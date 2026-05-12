Trébol exporta su innovación al gran reto en los centros escolares: usar la IA para enseñar a pensar

"La inteligencia artificial abre una oportunidad histórica para replantear muchas inercias en la educación. Es una gran baza para personalizar los procesos de aprendizaje, y que cada niño o niña aprenda de la mejor manera que puede hacerlo. Para ello, toda la sociedad ha de entender que lo más importante es enseñar a pensar. Porque si no se educa a toda la población a usar la IA de modo conveniente y con criterio crítico, se abrirá una brecha descomunal entre las personas que prosperarán porque la tecnología potencia sus capacidades, y quienes la manejen sin esforzarse aceptando que la IA lo haga todo, hasta el punto de aceptar la anulación de su voluntad".

Testimonio y reflexión de Manuel Portero Ortiz, cofundador y al frente de Grupo Trébol Educación, con sede central en Málaga. Fundada en 1999, ha logrado situarse como una de las principales empresas españolas al servicio de los colegios e institutos para los procesos de innovación educativa, asesorándoles y acompañándoles en su implementación.

"Nosotros lo tenemos claro: el protagonista es el colegio, sus señas de identidad, sus valores, sus profesores. Nuestra misión es ayudarles a hacer realidad su visión. Y siempre con las personas en el centro del proceso educativo. Invertimos mucho en desarrollar tecnología pero siempre concebida para estar al servicio de las personas y no al revés".

Nuestra misión es ayudarles a hacer realidad su visión. Y siempre con las personas en el centro del proceso educativo. Invertimos mucho en desarrollar tecnología pero siempre concebida para estar al servicio de las personas y no al revés Manuel Portero — Cofundador de Grupo Trébol Educación

"La palabra que más nos define como empresa y como profesionales es acompañamiento. Siempre hay un consultor nuestro en comunicación con el colegio que nos elige, estando a disposición del colegio, analizando si se está generando o no el impacto previsto tras adquirir nuestros productos o servicios, para que los profesores mejoren su capacitación y los alumnos sus destrezas. Nuestro modelo de trabajo para caminar juntos, es lo que nos ha permitido continuar y crecer como empresa en 27 años. El acompañamiento con directores y profesores implica confianza, comunicación, compartir", señala Manuel Portero.

"La prioridad es enseñar a pensar"

El director general de Trébol enfatiza que "en los colegios hay que configurar proyectos de inteligencia artificial en los que la prioridad sea enseñar a pensar. Es mucho más crucial e importante que formarles en matemáticas, lenguas, historia, etc. Con tanta IA a nuestro alrededor, aprender a pensar va a ser más imprescindible que en cualquier otro momento de nuestra civilización. El pensamiento crítico se basa en el cuestionamiento, en saber hacerse preguntas, en la comprobación de que la información es correcta, y tener la capacidad de construir un razonamiento propio".

Juan Guerrero, socio de Grupo Trébol y responsable de desarrollo comercial, durante su participación en NeuroPro, congreso que esta empresa andaluza organiza anualmente en el Colegio Salesianas San José-Emilio Ferrari, de Madrid. Junto a él, Dácil González, del área de tecnología educativa de Trébol / Trébol

Atisba que pronto se va a agudizar la reflexión y el debate sobre los criterios para evaluar al alumnado. "Tradicionalmente se ha orientado a los alumnos a rellenar exámenes vertiendo contenidos memorizados para ese momento. Todos los colegios han de dar el paso para cambiar la evaluación, y que no se siga evaluando a los niños de esa manera, sino en función de cómo son capaces de construir, de preguntar, de argumentar. Esto es darle la vuelta por completo al sistema. Es uno de los cambios más necesarios".

Trabajos para 1.200 centros educativos

Hasta la fecha han trabajado ya para 1.200 centros educativos, el 90% de ellos en España. En el extranjero, sobre todo en Latinoamérica. En Chile tienen una filial, y además actividad en Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, México. En Europa, tienen en su haber trabajos con centros educativos en Francia, Italia, Portugal, Grecia, Hungría. Casi siempre con instituciones educativas que tienen su base en España. "Por ejemplo, los Hermanos Maristas, a los que ayudamos en planificación estratégica. Lo que hemos hecho con ellos en España, se ha planteado también en Grecia y Hungría".

Aconseja a colegios y familias "no ignorar que las herramientas gratuitas de IA que usan ya algunos alumnos y profesores tienen sesgos que condicionan mentalidades, y en las que no hay garantías plenas de seguridad sobre el control de los datos. Por eso nosotros ofrecemos a las instituciones educativas unas soluciones de IA que son como consolas digitales donde se garantiza la seguridad, la identidad y la privacidad".

Han trabajado ya para 1.200 centros educativos, el 90% de ellos en España. En el extranjero, sobre todo en Latinoamérica. En Chile tienen una filial, y además actividad en Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, México.

El origen de Grupo Trébol fue solamente como empresa de consultoría y formación de directivos de centros escolares. Son tres socios: Manuel Portero como director general; su esposa Laura Castillo como directora de operaciones; y Juan Guerrero como director de desarrollo de negocio. Entre los tres tienen el 72% del accionariado, y para consolidar su crecimiento incorporaron como inversor al fondo Corporación Bética, que posee el 28% restante, gestionado por Axon Partners.

Tienen tres líneas de actividad, cada una desde una empresa específica. La consultoría y formación desde EIM Consultores. Por otro lado, el desarrollo desde 2008 de sistemas de aprendizaje con su empresa Tangram, facilitan a colegios lo que necesitan para que sus profesores enseñen inglés como segunda lengua, y desde 2021 también ofrecen para matemáticas. La tercera está dedicada al desarrollo e implementación de una plataforma digital de servicios más avanzados, se denomina Noobe, y su empresa se llama EIM Tecnología Soluciones Digitales. También distribuye los recursos digitales la empresa latinoamericana Progrentis.

Una profesora usa una pizarra transparente que Trébol ha implementado en centros educativos, con pautas metodológicas para mejorar la gestión de la atención. Con estas pizarras, los docentes no le dan la espalda a sus alumnos y ello favorece la comunicación y reduce las distracciones. / Trébol

En su relación continua con multitud de centros escolares, aprecia que "algunos hacen un esfuerzo enorme por buscar recursos económicos que no tienen y que sus profesores y alumnos puedan involucrarse en proyectos de innovación educativa. La tendencia debe ser que los niños aprendan aplicando el saber hacer a partir de unos conocimientos. Es el aprendizaje competencial, y eso es más difícil de realizar para algunos profesores".

Plantilla de 62 profesionales

Sumando la plantilla de sus tres empresas, Trébol tiene 62 personas en nómina como equipo permanente. En el ejercicio 2025 alcanzó una facturación de 7 millones de euros. "La que más factura es Tangram, después EIM Consultores, y la tercera es Soluciones Digitales, que está creciendo y en el futuro creemos que será la que más ingresos genere".

Explica Manuel Portero que "estamos llevando a cabo un plan estratégico para llegar dentro de 3 años a los 10 millones. Nuestras dos palancas principales para eso son el crecimiento del negocio digital, con las excelentes prestaciones que está aportando Noobe con inteligencia artificial tanto para profesorado como para alumnado; y el incremento de nuestra actividad en otros países, sobre todo Latinoamérica". Uno de los hitos en la trayectoria de Trébol es haber logrado ser partner oficial de Google para formación, lo que les ha propiciado realizar muchísimas actividades formativas.

Uno de los hitos en la trayectoria de Trébol es haber logrado ser partner oficial de Google para formación, lo que les ha propiciado realizar muchísimas actividades formativas

"Estamos trabajando la inteligencia artificial desde dos vertientes: una desde el lado de consultoría y formación, y otra además con un producto propio. En nuestra plataforma Noobe tenemos asistentes de IA para el docente y para el alumno, enfocado a que trabajen mejor y también mejore su bienestar emocional. Los profesores se quejan de que no pueden dedicarle el tiempo adecuado a sus alumnos porque están sobrecargados de tareas administrativas y papeleo. Eso se puede simplificar mucho con la IA. Y los alumnos pueden aprender mejor si perciben que les ayuda a avanzar en el desarrollo de su capacidad y su creatividad".

Hijo de dos profesores de FP

Manuel Portero Ortiz, de 54 años, es natural de Montilla (Córdoba) y afincado en Málaga. La pasión por la educación está en su fuero interno desde la infancia, con sus padres dedicados a ser profesores de Formación Profesional. Su madre en el Centro Zalima, de Córdoba, y su padre, que trabajaba como perito industrial, compaginaba esta dedicación con dar clases en el Colegio Altair, de Córdoba, en las asignaturas tecnológicas.

En nuestra plataforma Noobe tenemos asistentes de IA para el docente y para el alumno, enfocado a que trabajen mejor y también mejore su bienestar emocional

"Ya parece de otra época recordar que a edad infantil se jugaba mucho en la calle, tanto en las capitales como en los pueblos. Y jugar en la calle generaba relaciones sociales y comportamientos, en un contexto de organización familiar en la crianza que también ha variado sustancialmente".

Recuerda que "desde niño, ayudé a otros chavales a aprender. Después, con 14 años empecé a dar clases particulares de matemáticas y de inglés, para ganarme unas pesetas que gastar durante el fin de semana. En los veranos, usaba el despacho de mi padre para dar clases particulares todas las mañanas. No podía imaginar entonces que que yo iba a dirigir una empresa que ofrece a los centros escolares recursos para matemáticas y para inglés, entre otras opciones".

Ana Cintas, de Trébol, en la sede de la empresa, en Málaga, junto a un grupo de estudiantes haciendo pruebas de una herramienta de aprendizaje, con ejemplos a encontrar en Nueva York. / Trébol

Cursó en Córdoba la carrera de Económicas y Empresariales en ETEA, el germen de la actual Universidad Loyola Andalucía. "Como alumno daba clases particulares de contabilidad, y así tenía algo de dinero para viajar en verano. Años después, mi vocación por la enseñanza se reafirmó cuando fui profesor en ETEA de 2002 a 2007, disfrutaba mucho en la interacción con los alumnos".

Implicación en lugares desfavorecidos

Desde su Fundación Trébol Educación apoyan proyectos de innovación en lugares desfavorecidos, tanto en España como en otros países. "Suelen ser en misiones vinculadas con colegios españoles. Como Un proyecto con la Congregación de los Sagrados Corazones en la República Democrática del Congo, en un colegio que tiene en Kinshasa. Y en Asia otro proyecto con un colegio de las Misioneras Nazaret en Timor. "Formamos a los profesores para el inglés como segunda lengua, y además les damos recursos para que ellos puedan enseñar inglés".

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"La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. No es solo una frase hermosa. He visto cómo se ha hecho realidad en muchas personas. Por eso estamos muy comprometidos en todo lo que hacemos para materializar los valores del humanismo, poniendo en común a instituciones y familias y que las escuelas, con nuestro trabajo, generen un impacto aún más positivo".