Qualitas Funds cuelga el cartel de 'completo' en su fondo para financiar a otras gestoras de capital riesgo

La gestora española Qualitas Funds ha completado el proceso de 'fundraising' (levantamiento de capital en el argot) de su nuevo fondo, Qualitas Continuation Finance I, especializado en conceder préstamos a otros vehículos de otras gestoras de capital riesgo, una estrategia que desarrolla de la mano de Hark Capital.

Este nuevo fondo, que se ha articulado a través de un Fondo de Inversión a Largo Plazo Europeo (FILPE) domiciliado en Luxemburgo, se ha cerrado con un tamaño final cercano a los 50 millones de euros. El vehículo aspira a firmar entre diez y quince operaciones, de los cuales cinco están ya desplegadas, tres cerradas y dos firmadas, confirman desde la gestora.

¿Cuál es la novedad de este fondo? Su política de inversión son préstamos NAV ('net asset value' o valor neto de activos), líneas de crédito que Qualitas Funds otorga a vehículos de otras gestoras de 'private equity' cuya garantía son el valor neto de los activos de ese fondo, que no son otra cosa que sus empresas participadas.

Qualitas Funds despliega esta estrategia en España de la mano de Hark Capital, firma pionera en este tipo de productos en Estados Unidos, con más de 140 operaciones completadas con éxito. Tanto Qualitas Funds como Hark Capital están controladas por la cotizada norteamericana Ridgepost Capital, que capitaliza cerca de mil millones de dólares. La española tenía a 31 de diciembre de 2025 más de 1.400 millones de euros en activos bajo gestión.

"Estamos convencidos de que esta nueva línea de negocio fortalecerá nuestra posición en el mercado de' private equity' europeo. Nos enorgullece impulsar soluciones que generan valor tanto para los inversores como para los gestores. Nuestro compromiso con este nuevo fondo es, además, muy firme. Los socios fundadores hemos invertido 20 millones de euros, asegurando una plena alineación con los intereses de nuestros inversores", apuntaron en un comunicado Sergio García y Eric Halverson, socios fundadores de Qualitas Funds.

Fondo para la crisis de los 'exits'

Desde Qualitas Funds explican que, en el actual entorno macroeconómico caracterizado por menores desinversiones ('exits' en el argot) y una ralentización de las distribuciones, estos préstamos NAV se está consolidando como "una herramienta estructural en la gestión de las carteras de 'private equity' ante las necesidades estructurales del mercado", gracias al "acceso ágil a capital, optimización de métricas y mayor flexibilidad operativa con una elevada rentabilidad y un perfil de riesgo contenido" que ofrecen.

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"Este tipo de soluciones permiten a los gestores seguir apoyando a sus participadas y optimizar el momento de salida, optimizando retornos sin recurrir a nuevas 'capital calls', financiando iniciativas de creación de valor en las carteras y gestionando de forma más eficiente el calendario de desinversiones. Sus préstamos se emplean principalmente para realizar follow-on investments, financiar add-ons o extender el periodo de tenencia de los activos para maximizar su maduración, entre otras situaciones", concluyen desde la gestora española.

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