Escotet, presidente de Abanca, en el II Foro del Noroeste: "El Corredor del Noroeste es inaplazable"

Oviedo reúne este martes a los principales líderes políticos, empresariales y sociales de Asturias, Galicia y Castilla y León en el II Foro del Noroeste, una plataforma de debate, diálogos y propuestas organizado por Prensa Ibérica, que nació el año pasado en Santiago de Compostela. El objetivo: analizar el rumbo de las tres regiones y situar en el centro del debate el despegue que esta macrorregión está experimentando en numerosos ámbitos. Más de 40 personalidades intervendrán a lo largo del día desde el Hotel de La Reconquista.

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Cuatro líderes empresariales Albert Sáez, director general de contenidos de Prensa Ibérica, será el encargado de conducir esta mesa, en la que participarán Jacobo Cosmen, presidente de Alsa; Andrés Fernández, CEO de Zendal; Antonio Agrasar, CEO de Plexus; y Pedro Luis Fernández, presidente de GAM.

Empieza la primera mesa redonda Empieza la primera mesa redonda: "Innovar desde el Noroeste para competir en el mundo".

Una colaboración pública y privada "sin precedentes" En su intervención, Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, repasó algunas de las debilidades del Noroeste: el invierno demográfico, el envejecimiento, la falta de conexión entre la educación y el tejido productivo, las deficiencias en infraestructuras... Porque "el Corredor del Noroeste es inaplazable". Para hacer frente a todos esos retos, "será necesaria una colaboración pública y privada sin precedentes". Y eso es lo que está haciendo Abanca.

Escotet (Abanca): "El Noroeste es un territorio fecundo" Tras la apertura institucional, ahora es el turno de Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, que dará la ponencia "El Noroeste en el nuevo tablero global: de la incertodumbre a la oportunidad estratégica". "El Noroeste es un territorio fecundo", empezó diciendo.

La eliminación de los peajes es "de justicia" Según el presidente del Principado, Adrián Barbón, las tres regiones del Noroeste han demostrado "lealtad" y "con lealtad debería pagarse" desde el Gobierno central. Enumero, así, algunas de sus largas reivindicaciones, como la eliminación de los peajes, que "es lisa y llanamente de justicia". "Y no vamos a dar ni un solo paso atrás".

Habla Adrián Barbón, presidente del Principado El socialista Adrián Barbón, presidente del Gobierno del Principado de Asturias, participa en la apertura del II Foro del Noroeste. "La voz del Noroeste debe hacerse oír muy alta", reivindicó.

"Nadie puede construir el futuro solo, pero si lo hacemos con cooperación, lo conseguiremos" "Estamos consolidándonos como una capital cada vez más atractiva", aseguró sobre Oviedo Alfredo Canteli, que dio las gracias a Prensa Ibérica por la celebración de este Foro en la ciudad. "Nadie puede construir el futuro solo, pero si lo hacemos con cooperación, lo conseguiremos", subrayó.

Interviene Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo Tras las palabras de Javier Moll, ahora toma la palabra el alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli. "Solo los terriorios que sepan anticiparse a colaborar entre ellos los que saldrán reforzados de estos tiempos de cambios profundos. Y estoy convencido de que el Noroeste lo logrará".

"El fortalecimiento del Noroeste no resta, suma al conjunto del país" "El fortalecimiento del Noroeste no resta, suma al conjunto del país", inistió Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica. Moll aseguró que todos los periódicos del grupo seguirán "amplificando" esta macrorregión, que "merece ocupar un lugar prioritario". "Queremos un Noroeste fuerte, competitivo, innovador, abierto al mundo y capaz de liderar su propio camino", concluyó.