Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PP pierde la mayoría absolutaRomero de la Osa compra Sevilla FCMunicipios Sevilla VoxVoto de tus vecinosDónde gana VoxMapa de resultados en AndalucíaJosé Ignacio GarcíaNueva cámara tráfico SevillaParón Manuel CarrascoSusana DíazPlaya dunas gigantesTeresa RodríguezCalor SevillaResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

En Directo

II Foro Noroeste

Escotet, presidente de Abanca, en el II Foro del Noroeste: "El Corredor del Noroeste es inaplazable"

Prensa Ibérica reúne en Oviedo a los principales líderes de Asturias, Galicia y Castilla y León con la celebración de una plataforma de debate, diálogo y propuestas para contribuir al desarrollo económico y social de esta macrorregión

DIRECTO | II Edición del Foro del Noroeste / PI STUDIO

Mónica G. Salas

Oviedo

Oviedo reúne este martes a los principales líderes políticos, empresariales y sociales de Asturias, Galicia y Castilla y León en el II Foro del Noroeste, una plataforma de debate, diálogos y propuestas organizado por Prensa Ibérica, que nació el año pasado en Santiago de Compostela. El objetivo: analizar el rumbo de las tres regiones y situar en el centro del debate el despegue que esta macrorregión está experimentando en numerosos ámbitos. Más de 40 personalidades intervendrán a lo largo del día desde el Hotel de La Reconquista.

Sigue aquí en directo todas las mesas, diálogos y ponencias del II del Foro Noroeste.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía?
  2. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 18 de mayo de 2026
  3. Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Sevilla que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa
  4. César Romero de la Osa, abogado: 'Si Sergio Ramos compra suficientes acciones del Sevilla FC, legalmente podría incluso vender el Sánchez-Pizjuán
  5. Adelante Andalucía le arrebata un escaño al PP en la provincia de Sevilla en las elecciones andaluzas y el PSOE mantiene los cinco diputados
  6. El Ayuntamiento de Sevilla activa hoy una nueva cámara de tráfico: comienzan las multas por invadir el carril bus en el Paseo de las Delicias
  7. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 17 de mayo de 2026
  8. Mazazo a la zona azul de Matalascañas: rechazada la ordenanza que la regula y quedan en el aire las multas

Pronunciada desaceleración en la transición de Europa hacia un ecosistema circular de los plásticos

Pronunciada desaceleración en la transición de Europa hacia un ecosistema circular de los plásticos

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica: "El futuro del Noroeste merece ocupar un lugar prioritario en la conversación pública española"

La Castrense de Tablada, primera hermandad rociera de la capital en ponerse este martes en camino

La Castrense de Tablada, primera hermandad rociera de la capital en ponerse este martes en camino

El Gobierno asume con “tranquilidad” la imputación de Zapatero por el aval de los tribunales europeos al rescate de Plus Ultra

El Gobierno asume con “tranquilidad” la imputación de Zapatero por el aval de los tribunales europeos al rescate de Plus Ultra

Filosofía y datos

Filosofía y datos

Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de la Audiencia Nacional y reacciones

Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de la Audiencia Nacional y reacciones

Moeve Fútbol Zone 1x26: Las cuentas del descenso a los infiernos

Tracking Pixel Contents