Todobarro gana un premio mundial de diseño e innova con los lodos dragados en el Guadalquivir

Fuera tópicos y abajo los prejuicios. Una pequeña empresa que se dedica al barro cocido puede ganar un importante premio internacional al diseño de producto, el Red Dot, que es anhelado por grandes corporaciones industriales y tecnológicas. Y esa misma pequeña empresa de barro cocido, creadora de baldosas, pavimentos, azulejos, ladrillos, es capaz de impulsar proyectos de investigación en pro de aportar soluciones a problemas medioambientales de gran calado. Es de Vélez Málaga y se llama Todobarro.

El Design Zentrum Nordrhein Westfalen, de Essen (Alemania), la entidad que cada año analiza miles de candidaturas para conceder los premios Red Dot a la innovación y la excelencia en el diseño de productos, ha concedido uno de ellos a Todobarro por su gama de celosías bioclimáticas con 8 tipos de piezas modulares de barro cocido en diversas formas geométricas que propician muchas combinaciones. Aúnan su cualidad decorativa y favorecer el confort térmico de un espacio sin impedir el flujo de aire y luz. Y además pueden incorporar dos accesorios también diseñados: maceteros y casas para pájaros. Todas las celosías se producen de manera artesanal en Todobarro y se terminan a mano. El diseño es de Carlos Jiménez y Damián López, del estudio Leblume.

40% de ingresos por venta al extranjero

Todobarro cuenta con una plantilla de 24 personas en nómina, además otras 10 trabajan de modo asiduo como colaboradores. Manejan varios tipos de arcilla, de diversos colores y procedentes de diferentes canteras andaluzas. Tienen acuerdos con tres talleres de Vélez Málaga para la fase inicial de la producción, el acabado final se realiza en su propia fábrica. Más del 70 por ciento de su producción es para suelos y revestimientos. Alcanzó en 2025 la cifra de 3 millones de euros en ingresos, el 40 por ciento procede de encargos para el extranjero.

El gran artífice de Todobarro es su fundador, Pedro Rosa Mena, nacido en Málaga hace 53 años. “Hice la carrera de administración y dirección de empresas, pero mis tres pasiones desde joven son la arquitectura, la naturaleza y la historia. Siempre quise ser emprendedor y me atreví a dejar un empleo como directivo del Grupo Panrico para montar un negocio de materiales rústicos de alta gama”. Así descubrió que norteamericanos y franceses valoraban más que los propios españoles el valor de los pavimentos tradicionales de barro.

Los suelos realizados por Todobarro para la Casa No Tempo, granja convertida en vivienda por el arquitecto Manuel Aires Mateus en la región portuguesa del Alentejo. / James Florio

Cuando en 2008 llegó la crisis, se vinieron abajo las empresas que había fundado, y para salir adelante decidió crear Todobarro. “Empecé con toda humildad, con limpieza de suelos de barro. Durante siete años fue un largo periodo de resiliencia, en los que pude plantearme innovar con artesanos que también estaban en crisis, y el problema se convirtió en oportunidad, y le planteé colaborar a dos empresas cerámicas de Vélez Málaga”.

El éxito de Todobarro está muy relacionado con tomar decisiones sobre cómo enfocar el modelo de empresa y de negocio de un modo diferente a sus experiencias precedentes. “Lo vi claro: basarla en crear marca, y en internacionalización. Nadie apostaba entones por vender ladrillos a distancia. Apostamos por la personalización del producto, por llegar directamente al cliente final a través de presciptores: arquitectos, diseñadores y decoradores. En busca de una buena relación calidad-precio sin estar sometidos a los condicionantes de la cadena de distribución. Eso solo podíamos hacerlo a través de un canal online y con marketing de atracción”.

Recuerda Pedro Rosa que “hace 10 años en el sector de la decoración era difícil vender a través de internet sin tener tiendas ni producto en ellas. Para conseguirlo, potenciamos diferenciarnos con diseños innovadores, y por difundir fotos y videos de calidad para captar la atención de quienes nada sabían del barro. Cuando teníamos online los primeros contactos con prescriptores, les planteábamos que en 48 horas recibieran una muestra. Así estuve varios años, elaborando muchas muestras. Cuando ya la tenían en sus manos, les asesorábamos sobre lo que podían conseguir en tamaños, grosores, colores de esmaltados,... Y entendían cómo reforzaba la singularidad de sus proyectos de arquitectura o decoración”.

Qué es la neoartesanía

Forjar esas relaciones de confianza y creatividad asentó el desarrollo de Todobarro. “Ampliamos capacidad, incorporamos diseñadores e interioristas a la plantilla, les formamos en cerámica, y cada vez dan mayor soporte de asesoramiento a prescriptores. Pasamos de trabajar con muestras a trabajar con planos, y así conseguimos una alta diferenciación respecto a nuestros competidores. Llamamos neoartesanía a nuestro concepto, inspirado en la tradición. Cultura vernácula mediterránea, con gran componente de diseño actual, y con altísimo grado de personalización”.

Pedro Rosa Mena (en la imagen, a la izquierda), mostrando la sede de Todobarro a Ferrán Ventura (director de la Cátedra de Arquitectura Ambiental de la Universidad de Málaga) y a Rafael Carmona (presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla), instituciones con las que impulsa sendos proyectos de innovación. / El Correo

La internacionalización se abrió paso inicialmente al acompañar a los estudios españoles que ya eran clientes y empezaban a hacer obras en otros países. “A partir de ahí, nos han ido descubriendo y empezaron a contactar con nosotros. Hemos tenido encargos relevantes como el de una urbanización de lujo en China”.

Su bagaje de lecciones aprendidas es muy prolijo. “Lo distinta que es la cultura negociadora en Dubai o en China, y lo importante que es cuidar a un cliente de primer nivel, como Zara. Hicimos para ellos el suelo de una gran tienda en Japón. A pocos días de la inauguración, nos avisan de que no les acababa de gustar el color del suelo. Sobre la marcha, enviamos a dos personas de nuestro equipo para resolverlo, con el suelo ya instalado, y en tiempo record se consiguió”.

En su relación con Zara, han conseguido algo muy difícil: vender con marca propia en las tiendas Zara Home. “Están encantados, tras conocer con total transparencia todos los detalles de nuestra producción, que no se puede escalar masivamente, y valorar nuestra apuesta por la ecoinnovación”.

Para producir su colección de celosías galardonada con el Red Dot Award han sido necesarios tres años de trabajos. “Nos esforzamos en que los creativos propios y externos entendieran la técnica de fabricación. Y sacar cientos de pruebas hasta completar la fase de materialización, donde tenemos gente con mucho talento para materializar las piezas”.

Restaurar ecosistemas fluviales y marinos

Todobarro está evolucionando para incardinarse en tres pilares: economía circular, bioclimatismo y biomateriales. El primer gran proyecto en el que se ha embarcado consiste en reutilizar y revalorizar las toneladas de lodo con sedimentos que el Puerto de Sevilla saca con sus dragados para evitar que los barcos encallen cuando navegan por el Guadalquivir.

“La gran cantidad de lodo extraído le genera al Puerto de Sevilla un problema medioambiental. Le propusimos investigar para refinarlo, estabilizarlo y utilizarlo como material de arquitectura bioclimática, o como bloques de tierra comprimida, o incluyendo sus arcillas en la mezcla con la que hacemos baldosas, azulejos y celosías”.

La colección de diseños modulares de Todobarro para combinarlos en la producción de cerámicas de barro y crear celosías a medida, en las que pueden incorporarse maceteros y nidos de pájaros, ha sido galardonada con el presstigioso Red Dot Design Award. / El Correo

Afirma Pedro Rosa que “estamos muy agradecidos a Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por su apoyo para llevar a cabo un modelo de economía circular. Ya estamos en fase de prototipado industrial, y nos gustaría que el resultado también fuera crear en su recinto espacios bioclimáticos con cerámica, agua y vegetación, y generar el efecto botijo de frescor”.

En relación con esta iniciativa, Todobarro ha ido más allá y tiene en marcha el proyecto Bioecorest para la restauración ecológica de ecosistemas fluviales (las erosionadas márgenes del Guadalquivir) y para la recuperación de bosques marinos. Están implicados la Autoridad Portuaria de Sevilla, la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga, y la Universidad de Lille (Francia) con sus conocimientos en modelado y fabricación usando impresores 3D.

El director de Todobarro explica que “hemos incorporado a Raquel Sánchez de Pedro, investigadora experta en la viabilidad técnica de productos de arcilla para la restauración de ecosistemas acuáticos. Vimos que la terracota es un soporte magnífico para que en sus cavidades porosas se integran las microalgas. Se están haciendo pruebas en arrecifes de la costa andaluza. Y para las márgenes del río se está probando un modelo de bloque de tierra comprimida que albergue semillas, y con un nivel de compresión que facilite la biodegradación y que enraícen”. Están usando lodos del Guadalquivir en los prototipos de piezas cerámicas, que además lleva mallas hexagonales y placas donde atornillar la base que usarán las algas para repoblar.

En su afán por la innovación, desde el año pasado han incorporado herramientas de inteligencia artificial que ayuden a su equipo de asesores de clientes a reducir el tiempo dedicado a gestiones y poder así interactuar durante más tiempo directamente con ellos en su labor de orientación y seguimiento. Además, también han introducido sistemas de digitalización en la fábrica que permiten informar a quien les hace un pedido sobre cómo va su producción y en qué fecha lo recibirán.

Casa Patio como laboratorio ambiental

Otro hito en la trayectoria de Todobarro es haber contribuido a relanzar el uso de la Casa Patio construida en el campus de la Universidad de Málaga por Ferrán Ventura y la Cátedra de Arquitectura Ambiental para demostrar cómo crear edificios donde habitar con mejor temperatura y de modo más sostenible.

Pedro Rosa explica que “en la Casa Patio hemos incorporado materiales, intervenciones y sensorización para que sirva como laboratorio que en tiempo real permite registrar y analizar cómo la combinación de cerámica, agua y vegetación aporta confort ambiental”. Además de la Universidad de Málaga, se ha implicado Innovarcilla, centro tecnológico de la cerámica, que tiene su sede en Bailén.. “Hemos presentado un proyecto de bioclimatismo al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), del Ministerio de Ciencia e Innovación, y nos ha felicitado”.

Su visión a largo plazo le ha llevado a crear la Fundación Todobarro, orientada a promover proyectos de investigación bioclimática. El presidente es Enrique Salvo Tierra, eminencia en botánica, profesor de la Universidad de Málaga. También se ha vinculado Ferrán Ventura, director de la Cátedra en Arquitectura Ambiental Avanzada Industrializada.

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“Nos embarcamos en estos temas porque nos gusta mucho la naturaleza, e integrar elementos que no solo sean bonitos sino también funcionales. Es el espíritu de una empresa que hace cosas muy complejas aunque a primera vista parecen muy sencillas”, resume Pedro Rosa.