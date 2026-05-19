Secciones

Es noticia
Historia Adelante AndalucíaRomero de la Osa compra Sevilla FCCortes de tráfico Rocío 2026Noches tropicalesMapa de sombra de SevillaDimisión Jorge Martín Sevilla FCHotel Benito VillamarínNuevas VPO Mairena del AljarafeMourinho BetisRehabilitación Fábrica VidrioSusana DíazPlaya dunas gigantesMacroparque trampolines SevillaResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin
La nueva minería, "sostenible y muy regulada", es clave para la autonomía europea y el Noroeste puede jugar un papel importante

La nueva minería, "sostenible y muy regulada", es clave para la autonomía europea y el Noroeste puede jugar un papel importante

J.A. / Foto: Miki López

La nueva minería, "sostenible y muy regulada", es clave para la autonomía europea y el Noroeste puede jugar un papel importante

J.A. / Foto: Miki López

Oviedo
RRSS WhatsAppCopiar URL

Tras la pandemia y la guerra en Ucrania, Europa parece ser cada vez más consciente de la importancia de alcanzar cierta autonomía en la generación de recursos. De ellos, los llamados minerales críticos están llamados a ser, a juicio del sector, una pieza clave para el futuro industrial de buena parte del país. En el II Foro del Noroeste, Nuria Menéndez, directora general de Orovalle y CFO (directora financiera) de Orvana, junto a Pablo Marco-Gardoqui, que es director general del Grupo Minersa, señalaron que, ahora, el “gran reto” para las empresas es lograr la “determinación política” que permita impulsar nuevos proyectos y mantener las explotaciones ya existentes.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents