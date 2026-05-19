El Noroeste planta cara a la desconexión: las patronales exigen acelerar el Corredor Atlántico

El Noroeste español planta cara al riesgo de la desconexión. Galicia, Asturias y Castilla y León reivindican una infraestructura que no es un proyecto de transporte más, sino la arteria de supervivencia para la economía de esta macrorregión. Durante la sesión "Corredor Atlántico y cadena de suministro" del II Foro del Noroeste, organizado este martes por Prensa Ibérica en Oviedo, los presidentes de las patronales de los tres territorios advirtieron de que el futuro industrial depende de dejar de ser una isla logística: sin una cadena de suministro intermodal, electrificada y competitiva, la industria y el talento de un tercio de España corren el riesgo de quedar aislados.

Para los guardianes de los intereses empresariales del Noroeste —Juan Manuel Vieites, de Galicia; María Calvo Carvajal, de Asturias, y Juan María Vallejo, de Castilla y León—, el Corredor Atlántico es una herramienta decisiva para inyectar competitividad a una región que no puede permitirse quedar relegada a la periferia del mapa europeo. Durante la mesa, moderada por Daniel Domínguez, director de LA OPINIÓN A CORUÑA, los líderes empresariales demandaron un calendario y advirtieron de que, sin un sistema ferroviario a la altura, la capacidad exportadora y el pulso de sus empresas se verán asfixiados. Por ello, la macrorregión reclama una conexión directa y eficiente con los mercados continentales que permita transformar su posición geográfica en una ventaja estratégica.

En su intervención, María Calvo Carvajal, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, subrayó que las empresas del Noroeste deben ser igual de competitivas que las del resto de España y del mundo, ya que operan en un mercado global. Explicó que, tratándose de territorios con un fuerte peso industrial y con compañías que mueven mercancías y exportan, la logística es un elemento decisivo. “Defendemos lo nuestro, no es subsanar un agravio, sino que es una cuestión de eficiencia y competitividad para todo el país porque aspiramos a ser polo logístico de salida hacia Europa y América”, destacó en su intervención en referencia al impulso del Corredor Mediterráneo. Y para ello, urgió, se necesitan inversiones claras y planificadas.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, defendió que las empresas deben ser cada vez más competitivas. “Para cerrar adecuadamente las cadenas de suministro, es imprescindible contar con infraestructuras conectadas con los puertos, capaces de mover mercancías con eficiencia”, advirtió Vieites.

Recordó además que las tres organizaciones empresariales del Noroeste consideraban desde hace tiempo que el Corredor Atlántico debía ser estratégico y que, mientras el Corredor Mediterráneo avanzaba, el Noroeste debía reaccionar. En su intervención, el presidente de la patronal gallega anunció que el día 11 mantendrán una reunión en Santiago para tratar de impulsar la infraestructura y posteriormente otra en Bruselas para insistir en esta necesidad.

Vieites recalcó que la conexión con los puertos es esencial para garantizar la fiabilidad logística. Puso como ejemplo el puerto de Vigo, donde existen raíles junto a la terminal, y defendió que con voluntad política y técnica es posible avanzar. Aseguró que las organizaciones empresariales tienen “toda la razón” al reclamar estas inversiones y que deben seguir insistiendo en Bruselas para demostrar su eficacia.

El vicepresidente de CEOE Castilla y León y presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo, señaló que lo importante es hablar para hacerse oír, ya que estas infraestructuras son “tractoras” y generan atracción económica. Explicó que, aunque las organizaciones empresariales se esfuerzan en trasladar sus demandas, a veces no son escuchadas, por lo que es necesario “meter una marcha más”.

En su intervención, criticó que, pese a existir inversión, no se esté trasladando con claridad el desarrollo del plan director, y defendió la necesidad de unir los puertos con los territorios. Añadió que el Noroeste va con retraso y que esa demora incentiva el desarrollo en otros lugares.

Sectores lastrados

La ausencia de un calendario claro y de inversiones concretas en el desarrollo del Corredor Atlántico está afectando de manera directa a varios de los sectores más relevantes del Noroeste peninsular. Así lo advirtieron las organizaciones empresariales de Asturias, Galicia y Castilla y León, que coincidieron en que la falta de avances compromete la competitividad de actividades industriales clave y limita la capacidad del territorio para aprovechar las oportunidades que se están abriendo en los mercados internacionales.

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios señaló que los sectores más perjudicados por esta situación son la industria del metal y el agroalimentario, dos pilares del tejido productivo asturiano y del conjunto de la macrorregión. Explicó que la reivindicación no responde únicamente a las necesidades de las empresas ya instaladas, sino a la necesidad de garantizar la fluidez de los tráficos globales, en un momento en el que las rutas marítimas están siendo replanteadas a escala internacional. A su juicio, el territorio debe estar preparado para aprovechar esas oportunidades, y eso exige que las inversiones lleguen con claridad y prioridad.

Desde Galicia, el presidente de la Confederación de Empresarios añadió que, además del agroalimentario, también están siendo especialmente afectados el sector textil y el automóvil. Recordó que las empresas necesitan un corredor de mercancías ágil, “capaz de conectar con Europa sin cuellos de botella”, y subrayó que esta infraestructura es fundamental para garantizar la competitividad de industrias que dependen de cadenas de suministro rápidas, fiables y bien conectadas.

Por su parte, el vicepresidente de CEOE Castilla y León destacó que el Corredor constituye una infraestructura transversal, con impacto directo en toda la economía del Noroeste. Advirtió de que la región “va con retraso” respecto a otros territorios, y que esta demora está provocando que la actividad logística y las inversiones se estén incentivando en zonas mejor conectadas. Según Vallejo, la falta de avances no solo frena el crecimiento industrial, sino que “también reduce la capacidad del territorio para atraer nuevas implantaciones empresariales”.

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Para cerrar la sesión, el director de LA OPINIÓN A CORUÑA recordó que el tejido socioeconómico del Noroeste demanda agilidad e inversión y, para ello, el Corredor Atlántico debe avanzar al ritmo que exige la competitividad empresarial y la cohesión territorial.