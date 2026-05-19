La industria defiende su valor estratégico y la importancia de la autonomía

Defender el valor estratégico de la industria y reclamar a las administraciones que tengan en cuenta sus necesidades. Es la petición que lanzaron José Francisco Fernández, secretario general de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad en Reconversión); Francisco Puga, presidente de Delta Vigo, empresa del sector aeronáutico, automotriz y de defensa; y Eduardo Davila, presidente del Grupo Davila, referente en logística portuaria. Defendieron el peso de sus sectores en una mesa redonda moderada por Lara Graña, redactora jefa de FARO DE VIGO, en la que se abordó la importancia de aportar valor, de encaminarse hacia la autonomía productiva frente a las grandes potencias, como China, y de escuchar a los protagonistas antes de establecer normativas.

Davila se centró en este último punto: denunció las consencuencias de la «hiperregulación», derivada del sistema Catch. «Es un tema extremadamente candente en el puerto de Vigo, el importador y exportador más importante de Europa de pescado congelado. Se ha obligado a implantar un sistema que regula los procedimientos que debe haber en la sanidad española para que la mercancía pueda ser importada y despachada. Sin embargo, no se dispone de los procedimientos adecuados para hacer eso en tiempo y forma. Esto provoca que la mercancía quede retenida en el puerto muchísimo más tiempo del que debiera y aumenten los costes», explicó.

Añadió que, para que esto no suceda, «es muy importante tener la sensibilidad de conocer en qué momento se puede implementar algo y ayudar a que eso se implemente y sea efectivo desde el primer momento». Fernández, precisamente, puso en valor que la Comisión Europea haya considerado las opiniones del sector antes de aprobar hace aproximadamente dos meses la nueva estrategia para la industria marítima europea. «Un hito que se reclamó durante años. Se gestionó de forma inteligente», indicó, a la vez que puso en valor este marco normativo para orientar las políticas de Bruselas y los Estados miembros. «Reconoce el carácter estratégico de la industria marítima europea», aseveró.

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Fernández también subrayó que es esencial para la seguridad y autonomía de Europa y España apostar por la industria del mar, por el que «se transporta el 90% del comercio mundial». Añadió que es clave la capacidad industrial propia, cuya relevancia es más visible «en caso de guerra o pandemia».