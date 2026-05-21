El Gobierno propone incorporar el biometano en las ventas de gas natural hasta alcanzar el 6% en 2035

El Gobierno ha propuesto establecer una cuota mínima anual de penetración de biometano en las ventas de gas natural para fines distintos al transporte hasta alcanzar el 6% del total en 2035 con el objetivo de impulsar este producto. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, durante la reunión anual de la patronal de gas, Sedigas, celebrada este jueves y en la que su presidente, Joan Batalla, ha reclamado "acelerar las autorizaciones, impulsar la demanda y fortalecer la aceptación social y territorial de los proyectos".

El biometano es un gas de origen renovable obtenido a partir de residuos orgánicos (restos de comida o estiércol, por ejemplo), con características similares al gas natural que permite inyectarlo sin problema en el sistema gasista. En España hay actualmente 24 plantas de biometano, el doble que hace cuatro años, pero muy lejos de países como Francia, que tiene más de 800. Pero, según Sedigás, hay 277 proyectos en tramitación, lo que llevaría la producción actual a 22,6 TWh, por encima de los 20 TWh previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030 por el Ejecutivo.

El principal problema de estos proyectos son la barrera social -estas instalaciones no son especialmente populares entre los vecinos- y los permisos, que dependen de cada comunidad autónoma. La patronal trabaja en un informe para tratar de homogeneizar todas esas normas para acelerar este proceso. No en vano, según sus datos, España es el tercer país europeo con mayor potencial de biometano, con capacidad para producir 163 TWh al año, lo que daría para sustituir el 50% del gas. A día de hoy, apenas el 0,13% de la red de gas es biometano.

La propuesta normativa --proyecto de real decreto de impulso del biometano-- publicada este jueves en consulta pública, para recibir las opiniones de los distintos agentes del sector, obliga a las comercializadoras y consumidores directos en mercado una senda progresiva de penetración de biometano respecto al volumen total de ventas de gas natural (y gas natural licuado) del 0,5% en 2028, del 1,1% en 2029, del 1,8% en 2030, del 2,5% en 2031, del 3,3% en 2032, del 4,1% en 2033, del 5% en 2034 y del 6% en 2035.

Estarán exentos de esta obligación las centrales eléctricas de gas (ciclos combinados) y de cogeneración, así como los de territorios insulares. Tampoco se considera el transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo.

En paralelo a esta norma, el Gobierno prepara un "sello de excelencia" que certifique que los nuevos proyectos de biometano (aquellos que entren en operación después de que se inicie la aplicación de estas cuotas) cumplen con determinados criterios sociales, territoriales y ambientales, así como técnicos y energéticos.

Por otra parte, el proyecto normativo también incluye disposiciones técnicas para facilitar la conexión de las instalaciones de producción de los gases renovables al sistema gasista y maximizar el uso de las infraestructuras existentes. Y recoge previsiones adicionales para prevenir el fraude, como la inhabilitación temprana de agentes que incumplan las obligaciones sectoriales.

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