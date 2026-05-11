Mutua Madrileña elevará al 100% su participación en la colombiana Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado

Mutua Madrileña reforzará su presencia en Colombia con la toma de control total de Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado. El consejo de administración del grupo asegurador, presidido por Ignacio Garralda, ha aprobado aumentar su participación en ambas compañías desde el 45% actual hasta el 100%.

La operación cuenta con el respaldo de cerca de una decena de sociedades colombianas que poseen el 55% restante del capital. Una vez completada, Mutua Madrileña pasará a controlar ambas entidades, que mantendrán sus marcas actuales y seguirán operando como Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado.

El grupo español prevé mantener el empleo en las compañías, impulsar inversiones para reforzar su capacidad tecnológica y diseñar un nuevo plan estratégico que, entre otros objetivos, acelere su proceso de diversificación.

La transacción está pendiente de recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes. Mutua espera que pueda cerrarse en el último trimestre de este año, momento en el que asumirá el control de las sociedades, ocupará la presidencia de sus juntas directivas y comenzará a consolidarlas en sus cuentas por integración global.

Apuesta por el mercado colombiano

Mutua Madrileña ha decidido elevar su participación al 100% por la evolución positiva de las aseguradoras desde su entrada en el capital, en junio de 2020, y por las perspectivas de crecimiento que presentan tanto las compañías como la economía colombiana.

Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado cerraron el pasado ejercicio con unos ingresos por primas superiores a 350 millones de euros y un beneficio ordinario de más de 20 millones.

Ignacio Garralda ha señalado que la adquisición del 100% de Seguros del Estado refleja la “sólida confianza” del grupo en las perspectivas de crecimiento de la compañía en Colombia. El presidente de Mutua también ha destacado que, en los últimos siete años, la aseguradora ha demostrado fortaleza financiera y una elevada capacidad de adaptación a los cambios del mercado.

Nuevo paso en su plan estratégico

Con esta operación, Mutua Madrileña avanza en uno de los objetivos de su Plan Estratégico 2024-2026: profundizar en la diversificación geográfica y aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico para reforzar el desarrollo sostenible del grupo.

La compañía cuenta con una posición consolidada en España, donde lidera el ranking nacional de seguros generales o No Vida, así como los ramos de Autos y Salud.

Además de Colombia, Mutua también está presente en Chile a través de BCI Seguros, una de las compañías líderes en seguros generales del país. El grupo español entró en su capital en 2015 con una participación del 40% y en 2020 la elevó al 60%, asumiendo el control de la entidad.

Confianza en Colombia

La aseguradora enmarca la operación en su apuesta a largo plazo por Colombia y en su confianza en el potencial de la economía y del tejido empresarial del país. Según el Fondo Monetario Internacional, Colombia registró, en términos acumulados, el mayor crecimiento del PIB entre los países latinoamericanos entre 2019 y 2025.

Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado cuentan con 70 años de trayectoria en el mercado asegurador colombiano y se sitúan entre las principales compañías del país. Actualmente tienen una cuota de mercado del 6% y concentran la mayor parte de su actividad en el negocio de No Vida, que representa el 90% de su facturación.

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Ambas sociedades suman más de 1,3 millones de asegurados y alrededor de 1.400 empleados. Su red de distribución está formada por unos 3.300 corredores y agentes, además de 32 sucursales y agencias repartidas en 24 ciudades colombianas.

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