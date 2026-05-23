Water Challenge, la empresa que da una segunda vida al agua industrial: de fluidos contaminados a riego para los cultivos

La carrera profesional de Susana García (Madrid, 1963) está marcada por el éxito. De padres andaluces -"la Sierra de Segura es donde siento mis raíces"- su pasión por el mundo de la empresa procede de su progenitor, un "visionario" que, en los años 50 del pasado siglo, creó una compañía de fotografía aérea. "Siempre he querido ser empresaria", reconoce.

Actualmente, lidera la firma Water Challenge, cuya sede tecnológica se encuentra en Dos Hermanas y que cuenta con una planta en el Puerto de Huelva. Su función: purificar en un solo proceso y de forma sostenible todo tipo de fluidos contaminados, recuperando el 100% del agua apta para cualquier uso y sólidos secos que se pueden valorizar a través de la tecnología ASEC. "Le damos una segunda vida al agua", resume.

Dilatada carrera en multinacionales

Hasta llegar hasta aquí, su trayectoria ha sido extensa y próspera. Tras hacer un MBA, hizo carrera en marketing, donde ocupó diversos cargos. Entre otros logros, el lanzamiento de Burgo de Arias, "que fue algo totalmente disruptivo" para Mantequerías Arias; fue directora de marketing en Seagram's, donde relanzó la marca Cacique e impulsó Absolut Vodka y la ginebra Seagram's; y también trabajó para Flex, donde multiplicó la red de tiendas Noctalia, al pasar de 25 a 70, creciendo a doble dígito. Su paso por la firma de tratamientos capilares Svenson como CEO a través de Nazca Capital también supuso un crecimiento para la empresa, y el paso previo a hacerse cargo de las empresas de su marido tras su fallecimiento.

Su vinculación con Nazca Capital siguió al formar parte de su consejo asesor industrial y, antes de dar el paso de incorporarse al fondo al 100%, apareció la oportunidad de Water Challenge. "Un agente de patentes que conocía me pasó el proyecto porque pensó que me iba a interesar muchísimo y así fue", relata. Los primeros pasos de la firma fueron en plena pandemia hasta que se constituyó en diciembre de 2020. El crecimiento desde entonces ha sido exponencial.

Sectores con clientes potenciales

"Water Challenge puede tratar cualquier tipo de fluido contaminado por complejo que sea, es decir, tenemos posibilidades de trabajar con muchos sectores. Por ejemplo, con aguas de minería, de la que hay grandes compañías que están afincadas en Huelva, Sevilla; con residuos agroalimentarios, como el biogás, que produce un fluido contaminante, que es lo que las bacterias en el proceso de digestión no quieren, pero que, sin embargo, tiene altísimos valores como biofertilizante y con nuestra solución resolvemos muchos de los retos que tiene el biogás en España y en otros países", explica.

Al final, lo que consigue es un agua totalmente pura, "que puede ser apta para regadío o para uso industrial en torres de refrigeración, mientras que el sólido se puede utilizar como biofertilizante, ya que al no ser líquido no permea en los acuíferos y protege el campo". Unos sólidos que salen también libres de olores, "con lo cual, de alguna forma estamos devolviendo a la tierra lo que se ha sacado de ella, que es agua pura y nutrientes, con lo que convertimos residuos en recursos valorizables".

También su tecnología se puede aplicar a fluidos contaminados de vertederos o en los procesos de desalación, ya que la salmuera que se genera en el proceso también la pueden convertir en agua pura "para tratar de sacar el máximo valor del agua tratada".

Además de con empresas, Water Challenge está en contacto con administraciones como la andaluza. "Estamos principalmente en España, pero tenemos proyectos que todavía no han salido a la luz y trabajamos tanto en América Latina, en países como Argentina, Chile, como en Europa", especifica. La compañía cuenta con patentes en 40 países.

Proyectos a medio plazo

En la actualidad, la firma cuenta con proyectos en biogás y en plantas químicas, además de potenciales contratos con empresas de otros sectores, como la minería, el sector de los vertederos o de las desaladoras. Además, tiene prevista la puesta en marcha de una nueva planta de 400 metros cúbicos que se ubicará en Andalucía.

"En este sector, los proyectos no se firman de forma inmediata, también por cuestiones administrativas que alargan los plazos, pero tenemos una gran cantidad en cartera", indica García. En este sentido, asegura que son muchos los potenciales clientes que se acerca a Water Challenge no solo por lo que la solución supone en cuanto a sostenibilidad, sino también por el ahorro de costes respecto a otros mecanismos, con un abaratamiento en el proceso de un 50%.

En 2026, la firma alcanzó una facturación de cuatro millones de euros, aunque la idea es superar ampliamente esta cifra durante el presente ejercicio. De hecho, el volumen de negocio este 2026 podría situarse en una horquilla de entre siete y 15 millones dependiendo de que los trámites de algunos de los proyectos que tiene en cartera se alarguen o no. El objetivo, asegura, es llegar a los 150 millones de facturación en cinco años.

Esto redundará en el empleo. "Hemos llegado hasta aquí con una plantilla pequeña, pero nuestra intención es fichar para este crecimiento tanto a perfiles seniors como a juniors para que haya un equilibrio dentro de la plantilla", concluye.