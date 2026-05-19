Secciones

Es noticia
Historia Adelante AndalucíaRomero de la Osa compra Sevilla FCCortes de tráfico Rocío 2026Mapa de sombra de SevillaDimisión Jorge Martín Sevilla FCHotel Benito VillamarínVoto de tus vecinosMuertos JerezRehabilitación Fábrica VidrioSusana DíazPlaya dunas gigantesMacroparque trampolines SevillaResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin
José Manuel Campa, ex presidente de la Autoridad Bancaria Europea: "La respuesta a las últimas crisis nos da capacidad para ser optimistas"

José Manuel Campa, ex presidente de la Autoridad Bancaria Europea: "La respuesta a las últimas crisis nos da capacidad para ser optimistas"

J.A. / Ángel González

José Manuel Campa, ex presidente de la Autoridad Bancaria Europea: "La respuesta a las últimas crisis nos da capacidad para ser optimistas"

J.A. / Ángel González

Oviedo
RRSS WhatsAppCopiar URL

La respuesta de Europa a la crisis desatada por el bloqueo del estrecho de Ormuz "nos da capacidad para ser optimistas", señalo el economista José Manuel Campa, el asturiano que ha tenido más responsabilidad a nivel europeo al ocupar durante seis años (2019-2025) la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), la agencia creada a raíz de la gran crisis financiera para supervisar el funcionamiento del sector bancario.

TEMAS

Tracking Pixel Contents