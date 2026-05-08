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Aumenta la facturación un 6%

Acerinox vuelve a beneficios en el primer trimestre, pero gana la mitad que un año antes

La siderúrgica obtiene un resultado neto de 5 millones hasta marzo, frente a las pérdidas de 47 millones del trimestre anterior, en un contexto marcado por la debilidad de la demanda

Archivo - Detalle del logo de Acerinox en el edificio de su sede en Madrid (España)

Archivo - Detalle del logo de Acerinox en el edificio de su sede en Madrid (España) / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Acerinox volvió a beneficios en el primer trimestre de 2026 tras registrar un resultado después de impuestos y minoritarios de 5 millones de euros, frente a las pérdidas de 47 millones contabilizadas en el trimestre anterior. No obstante, el beneficio de la siderúrgica se redujo a la mitad respecto al mismo periodo de 2025, cuando alcanzó los 10 millones de euros. La compañía atribuyó esta evolución a la debilidad de la demanda, según informó este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 95 millones de euros entre enero y marzo, un 7% menos que un año antes, tras realizar un ajuste de inventarios por importe de 25 millones de euros. El margen ebitda se mantuvo en el 7%.

Por su parte, el ebitda ajustado alcanzó los 119 millones de euros, lo que supone un incremento del 18% respecto al trimestre anterior. El resultado neto de explotación (ebit), en cambio, descendió un 14% en términos interanuales, hasta los 45 millones de euros.

La facturación de Acerinox ascendió a 1.384 millones de euros en el primer trimestre. Esta cifra representa un aumento del 6% frente al trimestre precedente, aunque supone una caída del 11% en comparación con el primer trimestre de 2025.

El consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, señaló que el inicio de 2026 continúa marcado por “turbulencias, volatilidad e incertidumbre”. Pese a ello, defendió que los resultados del trimestre validan la estrategia de diversificación geográfica y de producto del grupo.

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Velázquez aseguró además que Acerinox mantiene su hoja de ruta, renovada a finales de 2025, apoyada en cuatro pilares: excelencia operativa, producto de alto valor añadido, sostenibilidad y disciplina financiera.

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