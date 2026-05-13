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Glovo acuerda con los sindicatos un ERE que afectará a 436 repartidores

La compañía puso sobre la mesa en marzo un expediente de regulación de empleo que afectaría hasta 750 repartidores en 60 ciudades, al asegurar que se ha visto obligada a reducir su servicio en diferentes provincias para "evitar su cierre"

Glovo acuerda con los sindicatos un ERE que afectará a 436 repartidores.

Glovo acuerda con los sindicatos un ERE que afectará a 436 repartidores. / EFE

EFE

Barcelona

La empresa Glovo ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para llevar a cabo un ERE que afectará a 436 repartidores, según han confirmado a EFE fuentes de la compañía.

Glovo puso sobre la mesa en marzo un expediente de regulación de empleo que afectaría hasta 750 repartidores en 60 ciudades, al asegurar que se ha visto obligada a reducir su servicio en diferentes provincias para "evitar su cierre".

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La empresa inició entonces un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, en el que se han reducido en más de 300 los afectados por el plan de reducción de plantilla.

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