Red Eléctrica, contra todos: Corredor carga contra las eléctricas y la CNMC por el apagón y el colapso de las redes

Red Eléctrica redobla el pulso con las grandes eléctricas y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se ha ido enconando en este largo año de resaca persistente para el sector tras el gran apagón. Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica de España, REE), ha aprovechado este miércoles su intervención en la junta de accionistas del grupo para cargar contra todos, ya sea por su papel antes, durante y después del apagón, por la investigaciones en marcha sobre el cero eléctrico o por el problema de saturación de las redes eléctricas y cómo solventarlo.

Corredor ha insistido en la tesis defendida durante este año, autoexculpando a Red Eléctrica como responsable del apagón -agarrándose a que los informes técnicos oficiales no detectan incumplimientos por parte del gestor del sistema eléctrico- y señalando a las energéticas por posibles fallos y actuaciones indebidas (por la desconexión de varias plantas de producción o por no cumplir sus obligaciones legales de control de tensión). “Red Eléctrica no falló”, ha sentenciado. “El sistema eléctrico es más que REE. Por eso es imprescindible que todos los agentes cumplan con sus deberes”.

Al choque creciente con las eléctricas de los últimos meses, Red Eléctrica ha decidido abrir otro frente contra la CNMC por el expediente sancionador por una infracción muy grave por sus actuaciones en el apagón (sólo tres de los 64 expedientes abiertos hasta ahora a raíz de las investigaciones tras el incidente del 28 de abril de 2025 son por incumplimientos muy graves, y sólo el de REE estaría vinculado de forma directa con el cero eléctrico).

Corredor ha subrayado en su discurso en la junta (celebrada sólo de forma telemática, sin presencia física de ningún accionista) que las alegaciones presentadas por Red Eléctrica al expediente sancionador abierto denuncian un “conflicto de interés” de la CNMC al investigar un episodio en el que está directamente vinculado por sus competencias normativas y “defectos de fondo y forma” en el proceso por la falta de precisión de las acusaciones. La presidenta de Redeia no sólo ha apuntado que el expediente abierto a REE debería ser archivado, también ha deslizado la posible nulidad de las investigaciones.

La saturación de las redes

Redeia también ha decidido ir al choque con las grandes energéticas por el control de las redes eléctricas y con la CNMC sobre cómo abordar su necesaria ampliación en un momento en que ya se ha constatado la falta de capacidad y la saturación para atender el aluvión de peticiones de la industria y grandes tecnológicas para conectarse. Un colapso que, en cualquier caso, REE niega, subrayando que en el 28% de los nudos de su mallado aún hay capacidad disponible. “No existe ninguna industra o empresa de gran consumo que no pueda avanzar porque no tenga capacidad disponible para conectarse”, ha dicho Corredor.

Red Eléctrica tiene reservado en régimen de monopolio la gestión de la red de transporte (el gran mallado de alta tensión), mientras que son las eléctricas las que se encargan de las redes de distribución (las que acaban llegando hasta las viviendas). Las grandes eléctricas empiezan a maniobrar para acabar con estos compartimentos estancos en la gestión de las redes en España y vienen reclamando la posibilidad de poder desarrollar sus propias redes de transporte, no sólo de distribución.

Corredor ha denunciado que supondría un “flagrante conflicto de interés” que las eléctricas que tienen redes de distribución, plantas de generación eléctrica y comercializadoras de luz asumieran también la gestión de redes de transporte. Redeia defiende, para defender el monopolio en la alta tensión, que su gestión se caracteriza por “la independencia, la neutralidad y la transparencia”, apuntando que en el caso de las eléctricas sólo buscarían “maximizar su rentabilidad”.

Tanto por la gestión como por las inversiones realizadas en las redes de transporte y de distribución, las compañías reciben una retribución que pagan todos los clientes con el recibo de la luz. Una retribución cuyo cálculo fija la CNMC y que acaba de ser establecida para el próximo sexenio, con una rentabilidad garantizada por debajo de lo esperado por el sector. Corredor ha reclamado “otro tipo de señales regulatorias” para impulsar las inversiones necesarias en la red y ha pedido “una retribución justa” para poder conseguirlo.

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