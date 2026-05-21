¿Qué es el Plan Estatal de Vivienda? ¿Dónde se invertirán los 7.000 millones que destinarán el Gobierno y las comunidades?

La Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada este jueves en Madrid, que ha reunido a los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas y a los principales representantes del Ministerio de Vivienda, aprobará —previsiblemente— el reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el programa que rige y aspira a movilizar 7.000 millones de euros en la construcción de nuevas casas, rehabilitación del parque existente y en ayudas a diferentes colectivos.

El nuevo plan nace con una dotación conjunta de 7.000 millones de euros, de los cuales 4.200 millones serán aportados por el Estado y 2.800 millones por las comunidades autónomas. Aunque el texto fija tres grandes bloques de gasto —oferta de vivienda social y asequible, rehabilitación y ayudas directas a hogares y jóvenes—, deja elegir el importe concreto de cada partida o ayuda a cada autonomía, siempre dentro de los límites y cuando lo plasmen en un convenio con el Ministerio.

Precisamente, que sea necesaria la firma ahora de todos los convenios, hace difícil el cálculo de cuántas viviendas se podrán construir con estos fondos, ya que su poder multiplicador dependerá de cada asignación. Es decir, si Cataluña, por ejemplo, asigna el 20% de los fondos del PEV a la construcción de vivienda protegida en alquiler con subvenciones de 10.000 euros por piso, podrá levantar más de 20.000 casas. En cambio, si eleva hasta 20.000 euros esa subvención, solo se podrá apoyar la promoción de 10.000 inmuebles.

Aunque el Estado asumiría el 60% de la financiación total, las comunidades autónomas aportarían el 40% restante. Sin embargo, esa corresponsabilidad no opera igual desde el primer año: en 2026 las transferencias estatales no quedan condicionadas a la cofinanciación autonómica, pero entre 2027 y 2030 sí lo estarán. Si una comunidad aporta menos del 40%, el compromiso estatal se reducirá proporcionalmente.

Primer bloque: al menos 2.800 millones para aumentar la oferta de vivienda social y asequible

La principal partida del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con un 40% de los fondos asignados, es la ampliación del parque de vivienda social y asequible. Las comunidades podrán con esta parte del dinero comprar viviendas en el mercado para incorporarlas al parque público o a entidades sin ánimo de lucro o de lucro limitado especializadas en vivienda, siempre y cuando estos inmuebles conserven la protección permanente.

La segunda vía es la promoción directa sobre suelo público. El plan financiará viviendas promovidas por administraciones, organismos públicos o entidades públicas para alquiler o cesión social o asequible. También admite que, en municipios o núcleos de población de 10.000 habitantes o menos, estas viviendas puedan destinarse a la venta para contribuir al reto demográfico, siempre con protección permanente.

El tercer destino es la promoción mediante colaboración público-privada. Aquí se trata de levantar vivienda sobre suelo público para alquiler o cesión de uso asequible o social, también con un destino mínimo de 50 años y protección permanente. La cuarta vía financia la gestión y explotación pública de viviendas construidas sobre suelo público o privado cuando se cedan a una administración u organismo público para destinarlas al alquiler social o asequible durante un mínimo de 50 años. Aquí se incluyen ayudas a compensar impagos, vacíos temporales de ocupación o costes de gestión.

El quinto canal se dirige a la construcción de viviendas protegidas en suelo privado. Podrán ser beneficiarias promotoras, siempre y cuando se comprometan a que los pisos resultantes no pierdan nunca su carácter protegido.. La norma admite promociones nuevas, reanudación de actuaciones paralizadas o rehabilitación de edificios existentes, siempre bajo protección permanente. Este bloque incluye también la posibilidad de dar incentivos para movilizar viviendas vacías y ponerlas a disposición de comunidades autónomas, ayuntamientos o entidades sociales para alquiler social o asequible.

Segundo bloque: 2.100 millones para rehabilitación, accesibilidad, renovación urbana y suelo

La segunda partida, la destinada a la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la regeneración y renovación urbana y rural, ocupa el 30% de la financiación total, 2.100 millones de euros. Aquí se abre la puerta a que las comunidades destinen el 2,5% de todos los fondos a desarrollo y urbanización de suelo, una de las grandes novedades del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que no tenía sus predecesores. La subvención puede ser de hasta 8.000 euros por vivienda.

Con este porcentaje, las regiones podrán rehabilitar edificios, viviendas, urbanizar y reurbanizar espacios públicos, mejorar la accesibilidad, eficiencia ambiental, acompañamiento social, demolición de infraviviendas o chabolas, adquisición de viviendas para realojos y actuaciones contra radón o amianto. El plan da preferencia a áreas abandonadas, deterioradas, en declive o con chabolismo e infravivienda.

También está contemplada la rehabilitación integral de edificios de viviendas. Las actuaciones podrán ser en ámbitos urbanos o rurales y de seguridad, accesibilidad, habitabilidad o sostenibilidad, incluida la mejora de eficiencia energética. Pueden ser beneficiarios las administraciones públicas o las comunidades de propietarios.

En el caso de la rehabilitación dentro de las viviendas se prioriza en actuaciones interiores de accesibilidad —rampas, domótica, productos de apoyo, sistemas de aviso o guiado—, que podrán cubrir hasta el 80% del coste, y en intervenciones de habitabilidad y sostenibilidad, de hasta el 40%.

Las dos últimas partidas contempladas son para recuperar viviendas vacías con ayudas de hasta 30.000 euros siempre y cuando se mantengan en alquiler 'topados' y la rehabilitación de inmuebles situadas en edificios con protección patrimonial o valor cultural, donde se plantea una subvención extra de un máximo de 30.000 euros por cada también.

Tercer bloque: 2.100 millones para alquiler, vulnerabilidad y emancipación joven

Por último, el tercer bloque del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, también dotado con 2.100 millones de euros, se especializa en reducir la tasa de esfuerzo de los hogares y facilitar la emancipación de los jóvenes. En la práctica es una guía de como se pueden orientar las ayudas directas al pago de vivienda. La primera es la que se conoce como 'bono alquiler', que será de 250 euros para vivienda y 150 euros para habitación, siempre y cuando el alquiler sea inferior a 1.000 euros si es un piso completo o 600 euros si es una habitación.

También se rige el cómo operará el 'bono alquiler joven', cuyo funcionamiento es parecido, aunque con cuantías ligeramente superiores: 300 euros al mes para vivienda y 200 euros para habitación, siempre que no supongan más del 60% del coste total. La segunda es para situaciones de especial vulnerabilidad. Por ejemplo, víctimas de violencia de género, personas desahuciadas y otros supuestos que determinen las comunidades autónomas, con el objetivo es proporcionar una solución habitacional inmediata. El PEV podrá hacerse cargo del 100% de la renta o precio de la vivienda.

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La tercera ayuda es para facilitar la compra o autopromoción de vivienda por jóvenes en municipios o núcleos de población de pequeño tamaño. La ayuda será de hasta 15.000 euros por vivienda, con el límite del 20% del coste de adquisición o construcción y la última subvención introduce la modalidad del alquiler con opción o derecho a compra de viviendas protegidas con protección permanente para jóvenes. Esta puede igualar las cantidades pagadas por el joven en concepto de renta hasta la compra, con un límite de 33.600 euros por vivienda, y sumar una ayuda adicional del 80% de la anterior, hasta 26.880 euros. La condición esencial es que las rentas ya pagadas se descuenten íntegramente del precio de adquisición.

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