe del concierto gratuito en el Guadalquivir
- La vivienda en Entrenúcleos se dispara casi 100.000 euros en siete años: 'Ha pasado de ser 'ciudad dormitorio' a tener todos los servicios
- Los sevillanos coinciden ante el escenario gigante de Netflix en el río Guadalquivir: '¿Rosalía, Bad Bunny o Luis Miguel?
- El concierto de Rosalía en Sevilla será bajo la lluvia, todo dependerá de un factor clave
- Zona azul de Matalascañas: estas son las tarifas definitivas tras la puesta en marcha del servicio
- LaLiga confirma los horarios de la jornada 37: el Sevilla-Madrid y el Barça-Betis se jugarán el mismo día de las elecciones andaluzas
- En estado crítico un hombre tras ser agredido durante una pelea de tráfico en Los Remedios